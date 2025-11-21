Đeo thử vòng vàng 10 giây, khách hàng bị cửa hàng yêu cầu bồi thường 4 triệu đồng: "chúng tôi chưa đồng ý cho chị thử"

Hành động tưởng chừng đơn giản lại gây tranh cãi

Mới đây, một cửa hàng Hoàng Kim tại Trung Quốc đã gây tranh luận dữ dội trên mạng xã hội sau vụ việc “bé gái mới thử đeo vòng vàng 10 giây nhưng lại bị yêu cầu bồi thường cả nghìn tệ”. Sau khi được công an đứng ra hòa giải, phía khách hàng cuối cùng chỉ phải bồi thường 100 tệ (khoảng 380.000 đồng) tiền phí sửa chữa. Tuy vậy, tranh cãi về vụ việc liệu khách hàng có được phép thử trang sức vàng hay không vẫn đang tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận.

Ảnh minh hoạ

Theo video quay hiện trường do vị khách đăng tải, sự việc xảy ra tại một cửa hàng Hoàng Kim trong một trung tâm thương mại Aegean ở Thành Đô. Người đăng video cho biết, hôm đó trong lúc đưa con đi mua sắm trong trung tâm thương mại, khi đi ngang qua cửa hàng Hoàng Kim, đứa trẻ tỏ ra thích thú với những chiếc vòng vàng trong tủ trưng bày nên hai mẹ con đã dừng lại xem.

“Lúc đó nhân viên đứng ngay cạnh quầy theo dõi toàn bộ quá trình. Tôi nghĩ trong tình huống như vậy thì cho con thử đeo một chút chắc không sao, nên tôi lấy một chiếc vòng vàng trẻ em đưa cho con đeo thử,” người này cho biết.

Người này cho biết thời gian con cô đeo thử chiếc vòng rất ngắn: “Tổng cộng chắc chắn không quá 10 giây. Chiếc vòng đó lại khá lớn, đeo vào tay con tôi thì rất lỏng, gần như không chạm vào da. Tôi sợ rơi nên lập tức tháo ra và đặt lại vào tủ.”

Ảnh minh hoạ

Thế nhưng điều khiến cô bất ngờ là ngay khi chiếc vòng vừa được đặt lại vào quầy, nhân viên lập tức tiến tới kiểm tra, rồi cho rằng chiếc vòng đã bị méo nên yêu cầu cô bồi thường 1.000 tệ (khoảng 3,8 triệu đồng).

Cô gái bày tỏ sự bức xúc: “Lúc đó tôi sững người luôn. Chỉ đeo có 10 giây thì sao mà biến dạng được? Khi tháo xuống tôi cũng rất cẩn thận, không dùng lực chút nào.”

Cô gái này cho rằng cửa hàng chỉ đang đe dọa để đòi tiền mình, nên đã từ chối yêu cầu bồi thường. Sau đó hai bên xảy ra tranh cãi dữ dội.

“Thái độ nhân viên rất cứng rắn, nói rằng nếu không bồi thường 1.000 tệ thì không cho chúng tôi rời đi. Họ còn nói chiếc vòng bị méo sẽ không thể bán được nữa nên chúng tôi phải chịu toàn bộ thiệt hại.”

Không còn cách nào khác, cô gái đã gọi cảnh sát và chờ lực lượng chức năng đến giải quyết.

Sau khi video được đăng tải, vụ việc nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Một số cư dân mạng ủng hộ cô gái, cho rằng: “Chỉ thử đeo 10 giây mà vòng vàng đã biến dạng, hoặc là chất lượng vòng có vấn đề, hoặc cửa hàng cố tình tìm cách moi tiền của khách.” Trong khi đó, một số người khác lại đặt nghi vấn: “Vàng vốn mềm, dễ biến dạng, có thể trong lúc thử đeo không may va chạm một chút thì sao?”

Cũng có cư dân mạng chia sẻ trải nghiệm tương tự, cho biết từng xảy ra trầy xước nhỏ khi thử trang sức tại cửa hàng vàng, đồng thời kêu gọi các cửa hàng cần công khai rõ ràng quy định về việc thử đồ.

Lời giải thích từ phía cửa hàng

Ngày 13/11, phóng viên đã liên hệ với bà Trương, quản lý của cửa hàng có liên quan, người này đưa ra lời giải thích hoàn toàn khác với lời mô tả trên mạng của cô gái.

Bà Trương cho biết, ngày xảy ra sự việc, khi khách đưa con vào cửa hàng, cô ta đã không xin phép nhân viên mà tự ý cầm chiếc vòng vàng trẻ em dạng kéo giãn trong tủ lên thử. “Chiếc vòng trẻ em dạng kéo giãn này là mẫu đặc biệt, khá dễ vỡ, và từ trước đến nay chúng tôi không cho thử đeo. Nhân viên đã kịp thời ngăn cản, nhưng khách vẫn cố gắng kéo vòng cho con đeo nên dẫn đến vòng bị biến dạng”, bà Trương khẳng định.

Ảnh minh hoạ

Về thông tin “cửa hàng yêu cầu bồi thường 1.000 tệ”, bà Trương giải thích rằng ban đầu cửa hàng đã đưa ra hai phương án giải quyết: Hoặc bồi thường theo chi phí gia công chiếc vòng; Hoặc mua lại chiếc vòng đã bị biến dạng, tổng chi phí khoảng 1.000 tệ. Tuy nhiên, khách hàng đều không đồng ý.

Bà Trương còn nhấn mạnh, khi cảnh sát đến hiện trường, họ đã kiểm tra kỹ chiếc vòng và xác nhận có dấu hiệu biến dạng rõ ràng.

“Sau gần 1 giờ hòa giải của cảnh sát, khách cuối cùng đồng ý bồi thường 100 tệ để sửa chữa vòng, vụ việc mới được coi là kết thúc.”

Cùng ngày, phóng viên cũng đã gọi điện tới cửa hàng, và nhân viên tại đây bổ sung thêm thông tin rằng chiếc vòng vàng trẻ em dạng kéo giãn này không phù hợp để thử nhiều lần: “Phần khớp nối của mẫu vòng này rất dễ hư hỏng, nên chúng tôi luôn không cho khách thử đeo. Lúc đó, khách lợi dụng lúc nhân viên quay đi sắp xếp hàng hóa để tự ý lấy vòng từ tủ, khi nhân viên phát hiện thì chiếc vòng đã bị kéo biến dạng,” nhân viên cho biết.

Tuy nhiên, khi được hỏi cửa hàng có đặt biển cảnh báo “cấm thử đeo” ở vị trí dễ nhìn thấy hay không, nhân viên thừa nhận: “Hiện tại cửa hàng thực sự chưa đặt biển ‘không được tự ý đeo thử’, nhưng đó vốn là quy tắc tồn tại từ lâu trong ngành, nhiều khách quen cũng đều biết điều này.”

Ngay sau đó, nhân viên cũng khẳng định: “Hiện các cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý vụ việc, chúng tôi sẽ tích cực phối hợp điều tra và chắc chắn sẽ đưa ra phản hồi thỏa đáng cho người tiêu dùng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng.”

Vụ tranh chấp này khiến người tiêu dùng quan tâm hơn đến các quy định về việc “đeo thử” và “tiêu chuẩn bồi thường” khi mua trang sức vàng, đồng thời mong muốn các thương hiệu quy định rõ ràng để tránh những tranh cãi tương tự trong tương lai.

Đồng thời, câu chuyện cũng nhắc nhở người tiêu dùng cần cẩn trọng khi thử đồ, đặc biệt với các sản phẩm có thiết kế đặc biệt hoặc dễ hỏng, và nên luôn hỏi rõ chính sách cửa hàng trước khi trải nghiệm sản phẩm. Chỉ khi cả cửa hàng và khách hàng đều tôn trọng quy định và quyền lợi, những tranh cãi tương tự mới có thể được hạn chế trong tương lai.

Theo QQ