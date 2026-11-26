Với mặt bằng lãi suất hiện nay, để nhận 20 triệu đồng tiền lãi bình quân mỗi tháng mà vẫn giữ nguyên tiền gốc, người gửi cần bao nhiêu tiền và chọn kỳ hạn nào để có lợi nhất?

Sống hoàn toàn bằng lãi tiết kiệm có lẽ chưa phải lựa chọn thực tế với số đông, nhưng không ít người từng nghĩ đến việc nghỉ hưu sớm, hoặc tạm rời công việc, để dựa vào tiền gửi ngân hàng trang trải cuộc sống. Ý nghĩ ấy thường dẫn đến một câu hỏi rất cụ thể: cần gửi bao nhiêu tiền thì phần lãi đủ chi tiêu mỗi tháng?

Thực tế, để sống bằng lãi tiết kiệm với mức chi trả hàng tháng vài chục triệu đồng thì người gửi tiền cần một khoản tiền đủ lớn hàng tỷ đồng, chỉ dùng phần lãi để chi tiêu và giữ nguyên tiền gốc. Cách tính khá đơn giản: số tiền cần gửi bằng thu nhập lãi bình quân mong muốn mỗi tháng nhân 12, rồi chia cho lãi suất một năm.

Hiện nay, mặt bằng lãi suất đang khá hấp dẫn để người gửi tiền có thể đem về khoản lãi đáng kể. Cụ thể, đối với kỳ hạn 1-3 tháng, các ngân hàng đang áp dụng mức lãi suất ở mức 4,5-4,75%/năm; kỳ hạn 6-12 tháng ở mức 6-8,5%/năm; một số chương trình ưu đãi có thể lên 9-9,5%/năm. Từ các mức này, số tiền gửi cần có để đạt từng mức thu nhập hằng tháng như sau.

Thu nhập lãi mỗi tháng Kỳ hạn 1-3 tháng (4,5-4,75%/năm) Kỳ hạn 6-12 tháng (6-8,5%/năm) Chương trình ưu đãi (9-9,5%/năm) 10 triệu đồng 2,53-2,67 tỷ đồng 1,41-2 tỷ đồng 1,26-1,33 tỷ đồng 15 triệu đồng 3,79-4 tỷ đồng 2,12-3 tỷ đồng 1,89-2 tỷ đồng 20 triệu đồng 5,05-5,33 tỷ đồng 2,82-4 tỷ đồng 2,53-2,67 tỷ đồng 30 triệu đồng 7,58-8 tỷ đồng 4,24-6 tỷ đồng 3,79-4 tỷ đồng

Cần lưu ý rằng, các mức lãi suất trên áp dụng cho hình thức gửi nhận lãi cuối kỳ, nên khoản lãi mỗi tháng trong bài là số bình quân, không phải khoản nhận về hằng tháng. Với hình thức trả lãi hằng tháng, lãi suất niêm yết thường thấp hơn, do đó số tiền cần gửi để có cùng mức thu nhập sẽ lớn hơn nhiều các con số trong bảng.

Phép tính giả định lãi suất giữ nguyên trong suốt thời gian gửi và người gửi chỉ dùng phần lãi. Trên thực tế, lãi suất tiết kiệm thay đổi theo từng thời kỳ, nên khoản thu nhập hằng tháng có thể tăng hoặc giảm khi đến hạn tái tục. Ngoài ra, giá cả sinh hoạt tăng theo thời gian làm sức mua của cùng một khoản lãi giảm dần.

Cụ thể, ở kỳ hạn 1-3 tháng, lãi suất phổ biến 4,5-4,75%/năm, tương ứng mỗi 1 tỷ đồng gửi sinh ra khoảng 3,75-3,96 triệu đồng tiền lãi mỗi tháng. Vì vậy, muốn có 20 triệu đồng mỗi tháng, người gửi cần khoảng 5,05-5,33 tỷ đồng. Bù lại, kỳ hạn ngắn cho phép người gửi nhận lại và tái tục khoản tiền thường xuyên, thuận tiện hơn khi cần dùng vốn.

Với kỳ hạn 6-12 tháng, lãi suất phổ biến 6-8,5%/năm, mỗi 1 tỷ đồng sinh ra khoảng 5-7,08 triệu đồng mỗi tháng. Để nhận 20 triệu đồng, số vốn cần có giảm xuống khoảng 2,82-4 tỷ đồng. Khoảng cách giữa hai đầu của nhóm kỳ hạn này khá lớn nên mức vốn thực tế phụ thuộc nhiều vào ngân hàng và kỳ hạn cụ thể mà người gửi chọn.

Ở nhóm lãi suất ưu đãi 9-9,5%/năm, mỗi 1 tỷ đồng sinh ra khoảng 7,5-7,92 triệu đồng mỗi tháng, nên để có 20 triệu đồng mỗi tháng chỉ cần khoảng 2,53-2,67 tỷ đồng. Tuy nhiên, các chương trình này thường đi kèm điều kiện riêng về số tiền gửi tối thiểu, kỳ hạn hoặc thời gian áp dụng, người gửi cần đối chiếu điều kiện cụ thể tại ngân hàng.



