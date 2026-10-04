HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Đèo Đá Trắng có gì đặc biệt mà ai đi Tây Bắc cũng phải dừng chân?

Viết Hà
|

Nằm trên quốc lộ 6, đèo Đá Trắng (đèo Thung Khe), tỉnh Phú Thọ gây ấn tượng với những vạt đá vôi trắng xóa, mây bảng lảng và cung đường quanh co giữa núi rừng. Đây là điểm dừng chân được nhiều du khách đi Tây Bắc lựa chọn.

- Ảnh 1.

Đèo Đá Trắng là điểm giáp ranh giữa xã Mường Bi và Mai Châu (tỉnh Phú Thọ). Những vạt núi đá vôi trắng xóa trải dài theo sườn núi, nổi bật giữa màn mây bảng lảng, khiến khung cảnh nơi đây rất nên thơ, tạo nên một bức tranh đặc biệt trên cung đường Tây Bắc.

- Ảnh 2.

Đèo Thung Khe vốn là vùng núi đá vôi. Trong quá trình xẻ núi mở đường Quốc lộ 6﻿, những mảng đá từ trên cao sạt xuống, tạo thành màu trắng xóa trên các sườn núi.

- Ảnh 3.

Từ xa nhìn lại, cung đường đèo cùng những núi đá vôi xung quanh giống như được phủ tuyết. Cũng từ cảnh sắc đặc biệt ấy, cái tên đèo Đá Trắng dần trở nên quen thuộc với những người thường xuyên qua lại cung đường này.

- Ảnh 4.

Thời tiết tại đây cũng khá thú vị khi trong một ngày gần như có đủ bốn mùa. Buổi sáng, tiết trời se lạnh, bầu trời có lúc trong xanh, có lúc mây mù bao phủ. Đến trưa, nắng rực rỡ hơn, biển sương mây dần tan, để lộ những vách đá trắng tuyệt đẹp.

- Ảnh 5.

Đây cũng là thời điểm nhiều người chọn dừng lại ngắm cảnh và ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt. Khi chiều tối, nhiệt độ dần xuống thấp, sương mù lại bắt đầu bao phủ, khiến cảnh vật trở nên mờ ảo.

- Ảnh 6.

Trên đỉnh đèo là chợ Thung Khe, được du khách gọi gọi là "chợ trong mây". Khu chợ nhỏ nằm bên đường, với những quán hàng đơn sơ của người dân địa phương. Những mái nhà chiếc bàn, ghế giản dị giữa núi rừng trở thành nơi dừng chân quen thuộc của du khách. Sau hành trình qua những cung đường quanh co, nhiều người ghé lại làm ấm người bằng ấm chè nóng, thưởng thức cơm lam, ngô luộc, thịt xiên, trứng nướng hoặc một số sản vật địa phương.

- Ảnh 7.
- Ảnh 8.

Chị Lê Tú Anh (Hà Nội) cho biết, mỗi khi đi qua đây, chị đều dừng chân để ngắm cảnh. "Ở đây mùa nào cũng đẹp. Thời tiết mây mù, giá lạnh có vẻ đẹp riêng. Đặc biệt, những ngày nắng thu, trời hanh khô, những mảng đá vôi trắng xóa khiến tôi rất ấn tượng. Các chị bán hàng là người dân tộc Mường rất niềm nở, tươi cười đón khách. Có người vào đây nghỉ ngơi, chụp ảnh mà không mua hàng, người dân vẫn vui vẻ, niềm nở", chị Tú Anh chia sẻ.

- Ảnh 9.

Anh Nguyễn Quang (tỉnh Phú Thọ) chia sẻ, đèo Đá Trắng mang một vẻ đẹp riêng giữa núi rừng Tây Bắc. Nơi đây không chỉ là điểm dừng chân để du khách ngắm cảnh, mà còn là nơi lưu giữ những trải nghiệm bình dị về con người và cuộc sống địa phương.

Từ tháng 10/2026, 3 mức trợ cấp tăng thêm: Người cao tuổi có một khoản lên 540.000 đồng/tháng
Tags

Đèo Đá Trắng

đèo Thung Khe

Quốc lộ 6

thung khe

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bắt giữ hàng chục “hot girl” giả danh bác sĩ với kịch bản lừa khách tại hàng loạt cơ sở thẩm mỹ

Bắt giữ hàng chục “hot girl” giả danh bác sĩ với kịch bản lừa khách tại hàng loạt cơ sở thẩm mỹ

02:19
Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

00:41
Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

01:45
Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

01:15
Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

00:48
Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

00:38
Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

02:10
Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

01:03
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại