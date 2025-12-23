112 phương tiện mắc lỗi không thắt dây an toàn nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá vừa thông báo các phương tiện bị phạt nguội được phát hiện qua Hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn từ ngày 24/11/2025 đến ngày 30/11/2025.
Công an thông báo trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày vi phạm, Phòng CSGT gửi thông báo đến chủ phương tiện vi phạm, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính được biết và phối hợp thực hiện giải quyết theo quy định.
Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục CSGT.
Trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày vi phạm), yêu cầu chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính đến bộ phận một cửa của Công an tỉnh Thanh Hóa (số 01 Đỗ Huy Cư, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) hoặc trụ sở Công an địa phương (nơi cư trú) để giải quyết vụ việc.
Quá thời hạn trên, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính không đến giải quyết hoặc Phòng CSGT Công an Thanh Hóa chưa nhận được thông báo kết quả giải quyết, xử lý vụ việc sẽ tiến hành gửi thông báo cảnh báo phương tiện giao thông vi phạm cho cơ quan đăng kiểm.
Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:
STT
Phương tiện, Biển số
Thời gian vi phạm
Vị trí vi phạm
Hành vi vi phạm
1
Ô tô
36C-374.86
24/11/2025 11h15'06
Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy;
Dùng tay sử dụng điện thoại khi đang điều khiển xe
2
Ô tô
36A-639.34
24/11/2025 15h05'56
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
3
Ô tô
36A-100.24
24/11/2025 15h08'01
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
4
Ô tô
36A-960.46
24/11/2025 15h11'03
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
5
Ô tô
36A-478.07
24/11/2025 15h27'06
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
6
Ô tô
29E-534.30
24/11/2025 15h47'22
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
7
Ô tô
36A-025.82
24/11/2025 16h04'40
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
8
Ô tô
36C-510.61
24/11/2025 16h19'19
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
9
Ô tô
36A-636.47
24/11/2025 16h22'58
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
10
Ô tô
29A-994.12
24/11/2025 16h30'10
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
11
Ô tô
30G-010.54
24/11/2025 16h54'53
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
12
Ô tô
36C-007.72
25/11/2025 15h13'29
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
13
Ô tô
36A-264.87
25/11/2025 15h34'31
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
14
Ô tô
36A-390.22
25/11/2025 15h52'49
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
15
Ô tô
36K-089.62
25/11/2025 16h15'16
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
16
Ô tô
36A-171.70
25/11/2025 16h24'16
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
17
Ô tô
36A-223.70
25/11/2025 16h27'30
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
18
Ô tô
36C-390.83
25/11/2025 16h33'34
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
19
Ô tô
36C-190.02
25/11/2025 16h34'21
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
20
Ô tô
36N-0265
25/11/2025 16h35'11
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
21
Ô tô
36C-506.84
25/11/2025 16h58'08
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
22
Ô tô
36A-651.53
26/11/2025 14h35'39
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
23
Ô tô
36B-026.45
26/11/2025 14h41'40
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
24
Ô tô
29D-501.07
26/11/2025 14h42'14
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
25
Ô tô
36A-069.12
26/11/2025 14h45'09
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
26
Ô tô
36C-362.28
26/11/2025 14h59'16
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
27
Ô tô
36K-037.29
26/11/2025 15h10'48
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
28
Ô tô
36A-183.84
26/11/2025 15h24'41
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
29
Ô tô
36C-240.95
26/11/2025 15h27'53
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
30
Ô tô
36A-245.99
26/11/2025 15h30'17
Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
31
Ô tô
36K-165.83
26/11/2025 15h38'11
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
32
Ô tô
36K-423.98
26/11/2025 15h38'28
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
33
Ô tô
30F-455.99
26/11/2025 15h49'09
Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
34
Ô tô
36A-
138.59
26/11/2025 15h50'30
Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
35
Ô tô
36A-582.42
26/11/2025 15h53'14
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
36
Ô tô
36A-865.79
26/11/2025 16h00'17
Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
37
Ô tô
36A-792.08
26/11/2025 16h02'32
Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
38
Ô tô
36K-422.47
26/11/2025 16h03'21
Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
39
Ô tô
36A-957.62
26/11/2025 16h12'16
Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
40
Ô tô
36A-680.29
26/11/2025 16h18'24
Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
41
Ô tô
36M-4060
26/11/2025 16h20'58
Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
42
Ô tô
30N-6546
26/11/2025 16h21'34
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
43
Ô tô
36H-015.53
26/11/2025 16h24'55
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
44
Ô tô
36K-265.95
26/11/2025 16h30'54
Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
45
Ô tô
36A-779.12
26/11/2025 16h38'33
Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
46
Ô tô
36A-998.00
26/11/2025 16h41'26
Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
47
Ô tô
36K-626.61
26/11/2025 16h45'17
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
48
Ô tô
36A-823.71
26/11/2025 16h46'26
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
49
Ô tô
36A-600.92
26/11/2025 17h19'58
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
50
Ô tô
36C-505.09
27/11/2025 07h17'19
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
51
Ô tô
36A-880.74
27/11/2025 08h22'11
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
52
Ô tô
36A-400.17
27/11/2025 11h23'16
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
53
Ô tô
29A-364.09
27/11/2025 11h33'45
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
54
Ô tô
30E-718.27
27/11/2025 11h42'13
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
55
Ô tô
36M-0733
27/11/2025 13h11'51
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
56
Ô tô
36A-114.63
27/11/2025 13h25'44
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
57
Ô tô
36H-107.91
27/11/2025 14h12'20
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
58
Ô tô
36A-989.19
27/11/2025 14h20'12
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
59
Ô tô
29C-034.68
27/11/2025 14h28'41
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
60
Ô tô
36A-431.01
27/11/2025 14h32'05
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
61
Ô tô
36K-053.97
27/11/2025 14h43'42
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
62
Ô tô
36A-285.73
27/11/2025 14h46'02
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
63
Ô tô
36C-246.28
27/11/2025 14h58'23
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
64
Ô tô
29F-009.25
27/11/2025 14h59'09
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
65
Ô tô
36B-035.19
28/11/2025 08h42'50
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
66
Ô tô
30K-431.33
28/11/2025 15h02'10
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
67
Ô tô
30G-467.61
28/11/2025 15h16'09
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
68
Ô tô
36C-347.04
28/11/2025 15h36'08
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
69
Ô tô
36C-145.01
28/11/2025 15h39'03
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
70
Ô tô
30L-951.59
28/11/2025 15h44'53
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
71
Ô tô
36H-099.36
28/11/2025 15h48'31
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
72
Ô tô
36H-015.53
28/11/2025 15h51p01
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
73
Ô tô
36C-091.57
28/11/2025 15h56'00
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
74
Ô tô
15A-861.96
28/11/2025 15h56'01
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;
75
Ô tô
36H-039.76
28/11/2025 16h18'27
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
76
Ô tô
36A-066.19
28/11/2025 16h19'12
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
77
Ô tô
29A-364.09
28/11/2025 16h35p07
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
78
Ô tô
36C-272.88
28/11/2025 16h38'38
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
79
Ô tô
36A-307.46
28/11/2025 16h38'45
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
80
Ô tô
36A-166.84
28/11/2025 16h51'40
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
81
Ô tô
36A-969.39
28/11/2025 16h56'31
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
82
Ô tô
36A-478.71
28/11/2025 16h58'06
Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
83
Ô tô
36H-082.93
29/11/2025 15h57'22
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
84
Ô tô
36H-142.76
29/11/2025 15h59'31
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
85
Ô tô
36A-245.65
29/11/2025 16h00'27
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy;
Dùng tay sử dụng điện thoại khi đang điều khiển xe
86
Ô tô
36A-111.93
29/11/2025 16h04'54
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
87
Ô tô
36A-589.10
29/11/2025 16h06'04
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;
Dùng tay sử dụng điện thoại khi đang điều khiển xe
88
Ô tô
36C-481.26
29/11/2025 16h11'34
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
89
Ô tô
36F-011.79
29/11/2025 16h28'33
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
90
Ô tô
36C-265.74
29/11/2025 16h36'18
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
91
Ô tô
36A-674.86
29/11/2025 16h52'36
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
92
Ô tô
36H-118.47
29/11/2025 16h58'50
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
93
Ô tô
36H-099.87
30/11/2025 14h32'29
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
94
Ô tô
36C-389.91
30/11/2025 15h35'00
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
95
Ô tô
36A-136.62
30/11/2025 15h54'41
Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
96
Ô tô
36N-2699
30/11/2025 15h55'12
Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
97
Ô tô
36A-700.53
30/11/2025 15h57'32
Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
98
Ô tô
36A-722.81
30/11/2025 15h59'57
Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
99
Ô tô
30K-269.99
30/11/2025 16h01'45
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
100
Ô tô
36A-876.77
30/11/2025 16h07'35
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
101
Ô tô
36A-024.98
30/11/2025 16h09'56
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;
102
Ô tô
36C-290.97
30/11/2025 16h13'33
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
103
Ô tô
36A-215.38
30/11/2025 16h15'38
Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
104
Ô tô
36A-252.56
30/11/2025 16h19'47
Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
105
Ô tô
36K-190.88
30/11/2025 16h32'35
Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
106
Ô tô
36A-288.88
30/11/2025 16h36'58
Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
107
Ô tô
36N-1359
30/11/2025 16h52'05
Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
108
Ô tô
30L-059.04
30/11/2025 16h53'49
Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
109
Ô tô
36D-006.36
30/11/2025 16h57'38
Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
110
Ô tô
29A-328.25
30/11/2025 16h58'10
Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
111
Ô tô
36A-025.82
30/11/2025 17h00p33
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
112
Ô tô
36A-115.31
30/11/2025 17h04'09
Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toà
Cách tra cứu phạt nguội
Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt “nguội” thông qua ứng dụng VneTraffic.