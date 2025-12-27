Vụ lật xe chở đoàn giáo viên đi từ thiện khiến 9 người tử vong: Hầu hết nạn nhân sống tại Hà Nội

Tờ Sức khỏe và đời sống thông tin cụ thể về 9 nạn nhân bị thương như sau:

1. Phùng Mạnh Quân (37 tuổi, trú tại Hà Nội) nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, theo dõi chấn thương sọ não. Hướng xử trí là sơ cứu, cầm máu các vết thương ban đầu, sau đó được chuyển tuyến về Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

2. Bà Đỗ Thị Nhật Hồng (37 tuổi, Hà Nội) bị đa chấn thương, kèm theo chấn thương ngực kín. Hướng xử trí là sau khi được sơ cứu và nẹp cố định cột sống nhằm phòng ngừa tổn thương thứ phát, bệnh nhân được chuyển tuyến về Bệnh viện Việt Đức tiếp tục điều trị.

3. Hoàng Ngọc Anh (24 tuổi, Hà Nội) được chẩn đoán đa chấn thương vùng khớp vai, ngực và bụng. Tại thời điểm tiếp nhận, toàn trạng bệnh nhân tạm thời ổn định. Hướng xử trí là sau sơ cứu ban đầu, bệnh nhân được chuyển tuyến về Bệnh viện Việt Đức để theo dõi và điều trị tiếp.

4. Phạm Thị Thúy Hằng (44 tuổi, Hà Nội) bị chấn thương ngực kín, tình trạng huyết động tạm thời ổn định. Hướng xử trí là bệnh nhân được xử trí cấp cứu ban đầu và sau đó được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai theo nguyện vọng của gia đình.

5. Nguyễn Phương Thảo (18 tuổi, Hà Nội) bị đa chấn thương, trong đó có vết thương vùng đầu. Hướng xử trí là sau khi được sơ cứu và khâu xử lý vết thương, bệnh nhân được chuyển tuyến về Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục điều trị.

6. Lý Công Chiều (29 tuổi, Hà Nội) bị chấn thương ngực kín và có vết thương tầng sinh môn. Bệnh nhân được sơ cứu, cầm máu vết thương, tiến hành dẫn lưu màng phổi. Sau khi tình trạng ổn định, bệnh nhân được chuyển tuyến về Bệnh viện Việt Đức tiếp tục điều trị.

7. Nguyễn Thị Phương Khuyên (26 tuổi, trú tại TP Hồ Chí Minh) bị đa chấn thương, toàn trạng tạm thời ổn định. Hướng xử trí là sau khi được sơ cứu ban đầu, bệnh nhân được chuyển tuyến về Bệnh viện Việt Đức để theo dõi và điều trị tiếp.

8. Trần Bảo Yến (22 tuổi, Hà Nội) bị đa chấn thương, gãy cẳng chân trái và chấn thương cột sống. Hướng xử trí là cố định xương gãy, sơ cứu ban đầu và chuyển tuyến về Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục điều trị chuyên khoa.

9. Phạm Trung Kiên (chưa xác minh được tuổi, Hà Nội) bị chấn thương sọ não nặng, hôn mê sâu, thang điểm Glasgow 7 điểm, giãn đồng tử phải. Bệnh nhân đã được chuyển khẩn cấp về Bệnh viện đa khoa số 3 để phẫu thuật cấp cứu, với sự tham gia của kíp mổ Bệnh viện Đa khoa số 1.