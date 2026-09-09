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Đẹp mê hồn hồ đá vô cực ở Cù Lao Mái Nhà

Trọng Tài
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Nằm giữa khung cảnh hoang sơ của Cù Lao Mái Nhà (Đăk Lắk), hồ đá tự nhiên với làn nước trong xanh, mặt hồ phẳng lặng và tầm nhìn hướng thẳng ra biển tạo nên một trong những điểm đến ấn tượng dịp nghỉ lễ 2/9.


Khám phá hồ đá vô cực đẹp mê hồn ở Cù Lao Mái Nhà

Hồ đá vô cực Cù Lao Mái Nhà: Điểm đến tuyệt đẹp giữa thiên nhiên hoang sơ - Ảnh 1.

Cù Lao Mái Nhà thuộc xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk, cách bờ biển làng chài Phước Đồng khoảng 2 km.

Hồ đá vô cực Cù Lao Mái Nhà: Điểm đến tuyệt đẹp giữa thiên nhiên hoang sơ - Ảnh 2.

Nơi đây gần như tách biệt hoàn toàn với đất liền, chỉ có biển xanh, cát trắng và thảo nguyên trải dài trên nền đá tự nhiên.

Hồ đá vô cực Cù Lao Mái Nhà: Điểm đến tuyệt đẹp giữa thiên nhiên hoang sơ - Ảnh 3.

Ở phía đông đảo, hàng nghìn tảng đá lớn nhỏ tạo thành một ghềnh đá rộng hướng ra biển. Chính địa hình đặc biệt này đã tạo nên nhiều khoảng trũng chứa nước tự nhiên, trong đó nổi bật là hồ đá được du khách gọi là “hồ vô cực”.

Hồ đá vô cực Cù Lao Mái Nhà: Điểm đến tuyệt đẹp giữa thiên nhiên hoang sơ - Ảnh 4.

Hồ nằm trên nền đá cao, hình thành tại vùng địa hình lõm giữ lại nước mưa và nước biển khi thủy triều lên. Khi mặt nước đầy và phẳng lặng, đường chân trời phía xa gần như nối liền với mặt hồ, tạo cảm giác hồ kéo dài ra tận biển.

Hồ đá vô cực Cù Lao Mái Nhà: Điểm đến tuyệt đẹp giữa thiên nhiên hoang sơ - Ảnh 5.

Hồ vô cực Cù Lao Mái Nhà hình thành tự nhiên trên nền đá cao của đảo, nơi một vùng địa hình lõm giữ lại nước mưa và nước biển khi thủy triều lên. "Không cần những góc chụp cầu kỳ, cảnh sắc nơi đây vẫn mang vẻ đẹp bình yên, tự nhiên và đầy chất “chữa lành”. Sự hoang sơ của đảo, hòa cùng khoảnh khắc và cảm xúc vừa đủ, tạo nên sức hút rất riêng cho hồ vô cực Cù Lao Mái Nhà", bạn Vân Anh đến từ Hà Nội cho biết.

Hồ đá vô cực Cù Lao Mái Nhà: Điểm đến tuyệt đẹp giữa thiên nhiên hoang sơ - Ảnh 6.

Theo kinh nghiệm của người dân địa phương, khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 9 thuận lợi để khám phá đảo khi biển tương đối êm, thời tiết ổn định. Tháng 7 và 8 thường là thời điểm cảnh quan hồ đá đẹp nhất.

Hồ đá vô cực Cù Lao Mái Nhà: Điểm đến tuyệt đẹp giữa thiên nhiên hoang sơ - Ảnh 7.

Giữa biển trời rộng lớn, hồ đá vô cực trở thành một nét chấm phá đặc biệt của Cù Lao Mái Nhà, góp phần tạo nên sức hút cho hòn đảo vẫn còn giữ được nhiều nét hoang sơ.

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Tags

hồ vô cực

cù lao Mái Nhà

Đắk Lắk

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