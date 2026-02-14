Destinator, CX-5, Limo Green, Hilux hay Golf: Mỗi KOL chọn một ‘Xe của năm Ất Tỵ’ cho riêng mình

Dưới đây là nội dung chương trình Trên Ghế 236 phát sóng ngày 14/2 trên HTV9.
Nhà báo Nguyễn Thúc Hoàng Linh
Trong năm 2025, thị trường ô tô chứng kiến rất nhiều mẫu xe đáng chú ý ra mắt. Tuy nhiên, với cá nhân tôi, chiếc xe để lại ấn tượng mạnh nhất vẫn là Mustang Mach-E.
Điều đặc biệt nằm ở chỗ, có lẽ không nhiều người nghĩ rằng Ford Việt Nam – vốn tính thực dụng trong danh mục sản phẩm – lại đưa về một mẫu xe “chơi” và cá tính đến như vậy. Trước đó thị trường từng có những mẫu xe điện nổi bật, từ thể thao như Porsche Taycan cho tới sang trọng như Mercedes-Benz EQS. Nhưng đây là lần đầu tiên một hãng xe đại chúng mang về Việt Nam một mẫu xe điện hiệu năng cao, chất lượng tốt, lại đến từ một thương hiệu gần như ai cũng biết đến.
Mustang Mach-E chưa tạo được nhiều dấu ấn trong năm 2025, phần lớn do mức giá vẫn còn cao so với số đông, nhưng tôi tin rằng năm 2026 sẽ khác. Khi nhà sản xuất có thêm những điều chỉnh phù hợp, và thị trường cởi mở hơn với xe điện có cảm giác lái thú vị, Mustang Mach-E hoàn toàn có cơ hội. Với tôi, đây vẫn là một trong những mẫu xe “cơ bắp” hiếm hoi vừa giàu cảm xúc, vừa có giá trị sử dụng đáng kể đối với người tiêu dùng Việt Nam.
Mạnh Linh - Mê Xe
Nếu chọn ra một cái tên gây ấn tượng mạnh nhất, thì trong đầu tôi xuất hiện VinFast Limo Green đầu tiên. Lý do tôi đánh giá đây là chiếc xe ấn tượng nhất năm 2025 trước hết nằm ở việc đây là một mẫu xe điện, và xe điện rõ ràng đã trở thành xu thế. Nhưng với VinFast, câu chuyện không chỉ dừng ở chiếc xe, mà còn là cả một hệ sinh thái và gói thuê bao di chuyển, giúp người dùng tối ưu chi phí từ mua xe, năng lượng cho tới sửa chữa, bảo dưỡng.
Cụ thể hơn, trước khi Limo Green xuất hiện, phân khúc MPV 7 chỗ tại Việt Nam thường chỉ xoay quanh những cái tên quen thuộc như Xpander, XL7 hay Veloz Cross. Sự xuất hiện của VinFast Limo Green thực sự mang lại một trải nghiệm rất khác trong phân khúc này.
Trước hết là bài toán chi phí. Với mức giá khoảng 700 triệu đồng, người dùng có một chiếc MPV 7 chỗ sở hữu công suất hơn 200 mã lực. Limo Green đang giải quyết khá trọn vẹn bài toán xe dịch vụ cho cả người lái lẫn hành khách: người lái hưởng lợi về chi phí vận hành; còn hành khách có một chiếc xe rộng rãi, mạnh mẽ, giúp những chuyến đi, đặc biệt là đường dài, trở nên thoải mái và bớt mệt mỏi hơn.
Cuối cùng, điều khiến tôi đánh giá cao Limo Green nằm ở nội tại của chiếc xe. Nền tảng khung gầm mới, hệ truyền động mới và đã được tối ưu tốt hơn rất nhiều so với các sản phẩm VinFast trước đây. Với tôi, Limo Green không chỉ là một sản phẩm riêng lẻ, mà còn cho thấy nhiều hứa hẹn rằng các thế hệ xe tiếp theo của VinFast sẽ ngày càng hoàn thiện, vận hành tốt hơn và tiệm cận hơn với nhu cầu thực tế của thị trường.
Việt Anh - AutoPro
Thị trường Việt Nam vừa qua đón nhận rất nhiều mẫu xe mới ở đủ phân khúc và định dạng khác nhau.
Subaru Forester nhập Nhật, chỉ đắt hơn khoảng 100–200 triệu đồng so với bản nhập Thái trước đây nhưng là thế hệ hoàn toàn mới. Suzuki Fronx là mẫu xe cỡ A nhưng có loạt trang bị trước đây chỉ thấy ở phân khúc cao hơn như ADAS, mild-hybrid, HUD, ghế chỉnh điện. Honda HR-V Hybrid cũng đáng chú ý khi có giá tương đương bản RS thuần xăng trước đó. Destinator gây ấn tượng khi là mẫu xe cỡ C nhưng có cấu hình 7 chỗ ngồi thực sự sử dụng được, động cơ 1.5L tăng áp, kim phun kép và có intercooler làm mát khí nạp.
Tuy nhiên, nếu phải chọn ra một cái tên, tôi dành nhiều thiện cảm nhất cho Toyota Hilux hoàn toàn mới. Đơn giản vì chúng ta đã phải chờ đợi gần 10 năm mới có một thế hệ Hilux mới đúng nghĩa. Ngoại hình đẹp hơn, hiện đại hơn, Hilux mới còn sở hữu động cơ dung tích 2.8L lớn nhất trong phân khúc, nội thất được hoàn thiện đầy đủ hơn. Trong khi đó, giá bán của phiên bản cao nhất vẫn dưới mốc 1 tỷ đồng.
Tôi kỳ vọng mẫu xe này sẽ cạnh tranh tốt với một Ford Ranger đang quá vượt trội trong phân khúc bán tải.
Phúc Thành - phucthanh22
Mẫu xe khiến tôi ấn tượng nhất trong năm vừa rồi không phải là một mẫu xe bán chạy hay có doanh số khủng, mà là Volkswagen Golf.
Đây là mẫu xe mà rất nhiều anh em chơi xe tại Việt Nam đã mong chờ từ lâu, và theo những gì tôi được biết, số lượng xe nhận cọc cũng phần nào phản ánh sự kỳ vọng đó. Với cá nhân tôi, việc Volkswagen quyết định mang Golf về Việt Nam là một bước đi khá bất ngờ.
Thứ nhất, đây là một mẫu xe mang tính “chơi” rõ ràng. Thứ hai, Volkswagen mang về nhiều phiên bản khác nhau để người dùng có thêm lựa chọn. Và thứ ba, mức giá được đặt ở khoảng khá hấp dẫn, trong tầm với của người chơi xe, từ khoảng 1 tỷ đến dưới 2 tỷ đồng.
Nguyễn Mạnh Thắng - Whatcarvn
Trong năm 2025, thị trường ô tô Việt Nam chứng kiến rất nhiều mẫu xe mới ra mắt, trải dài từ xe sang tới xe phổ thông. Mẫu xe khiến tôi ấn tượng nhất là VinFast Limo Green.
Dù là giám khảo của hai cuộc bình chọn lớn là Car Awards của VnExpress và Car Choice Awards của VC Corp, tôi đều không chấm Limo Green là “xe của năm”. Nhưng điều đó không mâu thuẫn với việc tôi cho rằng đây là mẫu xe ấn tượng nhất của năm 2025.
Limo Green vốn được sinh ra cho nhóm xe công nghệ, xe dịch vụ, và điều đáng nói là nó đã thay đổi toàn diện cho thị trường này. Trước đây, xe dịch vụ gần như gắn liền với Toyota Innova đến mức nhiều người từng tin rằng Innova sẽ không thể bị thay thế. Sau đó, Mitsubishi Xpander xuất hiện và trở thành mẫu xe “quốc dân” trong phân khúc 7 chỗ, được đa số tài xế dịch vụ lựa chọn. Tuy nhiên, khi Limo Green ra đời, cục diện thay đổi rất nhanh. Nhiều tài xế dịch vụ thẳng thắn chia sẻ rằng nếu không chuyển sang Limo Green, họ sẽ chậm chân và khó duy trì lợi nhuận.
Một khía cạnh khác là về phía các xưởng độ. Nếu năm ngoái VF 3 là mẫu xe giúp các xưởng độ ăn nên làm ra thì năm nay là Limo Green. Tôi thấy không ít xưởng độ mỗi ngày tiếp nhận hàng chục xe Limo Green để nâng cấp, qua đó tạo thêm sinh kế cho thị trường nâng cấp xe không chính hãng.
Đoàn Dũng - Oto.com.vn
Trong năm 2025, mẫu xe để lại ấn tượng lớn nhất với tôi là Mazda CX-5.
Bản thân tôi làm truyền thông về ô tô, đồng thời cũng kinh doanh và vận hành mảng xe cũ, nên tôi nhìn nhận thị trường ở cả hai góc độ. Và trong năm vừa qua, CX-5 thực sự tạo ra những dấu ấn rõ rệt.
Trước hết, CX-5 tiếp tục giữ vững vị trí hàng đầu về doanh số trong phân khúc. Điều này không quá bất ngờ, bởi thiết kế của xe hài hòa, dễ tiếp cận với số đông. Phân khúc mà CX-5 tham gia cũng là phân khúc đang có sức hút lớn, khi nhiều gia đình lựa chọn đây là phương tiện di chuyển chính. Trang bị, công năng, các phiên bản và mức giá đều cho thấy CX-5 rất phù hợp với nhu cầu thị trường. Thậm chí, giá bán của CX-5 còn trở thành một thước đo để các đối thủ trong phân khúc cân nhắc định vị sản phẩm.
Ở góc độ xe cũ, CX-5 cũng là một trong những mẫu xe “hot” nhất thị trường. Mức độ thanh khoản tốt, khả năng giữ giá ổn định so với mặt bằng chung giúp mẫu xe này luôn được săn đón.
Lê Thượng Tiến - XeVuiVietNam
Với tôi, mẫu xe ấn tượng nhất của năm 2025 là Mitsubishi Destinator.
Dưới áp lực của tất cả các hãng xe đến từ Trung Quốc và các thương hiệu khác, Mitsubishi đã cho ra mắt một mẫu xe với giá hợp lý với đầy đủ tính năng, động cơ đủ để khiến cho chúng ta có cảm xúc. Mẫu xe này phù hợp với điều kiện khí hậu, môi trường túi tiền và thói quen sử dụng của người Việt.
Quỳnh Như - Xế Cưng
Mẫu xe tôi ấn tượng nhất trong năm Ất Tỵ 2025 chính là Toyota Hilux.
Tiêu chí tôi đặt ra là phải có sự lột xác rõ rệt, mang đến một hơi thở mới so với phiên bản đã từng bán tại Việt Nam. Và trong tất cả các màn ra mắt trong năm vừa qua, Hilux là cái tên đáp ứng rõ ràng nhất tiêu chí đó.
Hilux không chỉ lột xác về thiết kế ngoại thất mà nội thất và trang bị bên trong cũng trẻ trung, tươi mới hơn rất nhiều. Ngay cả cảm giác đánh lái cũng nhẹ nhàng hơn, phù hợp hơn với nhóm khách hàng trẻ. Cá nhân mình đánh giá đây là một màn lột xác thực sự ngoạn mục.
Hoàng Vũ - Xe Hay
Mẫu xe tôi ấn tượng nhất trong năm 2025 là BYD Sealion 6.
Điều khiến tôi ấn tượng nhất ở mẫu xe này là tỷ lệ giá bán trên giá trị sử dụng. Đây là một chiếc xe PHEV nhưng không bắt buộc người dùng phải cắm sạc, trong khi mức giá chỉ quanh 900 triệu đồng – rẻ nhất ở thời điểm ra mắt.
Sau khi trực tiếp trải nghiệm và đặt trong bối cảnh giá bán, mình nhận ra rằng với số tiền đó, những gì người dùng nhận lại là hoàn toàn xứng đáng. Sealion 6 cho thấy một lựa chọn PHEV thực dụng, đồng thời giúp người dùng vượt qua những định kiến thường thấy về xe Trung Quốc.
Nguyễn Tới - One Shot Review
Tôi sẽ gọi tên VinFast Limo Green.
Đây là mẫu xe có doanh số rất ấn tượng dù chỉ bắt đầu bán ra tại thị trường Việt Nam trong nửa cuối năm 2025. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào doanh số thì chưa đủ để gọi là mẫu xe ấn tượng nhất.
Điều khiến tôi đánh giá cao Limo Green là xe đánh trúng vào phân khúc rất nhiều hãng xe đang muốn tham gia: MPV 7 chỗ cỡ nhỏ, giá bán hấp dẫn trong khoảng 700–800 triệu đồng.
Ở mức giá này, Limo Green rất dễ tiếp cận với nhiều nhóm khách hàng khác nhau. Từ gia đình cần xe 7 chỗ sử dụng hàng ngày, người mua xe chạy dịch vụ, cho tới các đơn vị kinh doanh cần xe đưa đón khách.
Bên cạnh đó, so với các mẫu xe xăng cùng phân khúc, VinFast Limo Green còn có lợi thế rõ rệt với khách hàng chạy dịch vụ khi đang được miễn phí sạc pin.
Chương trình Trên Ghế được phối hợp thực hiện bởi Đài Truyền Hình TP Hồ Chí Minh & Công ty Cổ Phần VCCorp; đơn vị hợp tác thực hiện AutoPro; đơn vị khai thác thương mại AdWheel.
Chương trình được phát sóng trên HTV9 lúc 18h10 từ thứ 2 đến thứ 7 và phát lại lúc 20h00 trên đa nền tảng VCCorp.