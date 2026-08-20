Đến giờ vẫn còn nơi bán bánh căn 500 đồng/cái, tô bún 5.000 đồng tại Việt Nam

Từng bán tín bán nghi trước những video giới thiệu đồ ăn 5.000-10.000 đồng ở Bình Định, nhiều người quyết định đến tận nơi kiểm chứng và nhận về một trải nghiệm “hết hồn”: cầm 100.000 đồng có thể ăn uống từ sáng tới chiều.

Tân Phụng - làng chài hơn 300 năm tuổi ở Bình Định (cũ) đang được nhắc lại vì mức giá đồ ăn như “quay ngược thời gian”: bánh căn 500 đồng/cái, bún rạm 5.000 đồng/tô, cầm 100.000 đồng ăn được cả ba bữa. Nhưng thứ khiến nơi này đáng đi hơn một video review là Mũi Vi Rồng ngay cạnh làng, thắng cảnh vừa được xếp hạng di tích cấp tỉnh và gắn với huyền tích Cao Biền chém đứt long mạch.

Bữa sáng chưa tới 20.000 đồng ở làng chài

Vlogger Tui Là Sập Nè mới đây giới thiệu một địa điểm ở Bình Định khiến anh không khỏi bất ngờ vì mức giá đồ ăn rẻ đến khó tin. Một tô bún rạm chỉ 5.000 đồng, bánh căn từ 500 đồng/cái, trong khi một ly bơ già dừa non cũng chỉ 15.000 đồng.

“Ở Việt Nam mình tới bây giờ vẫn còn cái chỗ như vầy nè mọi người. Một tô bún rạm chỉ có 5.000 à. Bánh căn trứng luôn mà chỉ có 1.000 một cái, đã bao gồm luôn cái chén nước chấm cá rồi nha. Còn cái ly bơ già dừa non như vầy nè mọi người đoán bao nhiêu tiền? 15.000!”, nam vlogger mở đầu video.

Vlogger Tui Là Sập Nè mới đây giới thiệu một địa điểm ở Bình Định khiến anh không khỏi bất ngờ vì mức giá đồ ăn rẻ đến khó tin. Nguồn: Tui Là Sập Nè

Địa điểm anh ghé là làng chài Tân Phụng. Buổi sáng của anh bắt đầu bằng tô bún rạm 5.000 đồng - muốn nhiều rạm hơn thì gọi tô lớn 10.000 đồng - vẫn đủ rau thơm, hành phi và phần rạm được nhận xét là ngọt đậm.

Tô bún riêu rạm giá 5.000 đồng. Nguồn: Tui Là Sập Nè

Chưa dừng lại, Sập tiếp tục ghé hàng bánh căn ngay gần đó. Bánh căn thường chỉ 500 đồng/cái, bánh căn trứng 1.000 đồng/cái, đã có sẵn một chén nước chấm.

Điểm lạ nằm ở chén nước chấm: không phải nước mắm pha mà là nước kho cá, vị thanh, thơm mùi cá. Với những người chưa quen, nước có thể hơi nhạt lúc đầu, nhưng nam vlogger cho rằng càng ăn càng cảm nhận được vị ngọt và thơm tự nhiên.

Một chi tiết khác cũng khiến nhiều người chú ý: khách có thể tự mua tôm, mực ở chợ cá rồi mang tới nhờ chủ quán đổ vào bánh, không tính thêm phí. Nhóm của Sập đã mua tôm tươi mang tới, nhờ cô chủ làm bánh và cho thêm mỡ hẹ bên trên.

Bánh căn thường chỉ 500 đồng/cái, bánh căn trứng 1.000 đồng/cái, đã có sẵn một chén nước chấm.

Điểm lạ nằm ở chén nước chấm: không phải nước mắm pha mà là nước kho cá, vị thanh, thơm mùi cá. Nguồn: Tui Là Sập Nè

Sau bữa sáng, nam vlogger tìm đến một quầy đồ uống nhỏ của cô Tám nằm gần biển. Món anh ấn tượng là bơ già dừa non 15.000 đồng/ly, phần dưới là sữa tươi và cốt dừa, bên trên là sinh tố bơ. “Ở đây 3 ngày chứ ngày nào cũng ra cô Tám”, Sập chia sẻ.

Anh cho biết trước đó từng xem nhiều video giới thiệu đồ ăn 5.000-10.000 đồng ở khu vực này nhưng vẫn bán tín bán nghi. Chỉ khi trực tiếp trải nghiệm, anh mới tin: cầm 100.000 đồng có thể ăn uống từ sáng tới chiều, đủ cho cả ba bữa.

Bơ già dừa non 15.000 đồng/ly, phần dưới là sữa tươi và cốt dừa, bên trên là sinh tố bơ. Nguồn: Tui Là Sập Nè

Vì sao rẻ đến vậy? Và con rạm là con gì?

Mức giá ở Tân Phụng không phải chiêu hút khách. Đây vốn là hàng quán bán cho chính người trong làng, nơi du lịch còn nhỏ lẻ, chủ quán bán tại nhà, nguyên liệu là hải sản đánh bắt gần bờ ngay trước cửa. Thực tế, khu ăn sáng ở ngã tư Tân Phụng với bánh bèo, bánh căn, bánh canh chả cá, bánh xèo, bún chả cá… đã được nhắc tới trong các bài viết du lịch từ nhiều năm trước, chứ không phải mới “hot” nhờ một video.

Ảnh sưu tầm

Riêng bún rạm lại là câu chuyện khác. Đây là đặc sản gắn với vùng Phù Mỹ - nơi được xem là cái nôi của món này, thân thuộc với người địa phương theo cách mì Quảng thân thuộc với người Quảng Nam.

Rạm là loài giáp xác họ cua nhưng nhỏ hơn, sống nhiều ở vùng đầm nước lợ, đặc biệt là đầm Trà Ổ (còn gọi đầm Châu Trúc) ở Phù Mỹ. Rạm được rửa sạch, xay nhuyễn, lọc lấy nước cốt rồi nấu thành phần nước lèo ngọt thanh tự nhiên. Nhìn thoáng qua dễ nhầm với bún riêu, nhưng bún rạm ít gia vị hơn hẳn, gần như để nguyên vị rạm.

Bún riêu rạm là món phổ biến tại Quy Nhơn

Để dễ hình dùng độ “rẻ”: cũng tô bún rạm ấy, ở Quy Nhơn giá phổ biến khoảng 25.000-35.000 đồng.

Làng chài hơn 300 năm và thắng cảnh vừa được xếp hạng di tích

Tân Phụng là làng chài hơn 300 năm tuổi, nằm dưới chân núi và hướng mặt ra biển, cách trung tâm Quy Nhơn khoảng 70 km. Sau sắp xếp đơn vị hành chính từ 1/7/2025, khu vực này thuộc xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai (trước đây là xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định).

Từ làng chài, du khách có thể kết hợp khám phá Mũi Vi Rồng một khối đá lớn vươn ra biển, giữa núi có hang đá ăn sâu vào bên trong. Bao quanh là những ghềnh đá lởm chởm, sóng liên tục vỗ vào tạo thành dải bọt trắng, tổng thể trông như một con rồng đang vươn mình ra biển.

Tân Phụng là làng chài hơn 300 năm tuổi, nằm dưới chân núi và hướng mặt ra biển, cách trung tâm Quy Nhơn khoảng 70 km. Ảnh sư tầm

Đáng chú ý, hồi tháng 3/2026, Mũi Vi Rồng - Núi Tân Phụng đã được UBND tỉnh Gia Lai xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh, với diện tích khoảng 10.000 m². Ngoài giá trị cảnh quan, ngọn núi này từng là căn cứ của Huyện ủy Phù Mỹ trong hai cuộc kháng chiến, nhờ địa hình đá hiểm trở và nhiều hang động.

Nơi đây còn gắn với một huyền tích được người dân truyền lại: xưa kia đây là khối đá liền mạch hình vi cá chép, gọi là “đá vảy rồng”. Thầy địa lý Cao Biền thời nhà Đường thấy linh khí kết tụ, sợ vùng đất sinh bậc thánh nhân nên đã chém đứt mũi đá để triệt long mạch.

Vảy rồng rơi tán loạn, máu rồng đọng lại thành những hòn đá son đỏ lẫn trong cát. Loại đá son này rất cứng, mài với nước cho ra màu đỏ thắm, học trò xưa thường về đây lấy làm mực dâng thầy chấm bài và đến nay du khách tinh ý vẫn có thể nhặt được những viên đá đỏ trong cát.

Ảnh sưu tầm

Về mặt trải nghiệm, hai thứ hút giới trẻ nhất ở đây là “cánh cổng” đá tự nhiên do phong hóa đục thủng vách đá - toạ độ check-in quen thuộc và âm thanh sóng dội vào hệ hang đá dưới chân núi, vang lên trầm hùng mà người dân ví như tiếng hú rồng.

Quanh khu vực còn có các bãi đá như Bãi Bàn, Đá Dựng với địa hình gồ ghề đặc trưng. Du khách có thể tắm biển, chèo SUP hoặc khám phá đời sống ngư dân. Khoảng tháng 11 đến tháng 1 là mùa sóng lớn, thu hút cả du khách nước ngoài đến lướt ván.

Từ làng chài, du khách có thể ghé Mũi Vi Rồng - địa danh nổi bật với những ghềnh đá nhấp nhô, cảnh sắc hoang sơ, hùng vĩ. Ảnh: Nguyễn Phan Đăng Quan

Cách Mũi Vi Rồng không xa là hòn Tranh, một đảo nhỏ còn khá hoang sơ, giữa đảo có khoảng đất bằng phủ cỏ xanh thích hợp cắm trại, dã ngoại và ngắm bình minh. Hiện đã có dịch vụ ca nô đưa khách từ đất liền ra đảo.

Khu vực ghềnh đá quanh làng có khoảng 100 loài san hô, cùng cá mú, cá hồng, tôm hùm, rong biển và các loại ốc. Du khách có thể xin phép ngư dân để lặn ngắm san hô hoặc theo thuyền ra khơi câu mực, đánh cá.

Vẻ đẹp hoang sơ Mũi Vi Rồng. Ảnh: Thanh Trung

Đi Tân Phụng thế nào, ăn ở đâu, cần lưu ý gì?

- Di chuyển: từ trung tâm Quy Nhơn, thuê xe máy đi theo tuyến ĐT639, một bên biển một bên núi, thuận tiện đi trong ngày hoặc lưu trú tại nhà dân.

- Ăn sáng: theo gợi ý của Sập, tìm khu vực cà phê Hồng Thắm - nơi tập trung các hàng ăn sáng và nên tới khoảng 6-7h vì hàng thường hết sớm. Quầy bơ già dừa non của cô Tám bán cả ngày nên dễ ghé hơn.

- Muốn mua hải sản tươi: dậy sớm ra chợ cá địa phương, lúc ghe vừa cập bờ đã có người mua bán ngay. Các chuyến đánh bắt gần bờ tùy mùa và thủy triều, thường trong khung 16h đến 4h sáng hoặc từ sáng sớm đến 14h.

- Đi mùa nào: hè biển lặng, nước trong, hợp tắm biển và lặn ngắm san hô. Tháng 6 là mùa cá cơm gần bờ, dọc làng phơi đầy khay cá - thời điểm hợp để mua đặc sản làm quà.

- Lưu ý: du lịch ở Tân Phụng vẫn nhỏ lẻ, tự phát. Muốn cắm trại trên hòn Tranh phải tự chuẩn bị lều và vật dụng. Vì là quán bán cho dân làng, du khách nên đi nhóm nhỏ, không nên “ăn cho bằng hết” hay quay chụp gây phiền, và cứ hỏi giá trước cho thoải mái đôi bên.

Một góc bãi biển neo đậu tàu thuyền nhìn từ Mũi Vi Rồng. Ảnh Thanh Trung

Làng chài Tân Phụng nhìn từ Mũi Vi Rồng. Ảnh Thanh Trung

Dân địa phương xác nhận không chỉ Tân Phụng mới rẻ

Video của nam vlogger nhanh chóng nhận được sự chú ý. Nhiều người ngỡ ngàng trước những mức giá chỉ vài trăm đến vài nghìn đồng, trong khi một số khán giả địa phương xác nhận trải nghiệm của Sập là chính xác.

“Tui dân địa phương, xác nhận anh này review chính xác nha”, một người bình luận. Một khán giả khác cho biết: “Đi được tới Tân Phụng chứng tỏ anh này nghiên cứu kỹ về Bình Định”.

Có người chia sẻ trải nghiệm tương tự ở khu vực Cát Tiến, Quy Nhơn: ba mẹ con ăn 20 chiếc bánh xèo và 6 quả trứng gà nhưng chủ quán chỉ lấy 60.000 đồng. Một khán giả khác kể từng đi Quy Nhơn - Phú Yên và “ăn ngon rẻ dã man”, 6 bát bún chỉ hết 45.000 đồng.

Nguồn: Tui Là Sập Nè

Thực tế, những “vùng giá 500 đồng” như vậy ở miền Trung không phải chỉ có một. Chợ Giai Sơn ở Phú Yên (cũ) từng được gọi vui là khu chợ rẻ nhất Việt Nam với bánh căn 500 đồng/cái, bánh ướt 3.000 đồng/đĩa - cầm 50.000 đồng là ăn gần hết chợ.

Điểm chung của những nơi này: đều là hàng quán phục vụ người trong vùng, chưa bị thương mại hóa. Và cũng vì thế, mức giá ấy sẽ chỉ giữ được chừng nào du khách còn đến với tâm thế của một người khách ghé nhà, chứ không phải một đoàn quay clip.