Đến 2030, cần hơn 359.000 tỷ đồng phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam

Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là bước cập nhật quan trọng để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế.

Theo quy hoạch mới, đến năm 2030, nhu cầu vốn đầu tư cho toàn bộ hệ thống cảng biển Việt Nam ước tính khoảng 359.500 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư cho hạ tầng hàng hải công cộng là 72.800 tỷ đồng, còn lại 286.700 tỷ đồng dành cho các bến cảng kinh doanh dịch vụ xếp dỡ hàng hóa.

Phát triển nhóm cảng biển số 3

Quy hoạch điều chỉnh xác định nhóm cảng biển số 3 sẽ có từ 81-84 bến cảng, gồm 180-185 cầu cảng. Riêng cảng biển Bình Định được quy hoạch với ba khu bến chính:

Khu bến Quy Nhơn – Thị Nại – Đống Đa : 4 bến cảng (8 cầu cảng) đáp ứng nhu cầu thông qua 13,9 – 14,4 triệu tấn hàng hóa.

: 4 bến cảng (8 cầu cảng) đáp ứng nhu cầu thông qua 13,9 – 14,4 triệu tấn hàng hóa. Khu bến Nhơn Hội : 2 bến cảng (3 cầu cảng) phục vụ khách du lịch, với 150.000 – 200.000 lượt khách/năm.

: 2 bến cảng (3 cầu cảng) phục vụ khách du lịch, với 150.000 – 200.000 lượt khách/năm. Khu bến Phù Mỹ (gồm Phù Mỹ và Hoài Nhơn): 3 bến cảng (9 cầu cảng), trong đó Phù Mỹ có 5 cầu cảng đáp ứng 3,8 – 4,4 triệu tấn hàng hóa; Hoài Nhơn có 4 cầu cảng phục vụ khu kinh tế, công nghiệp.



Bên cạnh đó, quy hoạch còn bố trí các khu neo đậu, khu chuyển tải và khu tránh, trú bão tại Đầm Thị Nại, vịnh Làng Mai cùng những vị trí đủ điều kiện kỹ thuật.

Tổng nhu cầu sử dụng đất cảng biển toàn quốc đến năm 2030 là khoảng 34.000 ha, trong đó 17.500 ha dành cho cảng biển, phần còn lại cho các khu công nghiệp, logistics gắn liền cảng. Nhu cầu mặt nước khoảng 606.000 ha (chưa tính 900.000 ha vùng nước quản lý không bố trí công trình hàng hải).

Điều chỉnh quy hoạch cảng biển Bình Định

Theo quy hoạch mới, cảng biển Bình Định đến năm 2030 sẽ đáp ứng thông qua 17,65 – 18,75 triệu tấn hàng hóa/năm, trong đó container từ 0,32 – 0,37 triệu TEU, và 150.000 – 200.000 lượt khách. Hệ thống sẽ có 9 bến cảng với 20 cầu cảng, tổng chiều dài 5.104 m.

Một số điểm đáng chú ý là việc giảm số lượng cầu bến tại một số khu vực. Khu bến Quy Nhơn – Thị Nại – Đống Đa chỉ còn bến cảng Quy Nhơn, Tân Cảng Quy Nhơn, Thị Nại và cảng quân sự Quy Nhơn, bỏ bến Đống Đa. Khu bến Nhơn Hội chỉ duy trì bến Hải Giang và bến khách Nhơn Hội, không quy hoạch bến tàu hàng.

Ngược lại, khu bến Phù Mỹ được bổ sung chi tiết hơn:

Bến tổng hợp/container Phù Mỹ : 2 cầu cảng dài 600 m, tiếp nhận tàu 150.000 tấn, công suất 2,4 – 3 triệu tấn/năm.

: 2 cầu cảng dài 600 m, tiếp nhận tàu 150.000 tấn, công suất 2,4 – 3 triệu tấn/năm. Bến hàng lỏng/khí Phù Mỹ : 3 cầu cảng dài 900 m, tiếp nhận tàu 150.000 tấn, công suất 1,4 triệu tấn/năm.

: 3 cầu cảng dài 900 m, tiếp nhận tàu 150.000 tấn, công suất 1,4 triệu tấn/năm. Bến tổng hợp Hoài Nhơn: 4 cầu cảng dài 1.120 m, tiếp nhận tàu 150.000 tấn, phục vụ công nghiệp và xuất nhập khẩu.



Tổng nhu cầu sử dụng đất cho cảng biển Bình Định đến 2030 là khoảng 217,3 ha (chưa tính diện tích khu công nghiệp và logistics kèm theo). Nhu cầu vốn đầu tư cho hệ thống này khoảng 11.870 tỷ đồng, trong đó 1.250 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải công cộng và 10.620 tỷ đồng cho các bến cảng kinh doanh dịch vụ xếp dỡ.

Việc điều chỉnh quy hoạch được đánh giá sẽ giúp hệ thống cảng biển Việt Nam, đặc biệt là Bình Định, phát triển đồng bộ, nâng cao năng lực thông qua hàng hóa, phục vụ tăng trưởng kinh tế khu vực và cả nước.