Đêm trắng ngóng tin người thân sau vụ lật xe chở đoàn từ thiện ở Lào Cai

Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận các nạn nhân trong vụ lật xe khách chở đoàn thiện nguyện. (Nguồn: BV Việt Đức)

Sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra sáng 27/12 trên Quốc lộ 32 (đoạn qua xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai), nhiều nạn nhân bị thương nặng được chuyển về Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) để cấp cứu, điều trị.

Trong đêm, khu vực trước phòng cấp cứu của bệnh viện chật kín người thân, đồng nghiệp các nạn nhân từ nhiều tỉnh, thành. Những gương mặt mệt mỏi, ánh mắt thấp thỏm dõi theo từng cánh cửa mở ra, chờ đợi thông tin về người thân của mình.

Người thân các nạn nhân đứng chờ đợi thông tin từ khu cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức trong đêm, sau vụ lật xe khách nghiêm trọng.

Nhiều gia đình biết tin dữ qua báo chí hoặc mạng xã hội rồi cuống cuồng đặt vé máy bay, bắt xe xuyên đêm ra Hà Nội với hy vọng mong manh người thân tai qua nạn khỏi.

Có mặt tại Bệnh viện Việt Đức ngay sau chuyến bay dài từ TP.HCM ra Hà Nội, anh trai chị Nguyễn Thị Phương Khuyên vẫn chưa hết bàng hoàng khi biết em gái mình nằm trong số các nạn nhân của vụ tai nạn.

Buổi sáng cùng ngày, điện thoại anh liên tục có các cuộc gọi nhỡ từ số lạ nhưng không kịp nghe máy. Đến khoảng 10h30, khi nhận được tin em gái gặp nạn, anh cùng mẹ lập tức đặt vé bay ra Hà Nội.

“Sau khi đặt vé xong, đọc thông tin trên báo, gia đình nghĩ đến khả năng xấu nhất vì trong đoàn có người chị rủ Khuyên đi chuyến thiện nguyện này đã tử vong. Suốt chuyến bay, chúng tôi không có bất kỳ thông tin nào về tình trạng của em, tôi cố gắng giữ bình tĩnh để làm chỗ dựa cho mẹ ”, anh nói.

Trước khi tai nạn xảy ra, Khuyên và anh trai sinh sống, làm việc tại TP.HCM. Do Khuyên thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện nên khi chị bay ra Hà Nội tham gia chuyến đi này, gia đình không quá lo lắng. Theo anh trai nạn nhân, khả năng do Khuyên nhỏ con, khi xảy ra va chạm đã rơi xuống dưới gầm ghế nên may mắn giữ được tính mạng.

“Khi ra tới đây, biết em không nguy hiểm đến tính mạng tôi mới tạm yên tâm. Nhưng nỗi buồn thì vẫn rất lớn vì trong đoàn có nhiều người mất, trong đó có người chị rủ Khuyên đi - chị ấy có ba con nhỏ” , anh trai chị Khuyên nghẹn ngào.

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức khẩn trương cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân trong vụ lật xe khách, nhiều trường hợp bị đa chấn thương nặng. (Ảnh: BV Việt Đức)

Cùng chung tâm trạng đau xót, một đồng nghiệp của các nạn nhân cho biết trong chuyến đi có 5 người làm cùng công ty, trong đó 3 người không qua khỏi.

“ Chúng tôi sống gắn bó, chan hòa. Mới hôm qua còn ăn trưa, chụp ảnh, trò chuyện cùng nhau, vậy mà hôm nay đã xảy ra chuyện đau lòng. Khi đọc thông tin trên mạng nói đoàn xe giáo viên gặp nạn, tôi hoàn toàn không nghĩ rằng những đồng nghiệp của mình lại nằm trong đó”, người này chia sẻ.

Người này cũng cho biết thêm, hiện một đồng nghiệp tử vong được đưa về Bệnh viện Thanh Nhàn chờ tổ chức tang lễ, một trường hợp đã hỏa táng và đưa tro cốt về TP.HCM, trường hợp còn lại được đưa về quê chồng tại Thái Nguyên để lo hậu sự.

"Từ sáng đến giờ, nhiều cán bộ, nhân viên trong công ty các nạn nhân đã có mặt tại bệnh viện và nhà riêng để thăm hỏi, động viên, phụ giúp công việc hậu sự" , người đồng nghiệp nói.

Đứng lặng ngoài sân bệnh viện Việt Đức, chị Đỗ Thị Nhật Hoa, em gái chị Đỗ Thị Nhật Hồng, một nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn, cho biết chị Hồng hiện vẫn tỉnh táo, có thể giao tiếp bình thường nhưng đang được các bác sĩ tiếp tục kiểm tra để loại trừ những tổn thương bên trong.

“Gia đình chỉ có thể nhìn chị qua cửa kính vì bệnh viện quy định mỗi bệnh nhân chỉ có một người chăm sóc. Con nhỏ của chị đang nhờ ông bà ngoại trông giúp” , chị Hoa chia sẻ.

Thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, khoảng 18h cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận 7 bệnh nhân được chuyển đến cấp cứu. Các nạn nhân nhanh chóng được thăm khám, đánh giá tổn thương và xử trí theo phác đồ chấn thương nặng. Nhiều trường hợp bị đa chấn thương, tổn thương sọ não, xương khớp và nội tạng; một số bệnh nhân phải phẫu thuật cấp cứu.

Trước đó, khoảng 7h40 ngày 27/12, tại Km35 Quốc lộ 32 nối Tỉnh lộ 174, đoạn qua thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ (tỉnh Lào Cai), xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Xe khách 29 chỗ BKS 29B-614.06 do tài xế sinh năm 1960, trú tại phường Thanh Xuân (Hà Nội) điều khiển, chở theo 18 người di chuyển từ Hà Nội đến điểm trường thôn Tả Ghềnh, Trường Mầm non Họa Mi.

Khi đến đoạn đường trên, xe có dấu hiệu mất phanh, lao ra khỏi đường và lật nghiêng, khiến 8 người tử vong tại chỗ, tài xế tử vong trong quá trình cấp cứu, 9 người khác bị thương. Chiếc xe hư hỏng nặng.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.