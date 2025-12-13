Hà Nội chi trả tiền đền bù dự án bên hồ Gươm: Một hộ dân nhận đền bù tới 400 tỷ đồng

Từ đầu tháng 12, UBND Phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội hiện đang tổ chức các buổi chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng của Dự án công viên khu vực TOD. Phường đã tổ chức chi trả đợt 1 ngày 8/12 và đợt 2 ngày 10/12 cho 25 hộ dân trên phố Đinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ.

Ông Nguyễn Văn Hải, sống tại 24 Lý Thái Tổ (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) là một trong những hộ dân nhận tiền đền bù đợt hai để triển khai dự án chia sẻ rằng mỗi nhà có một tiêu chuẩn đền bù khác nhau tùy theo diện tích. Gia đình ông nhận được 2 tỷ 520 triệu đồng. "Nói chung, tôi rất hài lòng. Nhà nước đền bù thì chúng tôi chấp thuận, không có ý kiến phản hồi nào cả. Các bên rất đồng thuận, người dân như tôi đây cũng rất ủng hộ", Đài PTTH Hà Nội dẫn lời ông Hải.

Được biết, phường chi trả cho các hộ dân với mức đền bù các hộ dân từ 1, 2 tỷ đồng đến người nhiều nhất là 400 tỷ đồng tuỳ vào vị trí và diện tích đất.

Thông tin trên báo Tuổi Trẻ Online ngày 13/12, đại diện Ban quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết gia đình sắp được nhận 400 tỷ đồng tiền đền bù là hộ sở hữu mảnh đất trên mặt phố Đinh Tiên Hoàng hơn 400m2, hướng ra hồ Hoàn Kiếm với 2 sổ đỏ.

"Căn nhà trên ở địa chỉ 63-65-67 phố Đinh Tiên Hoàng. Gia đình đã đồng thuận phương án nhận 400 tỷ đồng từ phường, tuy nhiên chưa nhận tiền bởi chủ nhà vừa mới mất. Hiện gia đình đang tiến hành thủ tục khai nhận tài sản thừa kế nên khoảng 10 ngày nữa khi xong thủ tục mới chính thức nhận tiền”, Tuổi Trẻ Online dẫn lời vị lãnh đạo.

Người dân nhận tiền hỗ trợ bồi thường hỗ trợ thuộc dự án quảng trường cạnh Hồ Gươm - Ảnh: Tiền Phong

Một hộ dân sinh sống tại ngõ 61 Đinh Tiên Hoàng chia sẻ trên báo Dân Việt, gia đình có khoảng 50 m2 nhà đất thuộc diện thu hồi và trong đợt này được nhận hơn 17 tỷ đồng tiền bồi thường và hỗ trợ tái định cư.

Một hộ dân khác tại khu vực 61A Đinh Tiên Hoàng cho biết gia đình có khoảng 30 m2 đất bị thu hồi và được nhận hơn 7 tỷ đồng, cùng một suất đất tái định cư tại khu Đông Hội (xã Đông Anh) rộng 80 m2.

Các gia đình cho biết luôn ủng hộ chủ trương mở rộng không gian hồ Hoàn Kiếm vì lợi ích chung và đánh giá cao sự hướng dẫn tận tình từ Ban Quản lý dự án và chính quyền địa phương.

Bắt đầu phá dỡ mặt bằng, tiếp tục vận động 10 hộ dân còn lại

Theo UBND phường Hoàn Kiếm, tính đến thời điểm hiện tại đã có 33/43 hộ dân đồng thuận phương án bồi thường và di dời, phường đang tiếp tục vận động 10 hộ dân còn lại.

UBND phường Hoàn Kiếm cho biết TP đã áp dụng chính sách bồi thường và hỗ trợ đặc thù nhằm bảo đảm tiến độ dự án mở rộng không gian hồ Hoàn Kiếm đồng thời bảo vệ đầy đủ quyền lợi chính đáng của người dân.

Theo đó, các hộ đủ điều kiện được bố trí đất tái định cư tại xã Đông Anh hoặc phường Việt Hưng; ngoài ra còn có phương án bố trí căn hộ tại khu nhà tái định cư Thượng Thanh.

Phối cảnh Quảng trường-công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm sau khi hoàn thành xây dựng - Ảnh: UBND TP Hà Nội Phối cảnh Quảng trường-công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm sau khi hoàn thành xây dựng - Ảnh: UBND TP Hà Nội

Khu đất tái định cư Khu đô thị mới Việt Hưng gồm 149 lô liền kề với diện tích từ 50 đến 90 m² mỗi lô, được phép xây tối đa 5 tầng còn khu tái định cư Thượng Thanh tổng cộng 67 căn hộ có diện tích từ 50 đến gần 90 m². Khu tái định cư Đông Hội, nơi nhiều hộ dân lựa chọn, rộng hơn 20.700 m² với 143 lô đất từ 80 đến 180 m² mỗi lô, chủ yếu là đất ở thấp tầng, cao tối đa 5 tầng.

Liên quan dự án, từ chiều ngày 12/12, máy móc, công nhân được điều động để triển khai phá dỡ 4 công trình nằm trong phạm vi mặt bằng thu hồi.

Hiện tại Dự án đầu tư xây dựng phân kỳ I (giai đoạn 1) Quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm phá dỡ các công trình đối với 7 cơ quan, tổ chức trong phạm vi khu đất thực hiện dự án gồm: Chi cục Dân số, Trẻ em và phòng chống tệ nạn xã hội, Văn phòng UBND thành phố. Thành hội người mù Hà Nội, Hội từ thiện tấm lòng vàng Hà Nội, Trụ sở giao dịch kho bạc Nhà nước.

Dự án đầu tư xây dựng Quảng trường - công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm do UBND phường Hoàn Kiếm làm chủ đầu tư, với mô dự án khoảng 2,14 ha, được chia làm 2 giai đoạn. Trong đó, ở giai đoạn 1, phường Hoàn Kiếm tiến hành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 59 chủ sử dụng đất cùng với việc quy hoạch quảng trường, trồng cây xanh, lát đá, bố trí bãi đỗ xe, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chiếu sáng, wifi và camera an ninh... Giai đoạn 2 sẽ tập trung phát triển không gian ngầm tại khu vực quảng trường với khoảng ba tầng hầm, kết nối trực tiếp ga C9 và định hướng đa chức năng: văn hóa, dịch vụ, thương mại kết hợp hạ tầng đô thị. Theo kế hoạch, Dự án sẽ hoàn thành phân kỳ 1 trong năm 2026.