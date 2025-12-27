HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Vụ lật xe chở đoàn giáo viên đi từ thiện khiến 9 người tử vong: Hầu hết nạn nhân sống tại Hà Nội

Duy Anh (tổng hợp) |

Xe khách 29 chỗ ngồi chở đoàn giáo viên đi từ thiện ở Lào Cai bị lật vào sáng nay khiến 9 người tử vong, 9 người bị thương.

Sáng ngày 27/12, trên địa bàn xã Phình Hồ xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 9 người chết, 9 người bị thương, phương tiện bị hư hỏng nặng (Ảnh: UBND tỉnh Lào Cai).

Các nạn nhân tử vong gồm: Trần Liên H., Nguyễn Văn T., Nguyễn Phương T., Lê Thị Thanh T., Nguyễn Thị Bích N., Phạm Thị Thanh M. và lái xe Đỗ Đăng T. (cùng trú tại TP Hà Nội); Huỳnh Thị Đ. (trú tại TPHCM) và Phan Trung A. (trú tại Bắc Ninh) (Ảnh: Người lao động).

Theo nhận định của cơ quan y tế, 9 nạn nhân bị thương đều trong tình trạng rất nặng, đa chấn thương, một số người chấn thương sọ não, gãy cột sống, chấn thương ngực… (Ảnh: Báo Lào Cai).

Sau quá trình phân loại và xử trí cấp cứu, 1 trường hợp bị thương nặng đã được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện đa khoa số 3 để tiếp tục điều trị chuyên sâu. 8 người bệnh còn lại hiện đang được theo dõi, điều trị tích cực tại Trung tâm Y tế khu vực Trạm Tấu (Ảnh: Sức khỏe và Đời sống).

Tờ Tuổi trẻ dẫn thông tin từ UBND tỉnh Lào Cai cho biết, nguyên nhân sơ bộ vụ tai nạn xe chở đoàn thiện nguyện từ Hà Nội lên điểm trường Tà Ghênh (thuộc Trường mầm non Họa Mi, xã Phình Hồ) là do xe đột ngột bị mất phanh, lật ở lưng dốc (Ảnh: UBND tỉnh Lào Cai).

Chiếc xe biến dạng sau vụ tai nạn. Theo thông tin trên báo Thanh niên, chiếc xe gặp nạn là loại 29 chỗ, chở đoàn giáo viên đi từ thiện. (Ảnh: Cục CSGT).

Trao đổi với báo trên, ông Giàng A Trang, Phó chủ tịch UBND xã Phình Hồ, chiếc xe khách gặp nạn khi đang xuống dốc cao, lao vào hộ lan ven đường sau đó lật ngửa ở đúng khúc cua tay áo (Ảnh: Báo Lào Cai).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đang hoàn thiện hồ sơ trưng cầu Viện Khoa học hình sự Bộ Công an tiến hành giám định kỹ thuật phương tiện đối với xe ô tô BKS 29B-61406 (Ảnh: Công an nhân dân).

Ông Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả (Ảnh: Báo Lào Cai)

Tờ Sức khỏe và đời sống thông tin cụ thể về 9 nạn nhân bị thương như sau:

1. Phùng Mạnh Quân (37 tuổi, trú tại Hà Nội) nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, theo dõi chấn thương sọ não. Hướng xử trí là sơ cứu, cầm máu các vết thương ban đầu, sau đó được chuyển tuyến về Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

2. Bà Đỗ Thị Nhật Hồng (37 tuổi, Hà Nội) bị đa chấn thương, kèm theo chấn thương ngực kín. Hướng xử trí là sau khi được sơ cứu và nẹp cố định cột sống nhằm phòng ngừa tổn thương thứ phát, bệnh nhân được chuyển tuyến về Bệnh viện Việt Đức tiếp tục điều trị.

3. Hoàng Ngọc Anh (24 tuổi, Hà Nội) được chẩn đoán đa chấn thương vùng khớp vai, ngực và bụng. Tại thời điểm tiếp nhận, toàn trạng bệnh nhân tạm thời ổn định. Hướng xử trí là sau sơ cứu ban đầu, bệnh nhân được chuyển tuyến về Bệnh viện Việt Đức để theo dõi và điều trị tiếp.

4. Phạm Thị Thúy Hằng (44 tuổi, Hà Nội) bị chấn thương ngực kín, tình trạng huyết động tạm thời ổn định. Hướng xử trí là bệnh nhân được xử trí cấp cứu ban đầu và sau đó được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai theo nguyện vọng của gia đình.

5. Nguyễn Phương Thảo (18 tuổi, Hà Nội) bị đa chấn thương, trong đó có vết thương vùng đầu. Hướng xử trí là sau khi được sơ cứu và khâu xử lý vết thương, bệnh nhân được chuyển tuyến về Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục điều trị.

6. Lý Công Chiều (29 tuổi, Hà Nội) bị chấn thương ngực kín và có vết thương tầng sinh môn. Bệnh nhân được sơ cứu, cầm máu vết thương, tiến hành dẫn lưu màng phổi. Sau khi tình trạng ổn định, bệnh nhân được chuyển tuyến về Bệnh viện Việt Đức tiếp tục điều trị.

7. Nguyễn Thị Phương Khuyên (26 tuổi, trú tại TP Hồ Chí Minh) bị đa chấn thương, toàn trạng tạm thời ổn định. Hướng xử trí là sau khi được sơ cứu ban đầu, bệnh nhân được chuyển tuyến về Bệnh viện Việt Đức để theo dõi và điều trị tiếp.

8. Trần Bảo Yến (22 tuổi, Hà Nội) bị đa chấn thương, gãy cẳng chân trái và chấn thương cột sống. Hướng xử trí là cố định xương gãy, sơ cứu ban đầu và chuyển tuyến về Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục điều trị chuyên khoa.

9. Phạm Trung Kiên (chưa xác minh được tuổi, Hà Nội) bị chấn thương sọ não nặng, hôn mê sâu, thang điểm Glasgow 7 điểm, giãn đồng tử phải. Bệnh nhân đã được chuyển khẩn cấp về Bệnh viện đa khoa số 3 để phẫu thuật cấp cứu, với sự tham gia của kíp mổ Bệnh viện Đa khoa số 1.

