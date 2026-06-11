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Đề xuất quy định thêm 1 ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương vào Bộ luật Lao động

Anh Văn
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Liên quan đến việc sửa đổi Bộ luật Lao động, Bộ Nội vụ về xuất quy định ngày 24/11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam" và là ngày nghỉ được hưởng nguyên lương.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới và Luật Hoạt động chữ thập đỏ.

Người dân chào đón các khối diễu binh Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025).

Về Bộ luật Lao động, Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 112 về nghỉ lễ, Tết.

Cụ thể, dự thảo Luật bổ sung điểm g vào sau điểm e khoản 1 của điều trên như sau: "Ngày Văn hóa Việt Nam: 1 ngày (ngày 24 tháng 11 dương lịch)".

Như vậy, dự thảo Luật được bổ sung thêm 1 ngày nghỉ lễ, Tết và được hưởng nguyên lương trong năm, sau 11 ngày đã quy định.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật nêu rõ, hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng quyết định cụ thể ngày nghỉ quy định. Bộ trưởng Bộ Nội vụ thực hiện thông báo cụ thể ngày nghỉ lễ, Tết hằng năm được quyết định bởi Thủ tướng trước ngày 31/12 năm trước liền kề.

Dự thảo Luật cũng phân quyền nhiệm vụ thông báo cụ thể ngày nghỉ lễ, Tết hằng năm do Bộ trưởng Bộ Nội vụ thực hiện để áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Bộ Nội vụ cho biết, Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã "thống nhất chọn ngày 24/11 hằng năm là " Ngày Văn hóa Việt Nam ", với chủ trương là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương, để Nhân dân được nâng cao khả năng thụ hưởng văn hoá, đội ngũ văn nghệ sĩ được động viên sáng tạo, toàn xã hội đề cao, thực hành lối sống văn hoá, văn minh.

Do đó, Bộ Nội vụ đã đề xuất bổ sung các quy định liên quan đến nghỉ lễ, Tết hằng năm.

Theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong các ngày lễ, Tết hằng năm.

Cụ thể, Điều 112 nêu rõ các dịp nghỉ gồm: Tết Dương lịch (1 ngày), Tết Âm lịch (5 ngày), Ngày Chiến thắng 30/4 (1 ngày), Ngày Quốc tế Lao động 1/5 (1 ngày), Quốc khánh 2/9 (2 ngày) và Giỗ Tổ Hùng Vương (1 ngày, 10/3 âm lịch).

Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, ngoài các ngày trên, còn được nghỉ thêm 1 ngày Tết cổ truyền và 1 ngày Quốc khánh của nước mình.

Sau khi thể chế hóa chủ trương của Bộ Chính trị, năm 2026, người dân cả nước có thêm 1 ngày nghỉ lễ, nâng số ngày nghỉ lên 12 ngày.

Tags

Việt Nam

Bộ Chính trị

bộ Nội vụ

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