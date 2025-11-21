100 can axit sunfuric bị lũ cuốn trôi: Thao tác sai dễ gây thảm họa, chuyên gia cảnh báo cách thoát hiểm

Nguy cơ từ sự cố 100 can axit bị lũ cuốn trôi

Theo Dân trí, chiều 20 / 11 / 2025, mưa lớn và lũ lên nhanh khiến hoạt động tại nhà máy Nhà máy đường Tuy Hòa (đóng tại huyện Sơn Thành, Đắk Lắk) bị ảnh hưởng. Hậu quả: khoảng 100 can axit sunfuric, mỗi can 20 lít, vỏ ngoài màu xanh hoặc xám, bị dòng nước cuốn khỏi kho chứa ra ngoài khu vực an toàn.

Thượng tá Nguyễn Thị Mai Hương – Trưởng Công an xã Sơn Thành chia sẻ với Tiền Phong rằng cơ quan công an tỉnh và địa phương đã phát đi cảnh báo: người dân nếu phát hiện các can hóa chất này thì không được mở nắp, tuyệt đối báo ngay cho cơ quan chức năng.

Theo Vietnamnet, phản ứng đầu tiên của nhiều người dân khi thấy vật trôi trên sông lũ thường là tìm cách kéo vào bờ vì nghĩ là đồ vật có giá trị. Tuy nhiên, với axit sunfuric, chỉ một thao tác mở nắp vô tình cũng có thể khiến người tiếp xúc bỏng nặng. Nếu axit rò rỉ, gặp nước lũ, phản ứng tỏa nhiệt mạnh có thể khiến chất lỏng bắn tóe ra xung quanh, gây nguy hiểm cho bất kỳ ai đứng gần đó.

Hình ảnh thông báo của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Báo Đắk Lắk)

Ngoài rủi ro đối với con người, khả năng axit hòa tan vào nước lũ gây ô nhiễm diện rộng cũng được đặt ra. Dòng nước cuồn cuộn có thể mang theo hóa chất vào kênh mương, ruộng đồng, ao hồ, ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt. Trong điều kiện mưa lớn, việc khảo sát, tìm kiếm và thu gom cũng vô cùng khó khăn, bởi dòng nước liên tục thay đổi và có thể cuốn can hóa chất đi xa hàng chục kilômét.

Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết hiện chưa ghi nhận người dân nhặt được can nào, nhưng nguy cơ vẫn rất cao. Lực lượng chức năng đang phối hợp với chính quyền địa phương để tổ chức tìm kiếm, đồng thời cảnh báo liên tục để người dân nhận diện nguy hiểm và tránh tiếp xúc.

Axit sunfuric – hóa chất phổ biến nhưng cực kỳ nguy hiểm

Theo Dân trí, axit sunfuric (H₂SO₄) là một trong những hóa chất quan trọng nhất trong công nghiệp, được sử dụng từ luyện kim, sản xuất phân bón đến xử lý nước. Tuy nhiên, mức độ nguy hiểm của nó cũng thuộc hàng đầu, đặc biệt khi thoát ra môi trường hoặc tiếp xúc trực tiếp.

H₂SO₄ có tính ăn mòn mạnh, có thể phá hủy mô sống chỉ trong vài giây. Khi dính vào da, axit gây bỏng sâu, hoại tử mô; khi bắn vào mắt, nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn là rất cao. Axit ở dạng đặc còn nguy hiểm hơn khi tiếp xúc với nước: phản ứng tỏa nhiệt mạnh khiến dung dịch bùng sôi, bắn tóe và tạo ra sương axit cực độc.

H₂SO₄ có tính ăn mòn mạnh, có thể phá hủy mô sống chỉ trong vài giây. (Ảnh: Kptchem)

Nếu hít phải hơi hoặc aerosol axit, người bị phơi nhiễm có thể gặp kích ứng đường hô hấp, ho, khó thở. Dân trí dẫn lời chuyên gia cho biết trong trường hợp nặng, sương axit có thể gây phù phổi cấp, đe dọa tính mạng. Còn theo VnExpress, việc nuốt phải axit sẽ phá hủy niêm mạc thực quản, dạ dày, gây xuất huyết và có thể tử vong nếu không cấp cứu kịp thời.

Không chỉ đe dọa sức khỏe con người, axit sunfuric còn là tác nhân gây ô nhiễm môi trường mạnh. Dân trí phân tích, khi một lượng lớn H₂SO₄ thoát ra nước hoặc đất, độ pH giảm đột ngột khiến hệ sinh thái bị sốc. Nhiều loài thủy sinh không chịu được môi trường quá axit có thể chết hàng loạt; đất nông nghiệp bị nhiễm axit cũng mất khả năng canh tác trong thời gian dài. Thêm vào đó, axit tan cực nhanh trong nước và phản ứng với kim loại hay chất hữu cơ, khiến nó lan rộng rất nhanh khi bị rò rỉ.

Cách xử lý an toàn khi gặp hóa chất: Chỉ một thao tác sai cũng có thể trả giá

Theo hướng dẫn được Dân trí và Vietnamnet trích đăng, nguyên tắc quan trọng nhất khi phát hiện can chứa axit là không mở nắp, không đổ nước vào và không tự ý tìm cách trung hòa. Người dân cần giữ khoảng cách an toàn, tránh lại gần để kiểm tra và lập tức báo cho công an xã hoặc chính quyền địa phương.

Trong trường hợp axit dính vào da, cần nhanh chóng rửa liên tục bằng nước sạch trong ít nhất 15 phút và tháo bỏ quần áo nhiễm hóa chất. Nếu bắn vào mắt, phải rửa mắt bằng nước chảy nhẹ rồi đưa nạn nhân đi cấp cứu ngay lập tức. Các chuyên gia nhấn mạnh không được cố trung hòa axit trên da bằng các chất kiềm tại nhà, vì phản ứng có thể làm tổn thương nặng hơn.

Trong trường hợp axit dính vào da, cần nhanh chóng rửa liên tục bằng nước sạch trong ít nhất 15 phút và tháo bỏ quần áo nhiễm hóa chất. (Ảnh: Long Châu)

Nếu xảy ra tràn đổ ra môi trường, các đội ứng cứu chuyên nghiệp sẽ sử dụng các vật liệu trung hòa như vôi hoặc soda ash. Lúc này, việc người dân tự ý xử lý có thể khiến axit lan rộng và gây thêm tai nạn. Trong điều kiện mưa lũ, ưu tiên hàng đầu là khoanh vùng, cảnh báo và tránh tiếp xúc.

Sự cố 100 can axit sunfuric bị lũ cuốn trôi ở Đắk Lắk cho thấy chỉ một sai lệch nhỏ trong xử lý hóa chất cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường. Trong bối cảnh mưa lũ còn phức tạp, sự cảnh giác của người dân đóng vai trò quan trọng không kém nỗ lực của lực lượng chức năng. Nhặt nhầm một can hóa chất tưởng như vô hại có thể trở thành tai nạn nghiêm trọng – và chỉ một cuộc gọi báo chính quyền đúng lúc có thể giúp cả cộng đồng tránh được nguy cơ lớn.



