Dự án hơn 850.000 tỷ đồng đi qua 19 xã, phường ở Hà Nội có quy mô “khủng” thế nào?

Sáng 13/12, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội tổ chức hội nghị lần thứ ba để xem xét, cho ý kiến nội dung Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển không gian đô thị Thủ đô.

Theo báo cáo, Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có phạm vi triển khai dọc theo sông Hồng, từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc địa giới hành chính của 19 xã, phường trên địa bàn Hà Nội.

Trong đó, phía Hữu Hồng đi qua 12 xã, phường gồm: Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân. Phía Tả Hồng đi qua 7 xã, phường gồm: Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng.

Ảnh phối cảnh Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Theo báo cáo của UBND Thành phố Hà Nội, sơ bộ tổng mức đầu tư Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng khoảng 855.000 tỷ đồng, tiến độ hoàn thành dự kiến năm 2030. Nhà đầu tư được lựa chọn triển khai dự án phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về năng lực tài chính theo quy định và có trách nhiệm hoàn thiện thủ tục chủ trương đầu tư trong thời hạn 6 tháng.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn, Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng nhằm phát triển, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông; thúc đẩy phát triển không gian đô thị dọc hai bên bờ sông; tạo lập không gian đô thị hiện đại, đồng bộ hai bên sông Hồng.

Quy mô 11.000ha, dài 80km với hàng loạt tiện ích

Quy mô diện tích thực hiện dự án theo báo của của Hà Nội là khoảng 11.000 ha, bao gồm trục đại lộ giao thông dài khoảng 80 km; hệ thống công viên cảnh quan, vui chơi giải trí với diện tích khoảng 3.300 ha; cùng diện tích giải phóng mặt bằng phục vụ tái thiết đô thị khoảng 2.100 ha.

Dự án được chia thành các dự án thành phần độc lập, bảo đảm tính khả thi và thuận lợi trong tổ chức triển khai.

Bốn dự án thành phần trọng tâm: Cụ thể, Dự án thành phần 1 được triển khai tại Tả ngạn sông Hồng, gồm trục đại lộ giao thông bên Tả ngạn; công viên cảnh quan, vui chơi giải trí; và giải phóng mặt bằng phục vụ tái thiết đô thị.

Dự án thành phần 2 được triển khai tại Hữu ngạn sông Hồng, gồm trục đại lộ giao thông bên Hữu ngạn; công viên cảnh quan, vui chơi giải trí; và giải phóng mặt bằng phục vụ tái thiết đô thị. Trong dự án thành phần này đã bao gồm tiểu dự án thành phần độc lập ban đầu là đầu tư xây dựng công viên công cộng tại phường Phú Thượng để phục vụ lễ khởi công.

Tương lai dự án Trục Đại Lộ Cảnh Quan Sông Hồng với đại lộ dài 40-80 km biến sông Hồng thành trục xanh trung tâm Hà Nội - Ảnh minh hoạ tạo bởi AI

Dự án thành phần 3 là đầu tư tuyến metro đi ngầm bên Hữu ngạn sông Hồng với chiều dài khoảng 45 km. Việc thiết lập tuyến metro đi ngầm nhằm mục tiêu kết nối đồng bộ với hệ thống đường sắt đô thị của TP, bảo đảm phát triển hạ tầng giao thông hiện đại, lâu dài.

Dự án thành phần 4 là khu đô thị tái định cư, được triển khai tại chỗ trong phạm vi dự án đầu tư tổng thể dưới hình thức các khu chung cư cao tầng; đồng thời có thể xem xét triển khai tại các quỹ đất đối ứng để thanh toán cho nhà đầu tư, gồm cả nhà ở thấp tầng và căn hộ chung cư cao tầng.

Cùng với dự án tổng thể, Hà Nội cũng đề xuất triển khai tiểu dự án thành phần độc lập ban đầu là đầu tư xây dựng công viên công cộng phường Phú Thượng.

Tiểu dự án có địa điểm tại khu vực ngõ 148 An Dương Vương, trên diện tích đất công do UBND phường Phú Thượng quản lý, với quy mô khoảng 2ha và sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 670 tỷ đồng.

Đây là hạng mục đầu tư nhằm phục vụ lễ khởi công công trình Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng theo chỉ đạo của Chính phủ dự kiến vào ngày 19/12/2025.