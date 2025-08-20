Đến công an Hà Nội xuất trình thông tin tài khoản ngân hàng, người phụ nữ được nhận lại 400 triệu đồng

Sáng 18/8/2025, Công an xã Hương Sơn (TP Hà Nội) đã kịp thời hỗ trợ chị Phạm Thị Bích Ngọc (sinh năm 1983, trú tại Tổ 3, Khu đô thị Đặng Xá, xã Gia Lâm, TP Hà Nội) nhận lại số tiền 400 triệu đồng do chuyển nhầm vào tài khoản người khác.

Trước đó, ngày 17/8, Công an xã Hương Sơn tiếp nhận tin báo của chị Bùi Thị Nga (sinh năm 1996, ở Xóm 5, thôn Yến Vỹ, xã Hương Sơn) về việc tài khoản cá nhân của chị bất ngờ nhận được số tiền 400 triệu đồng từ một tài khoản lạ. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với ngân hàng xác minh nguồn gốc giao dịch, đồng thời thông báo tới chủ tài khoản để phối hợp giải quyết.

Đến sáng 18/8, chị Phạm Thị Bích Ngọc đã trực tiếp đến Công an xã Hương Sơn, xuất trình đầy đủ thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cùng mã giao dịch chứng minh việc chuyển nhầm số tiền trên. Sau khi xác minh rõ ràng, chị Bùi Thị Nga đã hoàn trả toàn bộ số tiền 400 triệu đồng cho chị Ngọc.

Nhận lại tài sản, chị Ngọc xúc động bày tỏ sự biết ơn đối với tinh thần trách nhiệm, sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an xã Hương Sơn, cũng như sự trung thực, thiện chí của chị Nga. Về phía mình, chị Nga cũng chia sẻ niềm vui khi số tiền được trả lại đúng chủ nhân, khẳng định sự tin tưởng khi nhờ lực lượng Công an xã đứng ra xác minh, đảm bảo quá trình hoàn trả diễn ra an toàn, minh bạch.

Sự việc là minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân của lực lượng Công an cơ sở, đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp về lòng trung thực, nhân văn trong cộng đồng.

Theo Công an Thành phố Hà Nội



