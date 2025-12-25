Công an tỉnh Đồng Nai ngày 25/12 cho biết Công an xã Tân Quan mới đây đã bất ngờ kiểm tra một cơ sở giết mổ động vật vào lúc rạng sáng và phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Cụ thể, vào lúc 02 giờ ngày 24/12, Công an xã Tân Quan bất ngờ tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm tại điểm giết mổ gia cầm của ông Lê Đức Hạnh (SN 1975, địa chỉ tổ 1, ấp Chà Hòa, xã Tân Quan, tỉnh Đồng Nai).

Qua kiểm tra phát hiện ông Hạnh đang tổ chức giết mổ 40 con vịt (100kg), địa điểm giết mổ không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Quá trình giết mổ ông Hạnh đã sử dụng dung dịch dạng keo màu đen đun nóng không rõ nguồn gốc xuất xứ để làm sạch lông.

Vịt được giết mổ không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm - Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai

Qua làm việc, bước đầu ông Hạnh khai nhận loại dung dịch dạng keo màu đen được ông thu mua trôi nổi tại chợ Đồng Xoài. Lúc đầu dung dịch có màu trắng, thể rắn, do nấu đi nấu lại nhiều lần, dung dịch đã chuyển thành màu đen. Dung dịch dạng keo màu đen được sử dụng có tác dụng làm sạch lớp lông măng, lông con của vịt khi làm lông vịt.

Cơ quan Công an đã yêu cầu ông Hạnh chấm dứt ngay hành vi giết mổ động vật trái phép; xử lý, chuyển đổi mục đích sử dụng 40 con vịt giết mổ không qua kiểm soát. Công an xã Tân Quan đang tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.