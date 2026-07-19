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Denza Z9S lộ diện: Sedan thuần điện dài hơn 5 m, mạnh gần 500 mã lực, sạc đầy đi 920 km

Thanh Nhã
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Tiếp nối thành công vang dội của phiên bản Z9GT, thương hiệu xe sang Denza tiếp tục gây chú ý khi hé lộ siêu phẩm sedan Denza Z9S.

Thương hiệu xe điện cao cấp Denza vừa chính thức tung ra những hình ảnh đầu tiên của mẫu Denza Z9S. Mẫu xe này sẽ định vị dưới phân khúc của đàn anh Denza Z9. Trước đó, dòng xe này đã ra mắt phiên bản wagon mang tên Denza Z9GT rất thành công.

Denza Z9S lộ diện: Sedan thuần điện dài hơn 5 m, mạnh gần 500 mã lực, sạc đầy đi 920 km - Ảnh 1.

Z9S là mẫu xe mới nhất của BYD. Ảnh: BYD

Tổng quan thiết kế Denza Z9S

Về mặt kích thước, chiếc sedan Denza mới đạt mức 5.090 x 1.980 x 1.490 mm (dài x rộng x cao), chiều dài cơ sở 3.025 mm. Kích thước của chiếc Denza Z9S đã giảm nhẹ đôi chút so với đàn anh Z9 về chiều dài (145 mm) lẫn trục cơ sở (100 mm). Tuy nhiên, ngoại hình của mẫu xe này vẫn tạo cảm giác bề thế.

Quan sát qua hình ảnh được hé lộ, chiếc Denza Z9S xuất hiện rực rỡ với màu sơn tím Dawn Purple. Phần đầu xe có nhiều nét tương đồng với bản Z9GT. Đặc biệt, xe có các đường viền hình răng nanh mạnh mẽ bao quanh khe hút gió.

Denza Z9S lộ diện: Sedan thuần điện dài hơn 5 m, mạnh gần 500 mã lực, sạc đầy đi 920 km - Ảnh 2.

Denza Z9S lộ diện: Sedan thuần điện dài hơn 5 m, mạnh gần 500 mã lực, sạc đầy đi 920 km - Ảnh 3.

Z9S có nhiều điểm khác biệt với Z9. Ảnh: BYD

Điểm khác biệt lớn nhất của Denza Z9S nằm ở hệ thống chiếu sáng. Hãng trang bị đèn pha 2 tầng độc đáo. Trong đó, cụm đèn pha chính đặt gọn ở góc cản trước, còn 2 dải LED định vị ban ngày nằm cao hơn. Phần thân xe Denza Z9S nổi bật với kiểu dáng fastback thể thao. Cụm đèn hậu phía sau trải dài ôm trọn toàn bộ chiều ngang ấn tượng.

Khác với các mẫu xe trước, chiếc Denza này không dùng tay nắm cửa ẩn. Nguyên nhân là do quy định mới của Trung Quốc cấm thiết kế này. Ngoài ra, hãng xe đã tích hợp cảm biến LiDAR trên nóc xe để hỗ trợ lái tiên tiến.

Động cơ đủ dùng

Theo cơ quan kiểm duyệt Trung Quốc, mẫu xe Denza này sử dụng hệ dẫn động cầu sau. Khách hàng mua xe có thể chọn hai mức công suất. Phiên bản tiêu chuẩn của Denza Z9S sản sinh công suất 429 mã lực, bản cao cấp cho công suất 496 mã lực.

Denza Z9S lộ diện: Sedan thuần điện dài hơn 5 m, mạnh gần 500 mã lực, sạc đầy đi 920 km - Ảnh 4.

Xe vẫn chưa mở bán. Ảnh: BYD

Cả hai phiên bản đều dùng chung một bộ pin dung lượng 102,326 kWh, cho tầm hoạt động tối đa lên đến 920 km mỗi lần sạc.

Đối với bản tiêu chuẩn, Denza Z9S dùng cell pin từ chi nhánh Hefei BYD sau đó được Shanwei FinDreams Battery lắp ráp thành bộ hoàn chỉnh. Trong khi đó, bản mạnh mẽ hơn của mẫu xe này lại dùng cell pin Wuwei FinDreams và lắp ráp bởi Shenzhen BYD.

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Tags

Trung Quốc

BYD

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