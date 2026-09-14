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Đề xuất từ 1/10/2026, một số người được nhận thêm tối đa 3 triệu đồng/tháng: Gồm những ai?

Nguyệt Phạm
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Từ 1/10/2026, một số người có thể được nhận thêm khoản thu nhập tối đa 3 triệu đồng mỗi tháng nếu đề xuất mới được thông qua.

Theo Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách thu nhập tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc và người lao động trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP.HCM, từ 1/10/2026, một số nhóm đối tượng được đề xuất hưởng thêm tối đa 3 triệu đồng/người/tháng.


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