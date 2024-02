Tục xông đất đầu năm của người Việt và những tuổi xông nhà đẹp nhất năm Giáp Thìn 2024

Tục xông đất đầu năm, hay còn gọi là xông nhà, là một phong tục truyền thống của người Việt Nam, đặc biệt quan trọng và mang nhiều ý nghĩa. Theo quan niệm dân gian, người xông đất, người đầu tiên vào nhà trong ngày Tết Nguyên đán sẽ mang lại may mắn, tài lộc và sự an lành cho gia chủ trong suốt cả năm mới.

Tục xông đất của người Việt

Trong Việt Nam phong tục, Phan Kế Bính cũng nhắc đến thế này: "Sáng mồng một Tết thì làm cỗ cúng Gia tiên, và cúng cả Thổ công, Táo quân, Nghệ sư... cỗ bàn to nhỏ thế nào mặc lòng, nhưng làm sao cũng phải có bánh chưng, cá kho, giò, chả, dưa hành, thịt bò mới ra cỗ ngày Tết. Có nhà dựng hai cây mía cạnh bàn thờ để làm gậy cho ông vải.

Hôm ấy, ăn nói phải giữ gìn, sợ nói bậy thì dông đi cả năm. Nhiều nhà nhờ một người phúc hậu dễ tính, sáng sớm đến xông đất, để cho cả năm được bán đắt, buôn may".

Cụ thể hơn, trong Hội hè lễ Tết người Việt, Nguyễn Văn Huyên cũng trích rằng mọi người đều muốn đi lễ đền chùa trước khi cử hành lễ đón Giao thừa trong gia đình. Sau khi đi thăm đền chùa trở về, và coi là đã "thấm nhuần ân huệ của các thần, người ta vững tâm xông đất nhà mình". "Vì ai cũng muốn yên trí rằng người đầu tiên bước vào nhà mình là người đem theo những dấu hiệu tốt lành. Nếu chẳng có ai tốt hơn, thì không ai chắc chắn bằng chính mình là người có khước (có may), từ chốn của thần thánh trở về nhà, mang về từ đó một nén hương đốt sẵn để cắm lên bàn thờ tổ tiên".

Và đến hôm sau, người ta cũng rốt ráo thức dậy sớm chuẩn bị cỗ bàn và mặc những bộ quần áo đẹp nhất để đón vị khách đầu tiên. "Tuy nhiên, ai cũng tránh là người khách đến thăm đầu tiên, vì như vậy họ sẽ chịu trách nhiệm tinh thần về mọi điều rủi ro có thể xảy tới cho gia đình trong năm". Tuy rằng đã cẩn thận tự mình xông đất nhà mình trong đêm Giao thừa, nhưng người ta vẫn luôn áy náy không rõ ai là người khách đầu tiên đến thăm trong năm.

Tục ta tin rằng, người khách đầu tiên bước vào nhà sẽ ảnh hưởng đến tài lộc và may mắn của gia chủ trong năm đó.

Qua đó, có thể thấy rằng, dù ở thời nào, người ta cũng rất chú trọng đến người đầu tiên đến chúc Tết. Thực ra, về nguyên bản, đây chính là một chiêm nghiệm, điềm báo cho gia đình đó trong năm, vì không ai biết được người khách nào sẽ bước vào nhà mình đầu tiên. Xưa kia, đó chính là điều "tùy duyên". Nếu đó là một người phúc hậu, dễ tính và lại thành đạt thì đó là niềm vui lớn của gia chủ, còn nếu không may là một kẻ hẹp hòi, ích kỷ bước vào nhà mình đầu tiên, chắc hẳn trong gia đình chẳng lấy có một người mang một tâm trạng vui tươi.

Chính vì vậy, người khách đầu tiên này người ta luôn luôn thu xếp để trở thành người mang điềm tốt, "vía lành" đến. Người được chọn để xông đất thường là người có đức độ, thành đạt về mọi phương diện như sức khỏe, tuổi tác, sự nghiệp, và cuộc sống gia đình. Gia chủ tin rằng, việc chọn được một người xông đất phù hợp sẽ đem lại nhiều may mắn và thịnh vượng. Người xông đất cũng cần có tuổi hợp với tuổi của gia chủ, chẳng hạn như Tam hợp (Dần - Ngọ - Tuất, Tỵ - Dậu - Sửu, Thân - Tý - Thìn, Hợi - Mão - Mùi).

Khi người xông đất bước vào nhà, họ sẽ chúc Tết các thành viên trong gia đình. Họ có thể mang theo quà như trái cây, rượu hoặc bánh kẹo. Gia chủ sau đó sẽ tiếp đãi người xông đất bằng những món ăn ngày Tết và trao lì xì – là những phong bao nhỏ chứa tiền mặt, biểu thị sự may mắn và giàu có.

Phong tục này không chỉ giúp mọi người thể hiện lòng hiếu khách và tạo cơ hội để củng cố mối quan hệ lâu dài giữa các thành viên trong cộng đồng, mà còn được xem là việc làm cần thiết để đón nhận những điều tốt lành từ đầu năm mới.

Dù phong tục có nhiều biến thể tùy theo từng vùng miền, nhưng tinh thần và ý nghĩa của tục xông đất đầu năm vẫn được người Việt trân trọng và gìn giữ từ đời này sang đời khác.

Những tuổi xông đất đẹp nhất trong năm Giáp Thìn 2024

Năm 2024 là năm Giáp Thìn (mệnh năm Phú Đăng Hỏa). Dân gian tin rằng, mỗi năm có vị quan Hành khiển cai quản dân gian, hay gọi cách khác là Thái Tuế. Người ta tin rằng, những người thuộc tuổi con giáp xung khắc với năm Thìn sẽ không phải là lựa chọn tốt lành để xông đất.

Thực ra, để tìm được một người phù hợp xông đất không hề dễ, điều này còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Thứ nhất, như đã nói, người xông đất thường có sự thành công về mọi phương diện trong cuộc sống, từ công việc, sức khỏe đến hôn nhân. Thứ hai, tuổi người đó phải hợp với gia chủ. Thứ ba, tuổi người đó không bị ảnh hưởng bởi Thái Tuế hoặc các yếu tố khác như sao Cửu Diệu, Tam tai,...

Dưới đây là một vài gợi ý về tuổi xông đất đẹp nhất trong năm Giáp Thìn, không tính các bộ xung khắc họ đều có thể mang đến may mắn cho người khác trong năm 2024.

Tuổi Dậu

Đầu tiên, tuổi Dậu được xem là một trong những tuổi cát tường, báo hiệu một năm của sự thuận lợi và hanh thông. Những người tuổi Dậu thường được cho là sẽ gặp nhiều may mắn trong năm 2024, do đó họ sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời để xông đất cho những gia đình khác. Đặc biệt, trong năm 2024, tuổi Tân Dậu (1981) rất tốt cho việc xông nhà mang lại may mắn đầu năm.

Tuổi Hợi

Tiếp theo, tuổi Hợi cũng được đánh giá cao trong việc lựa chọn người xông đất. Người tuổi Hợi có tính cách hòa nhã, thân thiện và mang đến không khí vui vẻ, đồng thời được coi là biểu tượng của sự phong phú, giàu có. Họ có khả năng đem lại những điều tốt đẹp cho ngôi nhà họ đặt chân đến trong dịp đầu năm. Đặc biệt, người tuổi Tân Hợi (1971) sẽ là một lựa chọn thú vị để xông đất đầu năm.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi cũng không nằm ngoài danh sách này. Họ được cho là sẽ mang lại sự bình yên và hạnh phúc cho gia đình. Những người tuổi Mùi vốn dĩ linh hoạt, có sự nhạy bén trong việc giao tiếp và xử lý các mối quan hệ xã hội, từ đó đem tới những ảnh hưởng tích cực trong việc xông đất.

Tuổi Dần

Cuối cùng, tuổi Dần cũng là một lựa chọn tốt cho việc xông đất. Mạnh mẽ và quyết đoán, người tuổi Dần thường được xem là người dẫn đầu và có khả năng chinh phục những thách thức. Họ mang lại năng lượng mạnh mẽ và quyết tâm, có thể kích thích sự phát triển và thành công cho gia chủ trong năm mới.

Trên đây là một số gợi ý về các tuổi xông đất đầu năm hứa hẹn sẽ mang lại may mắn và thịnh vượng cho năm Giáp Thìn 2024. Tuy nhiên, các gia đình cũng nên cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên đặc điểm cá nhân và mối quan hệ với người được mời xông đất để có được sự khởi đầu tốt đẹp nhất cho năm mới.