Destinator, CX-5, Limo Green, Hilux hay Golf: Mỗi KOL chọn một ‘Xe của năm Ất Tỵ’ cho riêng mình

Nhà báo Nguyễn Thúc Hoàng Linh

Trong năm 2025, thị trường ô tô chứng kiến rất nhiều mẫu xe đáng chú ý ra mắt. Tuy nhiên, với cá nhân tôi, chiếc xe để lại ấn tượng mạnh nhất vẫn là Mustang Mach-E.

Điều đặc biệt nằm ở chỗ, có lẽ không nhiều người nghĩ rằng Ford Việt Nam – vốn tính thực dụng trong danh mục sản phẩm – lại đưa về một mẫu xe “chơi” và cá tính đến như vậy. Trước đó thị trường từng có những mẫu xe điện nổi bật, từ thể thao như Porsche Taycan cho tới sang trọng như Mercedes-Benz EQS. Nhưng đây là lần đầu tiên một hãng xe đại chúng mang về Việt Nam một mẫu xe điện hiệu năng cao, chất lượng tốt, lại đến từ một thương hiệu gần như ai cũng biết đến.

Mustang Mach-E chưa tạo được nhiều dấu ấn trong năm 2025, phần lớn do mức giá vẫn còn cao so với số đông, nhưng tôi tin rằng năm 2026 sẽ khác. Khi nhà sản xuất có thêm những điều chỉnh phù hợp, và thị trường cởi mở hơn với xe điện có cảm giác lái thú vị, Mustang Mach-E hoàn toàn có cơ hội. Với tôi, đây vẫn là một trong những mẫu xe “cơ bắp” hiếm hoi vừa giàu cảm xúc, vừa có giá trị sử dụng đáng kể đối với người tiêu dùng Việt Nam.