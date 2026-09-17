Đèo con 3 tuổi đi giao đồ ăn giữa trời mưa, một shipper được tip 300 nghìn

Câu chuyện của shipper này đang viral trên MXH.

Shipper dầm mưa dãi nắng đi giao hàng kiếm tiền vốn chẳng phải việc gì xa lạ. Nhưng trong một vài hoàn cảnh, điều này lại khiến không ít người rủ lòng thương. Câu chuyện của Teena Choudhary - Một nữ shipper người Ấn Độ, là một trong số đó.

Vì không kiếm được công việc ổn định, cũng chưa dư dả tài chính để gửi con đi nhà trẻ nên suốt gần 2 năm nay, Teena đều cùng con gái gần 3 tuổi đi giao hàng. Dù trời mưa hay nắng, 2 mẹ con cô vẫn rong ruổi giao từng đơn hàng, kiếm từng đồng lẻ.

Trong một ngày mưa lớn ở Pune (Ấn Độ), Teena vẫn chùm áo mưa, cùng con đi giao hàng. Việc này với cô đã không còn là chuyện đáng để than thở, nhưng với các khách hàng, thì khác. Khi chứng kiến cảnh bé gái ngồi núp trong áo mưa, một vị khách đã bất ngờ gửi cho Teena khoản tiền tip 1.000 rupee (khoảng 300.000 đồng).

Với Teena, khoản tiền này không chỉ đơn thuần là một khoản thu nhập thêm từ một đơn hàng. Cô cho biết điều khiến mình xúc động hơn là cảm giác những nỗ lực thường ngày của bản thân đã được một người khác nhìn thấy và ghi nhận.

Ảnh minh họa

Teena bắt đầu công việc giao hàng từ khi mang thai con gái. Hiện tại, cả cô và chồng đều đang làm shipper kiếm sống. Thi thoảng, con gái sẽ theo bố đi giao hàng nhưng phần lớn thời gian, bé sẽ đi cùng mẹ. Teena cho biết chính sự linh hoạt của giao hàng là lý do khiến cô gắn bó với việc làm shipper gần 2 năm nay. Thay vì phải tuân theo lịch làm việc cố định, cô có thể chủ động hơn trong việc sắp xếp thời gian và đưa con gái đi cùng.

Teena cho biết cô hoàn toàn có thể ở nhà trông con, tuy nhiên như vậy, gánh nặng kinh tế sẽ dồn lên vai chồng và Teena không muốn điều đó. Thay vì để chồng một mình lo toàn bộ chi phí sinh hoạt, Teena lựa chọn đi làm để có thêm một nguồn thu nhập cho gia đình. Với cô, việc cả hai cùng kiếm tiền cũng giúp giảm bớt áp lực tài chính đặt lên một người.

“Trước đây tôi làm một công việc khác, nhưng phải nghỉ sau khi mang thai. Tôi không thể tiếp tục một công việc thông thường trong khi chăm sóc con, vì vậy tôi đăng ký làm shipper. Với công việc này, tôi không phải hay xin phép ai nếu muốn nghỉ. Tôi cũng có thể dành thời gian cho con trong lúc làm việc” - Teena chia sẻ.

Nếu tìm một công việc văn phòng hoặc đi làm thuê, cô có thể phải đối mặt với bài toán thời gian và chi phí chăm con. Suy đi tính lại, làm shipper vẫn là phương án giúp người mẹ này giải quyết được mọi thế khó.

Teena cho biết nhiều khách hàng cũng nhận ra việc cô thường đưa con gái đi cùng và dành cho cô sự động viên. Không chỉ khách hàng, nữ shipper này còn nhận được sự hỗ trợ từ nhân viên các nhà hàng, những người giao hàng khác. Theo cô, phụ nữ làm công việc giao hàng vẫn chưa phải hình ảnh quá phổ biến tại Pune (Ấn Độ), nên cô thường nhận được rất nhiều sự trợ giúp từ mọi người xung quanh.

Câu chuyện của Teena sau đó được chia sẻ trên MXH và thu hút sự quan tâm, động viên của không ít người. Với những người đang phải chăm sóc con nhỏ, sự chủ động về thời gian đôi khi có thể quan trọng không kém mức thu nhập. Trong trường hợp của Teena, công việc giao hàng giúp cô có thể kiếm tiền mà không phải tách hoàn toàn khỏi con gái.

Thực tế, việc đưa con theo trong lúc làm việc không phải lựa chọn mà Teena mong muốn ngay từ đầu. Nhưng khi chưa có điều kiện để gửi con, cô buộc phải tìm cách xoay xở sao cho vừa có thể kiếm tiền, vừa đảm bảo con gái luôn ở trong tầm mắt. Mỗi ngày làm việc vì thế cũng trở thành khoảng thời gian hai mẹ con cùng di chuyển trên đường, từ nhà hàng này sang địa chỉ khác để hoàn thành các đơn hàng.

Teena kể rằng một số khách hàng đã chủ động tặng đồ ăn hoặc đồ chơi cho con gái, đôi khi họ cũng tip thêm cho 2 mẹ con số tiền không nhỏ so với giá trị đơn hàng, và điều này khiến cô vô cùng cảm động.

Hiện tại, khi đã tích lũy được 1 khoản tiền, Teena cho biết cô dự định gửi con đi nhà trẻ vào cuối năm nay. Sau đó, cô sẽ cố gắng tìm 1 công việc khác ổn định hơn thay vì tiếp tục làm shipper.

(Nguồn: The Times Of India)