Toyota RAV4 2026 đã chính thức xuất hiện tại Đông Nam Á.
Toyota RAV4 2026 xuất hiện tại Đông Nam Á, thiết kế và công nghệ gây chú ý
Văn Chế |
Toyota RAV4 2026 đã chính thức xuất hiện tại Đông Nam Á, gây chú ý tại một sân golf ở Philippines. Chiếc xe này là phần thưởng “hole-in-one” tại giải đấu golf Golden Tee lần thứ 54.
Theo Đời sống pháp luật Copy link
Link bài gốc Lấy link https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/toyota-rav4-2026-xuat-hien-tai-dong-nam-a-thiet-ke-va-cong-nghe-gay-chu-y-a614591.html