Năm 48 tuổi, chị Hạnh (Hà Nội) từng nghĩ mình là người “không phải lo nhiều về tiền”. Chị có công việc ổn định, chồng có lương, con cái dần trưởng thành, lại có khoản bảo hiểm xã hội đủ để sau này nhận lương hưu hàng tháng.

Nhưng bước sang tuổi 53, khi công ty cắt giảm nhân sự và chị nghỉ việc sớm hơn dự tính, chị mới nhận ra: lương hưu chỉ giúp "không đói", chứ chưa chắc giúp phụ nữ sống chủ động và bình tĩnh trước những biến động bất ngờ.

"Có những tháng tôi chưa nghỉ hưu hẳn nhưng thu nhập giảm mạnh. Chỉ riêng tiền thuốc men cho bố mẹ, tiền hiếu hỉ, tiền sửa đồ trong nhà đã khiến mình giật mình. Tôi nhận ra phụ nữ trung niên nên có ít nhất 3 khoản tiền riêng, càng chuẩn bị sớm càng đỡ áp lực", chị nói.

Khoản thứ nhất: Quỹ dự phòng để không hoảng khi có biến cố

Rất nhiều phụ nữ ở tuổi 45–55 bắt đầu bước vào giai đoạn "kẹp giữa": vừa lo cho con, vừa hỗ trợ cha mẹ già, trong khi sức khỏe và công việc của bản thân cũng không còn ổn định như trước.

Chị Hạnh kể có giai đoạn chỉ trong 2 tháng, gia đình chị phải chi liên tiếp:

- 12 triệu đồng viện phí cho mẹ

- 6 triệu đồng sửa điều hòa và tủ lạnh

- 5 triệu đồng tiền phát sinh cho con đi thực tập xa

- Gần 4 triệu đồng tiền hiếu hỉ

"Tổng cộng hơn 20 triệu đồng đi rất nhanh. Nếu không có khoản dự phòng riêng, chắc chắn tôi phải vay hoặc rút tiền tiết kiệm dài hạn", chị nhớ lại.

Sau lần đó, chị bắt đầu lập một quỹ riêng gọi là "tiền bình tĩnh". Đây là khoản chỉ dùng cho việc khẩn cấp, không động vào để mua sắm hay du lịch.

Mỗi tháng, chị đều chuyển cố định 3 triệu đồng vào tài khoản này. Khi có thưởng hoặc con cái biếu thêm, chị cũng ưu tiên để vào đây trước.

Sau gần 3 năm, chị có khoảng hơn 120 triệu đồng dự phòng.

"Cảm giác khác hẳn. Không phải giàu lên ngay, nhưng mình bớt sợ hơn rất nhiều", chị nói.

Theo chị, phụ nữ trung niên nên cố gắng có khoản dự phòng tương đương ít nhất 6 tháng chi tiêu cơ bản của gia đình. Với nhiều gia đình thành phố, con số này thường dao động khoảng 80–150 triệu đồng.

Khoản thứ hai: Tiền chăm sóc bản thân khi lớn tuổi

Nhiều phụ nữ có một điểm chung: rất sẵn sàng chi cho con cái, nhưng lại tiếc tiền cho chính mình.

Chị Hạnh cũng từng như vậy. Suốt nhiều năm, chị gần như không mua gì cho bản thân ngoài những món thật cần thiết.

"Có thời gian tôi thấy cái kính cũ đeo rất mờ nhưng vẫn cố dùng. Đi khám sức khỏe cũng toàn trì hoãn", chị kể.

Cho đến một ngày chị bị đau lưng kéo dài vì thoái hóa cột sống và phải nghỉ ngơi gần một tháng, chị mới bắt đầu thay đổi suy nghĩ.

"Tôi nhận ra tuổi càng lớn, tiền dành cho sức khỏe không còn là chuyện xa xỉ nữa", chị nói.

Hiện tại, mỗi năm chị đều dành riêng một khoản khoảng 25–30 triệu đồng cho:

- Khám sức khỏe định kỳ

- Thuốc men

- Tập luyện

- Mua đồ dùng giúp sinh hoạt nhẹ nhàng hơn

- Du lịch nghỉ ngắn ngày để hồi phục tinh thần

Chị cho rằng nhiều phụ nữ trung niên đang có xu hướng sống "chịu đựng quá mức". Họ tiết kiệm cho cả nhà nhưng lại quên rằng chính mình cũng cần được chăm sóc.

"Có sức khỏe và tinh thần ổn định thì mới sống thoải mái lâu dài được. Đừng đợi bệnh rồi mới nghĩ đến chuyện giữ tiền cho bản thân", chị nói.

Khoản thứ ba: Một khoản tiền riêng để giữ cảm giác chủ động

Điều khiến chị Hạnh thay đổi nhiều nhất sau tuổi 50 không phải chuyện chi tiêu, mà là cảm giác mất tự tin khi không còn thu nhập đều như trước.

"Tôi từng ngại xin tiền chồng để mua vài món nhỏ cho mình. Cảm giác ấy rất khó chịu", chị kể.

Sau đó, chị bắt đầu làm thêm một số việc nhỏ như:

- Bán đồ nhà làm online

- Viết nội dung cộng tác

- Nhận chăm sóc fanpage cho cửa hàng quen

- Giới thiệu sản phẩm hưởng hoa hồng

Thu nhập không quá lớn, khoảng 5–7 triệu đồng/tháng, nhưng giúp chị duy trì một khoản tiền riêng.

"Khoản này không phải để làm giàu. Nó giúp tôi thấy mình vẫn chủ động, vẫn có quyền quyết định cuộc sống của mình", chị nói.

Hiện nay, nhiều phụ nữ trung niên cũng đang có xu hướng tạo "ví tiền tự do tài chính" riêng thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào lương hưu hoặc thu nhập của chồng con.

Khoản tiền này thường không cần quá lớn, nhưng lại mang ý nghĩa tâm lý rất quan trọng:

- Có thể tự mua thứ mình thích

- Chủ động xử lý việc cá nhân

- Không quá áp lực khi gia đình gặp biến động tài chính

- Giữ cảm giác tự tin khi lớn tuổi

Phụ nữ tuổi 50+: Chuẩn bị tiền không phải vì sợ hãi, mà để sống nhẹ lòng hơn

Ở tuổi 55, chị Hạnh nói điều chị tiếc nhất là đã không chuẩn bị những khoản này sớm hơn.

"Nếu quay lại tuổi 40, tôi sẽ bắt đầu tích lũy sớm hơn một chút mỗi tháng. Không cần quá nhiều, nhưng đều đặn", chị nói.

Theo chị, phụ nữ trung niên thường rất giỏi chịu đựng và lo cho gia đình, nhưng lại ít khi đặt bản thân vào kế hoạch tài chính dài hạn.

Trong khi đó, càng lớn tuổi, cảm giác an tâm đôi khi không đến từ việc có thật nhiều tiền, mà đến từ việc biết mình vẫn còn lựa chọn.

"Có quỹ dự phòng để không hoảng. Có tiền chăm sóc bản thân để sống khỏe. Có tiền riêng để giữ sự chủ động. Với tôi, đó mới là cảm giác an toàn thật sự sau tuổi 50", chị Hạnh chia sẻ.