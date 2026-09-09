Hồ vô cực Cù Lao Mái Nhà hình thành tự nhiên trên nền đá cao của đảo, nơi một vùng địa hình lõm giữ lại nước mưa và nước biển khi thủy triều lên. "Không cần những góc chụp cầu kỳ, cảnh sắc nơi đây vẫn mang vẻ đẹp bình yên, tự nhiên và đầy chất “chữa lành”. Sự hoang sơ của đảo, hòa cùng khoảnh khắc và cảm xúc vừa đủ, tạo nên sức hút rất riêng cho hồ vô cực Cù Lao Mái Nhà", bạn Vân Anh đến từ Hà Nội cho biết.