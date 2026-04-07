Đến lượt cố vấn cấp cao Iran đe dọa cho Mỹ về “thời đồ đá"

Hải Hưng |

Căng thẳng tiếp tục nóng lên khi một cố vấn cấp cao Iran tuyên bố Mỹ phải “đầu hàng” trong 20 giờ tới nếu không sẽ “trở về thời kỳ đồ đá”.

Cuộc đấu khẩu giữa Washington và Tehran đang leo thang mạnh mẽ sau những tuyên bố cứng rắn từ cả đôi bên.

Tâm điểm lần này đến từ sự đáp trả của ông Madi Mohammadi, cố vấn thân cận Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf.

Iran "dội ngược" tối hậu thư 20 giờ của tổng thống Mỹ - Ảnh 1.

Ông Madi Mohammadi, cố vấn thân cận Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf, vừa đăng thông điệp đáp trả Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: India Today

Trên mạng xã hội X ngày 7-4, ông Mohammadi bác bỏ hoàn toàn lời đe dọa trước đó từ phía Mỹ. Ông cho rằng không phải Iran mà chính Tổng thống Donald Trump đang bị "sức ép thời gian".

"Mỹ chỉ còn khoảng 20 giờ để đầu hàng Iran" - cố vấn Mohammadi tuyên bố - "Nếu điều đó không xảy ra, Mỹ và các đồng minh của họ sẽ bị đẩy trở lại ‘thời kỳ đồ đá’".

Cố vấn Chủ tịch Quốc hội Iran quả quyết: "Chúng tôi sẽ không lùi bước! Iran đã rõ ràng và công khai giành chiến thắng trong cuộc chiến và sẽ chỉ chấp nhận một kết thúc giúp củng cố những gì nước này đã đạt được, đồng thời tạo ra một trật tự an ninh mới trong khu vực".

Thông điệp này được xem như màn đáp trả trực diện sau khi Tổng thống Donald Trump trước đó dọa sẽ đưa Iran "trở về thời kỳ đồ đá" nếu Tehran không chấp nhận các yêu cầu của Washington.

Không chỉ dừng lại ở lời đáp trả, ông Mohammadi còn đưa ra tuyên bố mạnh mẽ về cục diện chiến sự. Ông cho rằng Iran đang nắm thế thượng phong trong cuộc xung đột hiện nay ở Trung Đông.

Chiều ngược lại, Tổng thống Donald Trump vẫn giữ giọng điệu cứng rắn buộc Iran phải mở lại eo biển Hormuz trước 20 giờ tối 7-4 (giờ miền Đông của Mỹ).

Chủ nhân Nhà Trắng tuyên bố nếu Iran không đáp ứng "tối hậu thư", Mỹ sẽ tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng bao gồm cả cầu và nhà máy điện của Tehran.

India Today cho hay đây không phải lần đầu Iran công khai chế giễu phát biểu của Tổng thống Donald Trump.

Đại sứ quán Iran tại Thái Lan ngày trước đó cũng đăng thông điệp mỉa mai cho rằng nước Mỹ đã chạm tới "thời kỳ đồ đá" sớm hơn nhiều so với dự kiến.

Iran "dội ngược" tối hậu thư 20 giờ của tổng thống Mỹ - Ảnh 2.

Tổng thống Donald Trump từng tuyên bố đưa Iran trở về "thời kỳ đồ đá". Ảnh: Money Control

