Đêm giao thừa có chó lạ chạy vào nhà, gia chủ không biết xử trí ra sao, thắc mắc: "Là tốt hay xấu?"

Khoảnh khắc giao thừa đã tới rất gần. Giao thừa cũng được xem là một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất trong năm. Tuy nhiên vào khoảnh khắc này, nhiều gia đình đã gặp phải những tình huống vô cùng "khó đỡ". Câu chuyện sau đây được một cô gái có tài khoản là Đào Nguyễn chia sẻ trên mạng xã hội, vào năm 2019 là một ví dụ.



Dòng trạng thái của Đào Nguyễn viết: "Đúng giao thừa có một em chó chạy vào nhà. Chui vào gầm xe nằm. Mọi người thông thái cho em hỏi là điểm tốt hay xấu ạ?". Bên dưới bài viết đính kèm hình ảnh chụp chú chó đang nằm cuộn mình trong sân để xe của ngôi nhà.

Hình ảnh chú chó lạ ghé thăm nhà vào đêm giao thừa khiến gia chủ bối rối (Ảnh Đào Nguyễn)

Bài viết của cô gái nhanh chóng thu về lượt quan tâm lớn của nhiều người dùng khác với gần 700 lượt bình luật. Đa phần mọi người đều cho rằng, vào đêm giao thừa nói riêng hay vào những ngày đầu năm mới nói chung, việc có những vị khách lạ, đặc biệt như chú chó, chú mèo ghé thăm nhà là điềm tốt.

Những nhận xét này dựa trên quan niệm dân gian của người xưa. Cụ thể, người xưa từng có câu: "Chó đến thì sang" hay "Chó đến làm giàu, mèo đến xây nhà lớn". Những câu nói này không biết đã xuất hiện từ bao giờ, song nó vẫn được truyền miệng từ đời này sang đời khác và trở thành quan niệm thân quen trong đời sống tâm linh của người Việt.

Tuy nhiên dựa trên đời sống thực tế ngày nay, việc không chỉ chó, mèo mà bất kỳ con vật nào ghé thăm gia đình một cách bất ngờ, thì gia chủ cũng nên bình tĩnh mà không nên đánh đập hay xua đuổi chúng. Bởi rất có thể chúng là thú nuôi của một gia đình khác, đang đi lạc. Gia chủ có thể mở rộng cửa để con vật tự rời đi. Chuyên gia phong thủy Thiện Vũ Long giải thích: “Bên cạnh chó, các loài khác như mèo, chim hay cá, rắn. Không nên bắt nhốt các loài này, gia chủ có thể cho chúng ăn và đợi cho đến khi chúng tự rời đi. Với cá hãy đem thả về ao, hồ nước gần nhà, còn rắn thì bình tĩnh, xử lý an toàn để chúng cũng rời đi”.

Khi có động vật lạ vào nhà trong đêm giao thừa hay dịp năm mới, không đánh đập hay nhốt mà hãy để chúng tự rời đi (Ảnh minh họa)

Nhiều người cho biết, đặc biệt vào đêm giao thừa, khi các gia đình cùng nhau tổ chức các hoạt động để chào năm mới bật nhạc lớn, bắn pháo hoa, việc này sẽ vô tình khiến những chú thú cưng như chó sợ hãi. Lúc này, chúng sẽ chạy đi tìm nơi để trốn, ẩn nấp. "Chắc quê bạn đốt nhiều pháo quá. Khi chưa cấm pháo, cứ giao thừa là chó quê mình chạy hết ra đồng để trốn đấy", người dùng với tài khoản Hà Thảo bình luận.



Những điều nên tránh vào dịp năm mới

Những quan niệm, tâm niệm được dân gian truyền miệng từ xa xưa cho đến nay vốn dĩ mang tính chất tương đối. Song lại cũng có câu "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành", nhất là vào những dịp quan trọng như dịp Tết, đầu xuân năm mới. Dưới đây là một số lời khuyên khác từ chuyên gia phong thủy Thiện Vũ Long, về những điều các gia đình tốt nhất nên tránh, hạn chế vào đêm giao thừa nói riêng cũng như dịp đầu năm mới nói chung.

Tránh tranh cãi bất hòa

Dù với người bên ngoài hay giữa các thành viên trong gia đình với nhau, mọi người cũng nên tránh việc tranh cãi, bất hòa to tiếng. Điều này sẽ vô tình khiến không khí trong nhà dịp đầu xuân năm mới không được vui vẻ. Thay vào đó hãy luôn hài hòa, vui cười và nói với nhau những lời chúc bình an, may mắn.

Dịp đầu năm, mọi người nên giữ không khí vui vẻ, không nên bất hòa, tranh cãi (Ảnh minh họa)

Tránh quét nhà đêm 30 và ngày mồng 1

Theo quan niệm phong thủy, việc quét nhà được coi như quét đi tài lộc trong nhà. Vì vậy tốt nhất các gia đình nên tránh. Ngoài ra, dịp Tết là thời gian mọi người được thảnh thơi, nghỉ ngơi sau 1 năm, hãy dành thời gian để đi chúc Tết, vui chơi, du xuân thay vì dọn dẹp nhà cửa.

Tránh cắt tóc

Điều thứ 3 được chuyên gia phong thủy khuyên nên tránh vào những ngày Tết đó là tránh cắt tóc. Nó không chỉ được áp dụng vào dịp đầu năm mới mà mỗi ngày đầu tháng Âm lịch, mọi người cũng rất kiêng đi cắt tóc.

Quét nhà, cắt tóc cũng là điều nên tránh trong những ngày đầu năm mới (Ảnh minh họa)

Tránh đòi nợ

Điều cuối cùng là một điều rất kiêng kỵ, đó là đòi nợ vào năm mới. Đòi nợ ngày đầu năm mới không chỉ khiến đối phương trở nên bối rối, phiền phức mà còn khiến chính chủ trở thành ngườ có phần bất lịch sự trong văn hóa ứng xử thường ngày. Vì vậy vào dịp đầu năm khi gặp nhau, hãy chỉ nên nói những chuyện an lành tốt đẹp, chúc nhau những câu chúc thật đẹp cho một năm mới an khang, thịnh vượng.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm