Đệ nhất mỹ nhân Vãn Thanh, nhờ dung mạo xinh đẹp nên được Từ Hi cưng chiều, mỗi lần chụp ảnh đều gọi vào chụp chung

Nhiều người khi xem các bộ phim về thời đại nhà Thanh đều cảm thấy diễn viên trong phim đều rất giả, bởi vì họ đã từng xem một số tư liệu lịch sử có ảnh chụp của thời Thanh và cảm thấy phụ nữ thời nhà Thanh đều rất xấu, vậy mà các bộ phim dã sử về nhà Thanh đều miêu tả các công chúa xinh đẹp như hoa.

Song, tuy đa phần phụ nữ thời Thanh đều có nhan sắc "không dám nhìn thẳng", nhưng vào thời Vãn Thanh vẫn có những mỹ nhân xinh đẹp thật sự.



Có lẽ nghe đến đây, nhiều người sẽ cảm thấy kỳ lạ, vậy ai là mỹ nhân thời Vãn Thanh? Có thể kể đến Trân Phi. Xem các bức ảnh chụp của Trân Phi cũng có thể thấy được nàng đích thực là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, chính nhờ thế nên mới được vua Quang Tự hết lòng yêu thương. Hơn nữa sau khi hai người kết hôn, tính cách lại hợp nhau, Trân Phi lại xinh đẹp, cho nên vua Quang Tự lại càng ngày càng sủng ái Trân Phi.

Nhưng người xưa có câu: "Hồng nhan bạc mệnh" quả thực chẳng sai, kể từ khi Trân Phi vào cung, Từ Hi Thái hậu nhiều lần làm khó nàng, đặc biệt là khi Bát quốc liên quân xâm lược Trung Quốc, Từ Hi đã viện cớ nói rằng không thể đưa Trân Phi theo nên đã sai người dìm chết nàng dưới giếng.

Ngoài Trân Phi, thời Vãn Thanh còn có cách cách được đánh giá là đệ nhất mỹ nhân.

Tuy rằng ảnh chụp chỉ là bức ảnh đen trắng, nhưng cũng đã đủ để người xem biết được nàng là người con gái vô cùng xinh đẹp, hơn nữa so qua còn trẻ trung xinh đẹp hơn cả Trân Phi, nhưng cũng chính bởi vì sự trẻ trung xinh đẹp ấy đã khiến nàng lỡ dở một đời.

Vị mỹ nhân này chính là Tứ Cách Cách.



Hình ảnh nhân vậtTứ Cách Cách trên phim và ảnh thực (đen trắng).

Xuất thân và lý do vào cung



Xuất thân của Tứ Cách Cách vô cùng cao quý, cha của nàng chính là Hòa Thạc Khánh Thân vương, cho nên Tứ Cách Cách có thể xem như là người vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng.

Dù không có tài năng gì, học vấn cũng không, nhưng Hòa Thạc Khánh Thân vương lại có thể thuận lợi thăng quan, âu cũng được xem là vô cùng may mắn. Ông ta chẳng mấy vất vả được thăng chức lên làm Quản đốc Quân cơ Đại thần, sau này trở thành một nhân vật vô cùng quyền lực vào cuối thời nhà Thanh.

Tuy không có tài năng nhưng Hòa Thạc Khánh Thân vương lại có rất nhiều mưu kế, ông ta có thể làm đến chức vị cao như vậy chính bởi vì ông ta được Từ Hi Thái hậu chiếu cố.

Đầu tiên, ông ta đưa trò mạt chược vào trong cung, lan truyền cho các cung nữ và thái giám bên cạnh Từ Hi, sau đó lại đưa cả thiếp của mình vào cung cùng Từ Hi chơi mạt chược, hơn nữa mỗi lần tiến cung chơi còn cố ý để chính mình chơi thua sạch sẽ, việc này khiến Từ Hi vô cùng hài lòng, vui vẻ.

Về sau, vì để thực hiện được dã tâm của mình, ông ta còn sẵn sàng đưa con gái của mình vào cung hầu hạ Từ Hi. Bấy giờ, tuy rằng Từ Hi nắm quyền lực to lớn nhưng cũng sẽ có lúc buồn chán, có Tứ Cách Cách bầu bạn bên mình, khiến tâm trạng của bà vui vẻ rất nhiều.

So với các cách cách, phi tần thời Vãn Thanh, Tứ Cách Cách có nhan sắc nổi bật hơn hẳn.

Con người Tứ Cách Cách

Tứ Cách Cách là con gái thứ tư của Hòa Thạc Khánh Thân vương, nàng lớn lên có dung mạo xinh đẹp, hơn thế từ nhỏ tính cách đã phóng khoáng hoạt bát, song cũng chính vì nàng có dung mạo xinh đẹp nên mới có thể có được sự thương yêu của Từ Hi.

Ngay khi Từ Hi vừa gặp Tứ Cách Cách đã rất yêu mến nàng, cho nên từ nhỏ tới lớn, cuộc sống của nàng đa phần đều ở trong cung, cả ngày chẳng làm chuyện gì mà chỉ cần cùng Từ Hi Thái hậu vui chơi ăn uống.

Mà Khánh Thân vương vì tiền đồ của bản thân nên cũng chấp nhận hi sinh con gái, ông ta không hề quan tâm con gái mình thích gì, muốn gì mà chỉ chăm chăm để nàng mỗi ngày theo bên cạnh Từ Hi, tạo ấn tượng tốt để thuận lợi cho con đường thăng quan tiến chức của mình.

Cũng bởi được Từ Hi cưng chiều nên trong các bức ảnh chụp của Từ Hi Thái hậu hầu như đều xuất hiện bóng hình của Tứ Cách Cách. Có lẽ, Từ Hi cũng là thực tâm yêu thích Tứ Cách Cách cho nên mới thương yêu nàng nhiều như vậy.

Nhưng trong chốn cung đình, có được quá nhiều sự yêu thích lại chẳng phải chuyện may mắn gì.

Sau khi Tứ Cách Cách trưởng thành, Khánh Thân vương hứa hôn cho nàng cùng người con trai thứ chín của Dụ Lộc. Tuy rằng đây cũng chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị, nhưng tình cảm vợ chồng của hai người rất tốt, sau khi thành thân lại càng tình cảm hơn.

Được Từ Hi Thái hậu yêu mến chính là một đặc ân nhưng cũng chính bởi điều này mà cuộc sống của Tứ Cách Cách lại vô cùng tù túng. Bà phải làm theo yêu cầu của Thái hậu, ngay cả khi đã xuất giá, Tứ Cách Cách vẫn không được phép tòng phu mà vẫn phải vào cung phục vụ Từ Hi.

Nhưng cũng bởi vì trước đây Tứ Cách Cách thường hầu hạ bên người Từ Hi cho nên Từ Hi vì muốn bản thân được vui vẻ đã ép buộc Tứ Cách Cách phải tiếp tục theo bên bà, chỉ khi nào Từ Hi không cần đến Tứ Cách Cách nữa thì nàng mới có thể làm chuyện mình thích.

Theo một số tài liệu ghi chép về lịch sử, nếu như Từ Hi không gặp Tứ Cách Cách vài ngày, bà sẽ sai người đón nàng vào cung, cho nên mặc dù khi ấy Tứ Cách Cách đã kết hôn nhưng phần lớn thời gian nàng vẫn sống ở trong cung, vì thế nên không thường xuyên được gặp chồng mình.

Điều bất hạnh hơn nữa là chẳng bao lâu sau khi kết hôn, chồng của Tứ Cách Cách mắc bệnh mà mất sớm. Kể từ đó, Từ Hi gọi nàng vào cung nhiều hơn.

Ban đầu, Tứ Cách Cách muốn từ chối, bởi vì chồng nàng vừa mới qua đời, nhưng bởi vì quyền lực của Từ Hi Thái hậu quá lớn nên Tứ Cách Cách cũng chẳng dám từ chối.

Chính bởi vì không thể không làm nên trong các bức ảnh chụp, biểu cảm của Tứ Cách Cách đều rất đau lòng, phải cho đến khi quay trở về nhà nàng mới dám khóc thật to.

Nhưng về sau, Tứ Cách Cách cũng chẳng thể yên ổn ở nhà làm một quả phụ đúng nghĩa. Vậy nên mới có ý kiến cho rằng, cuộc đời của nàng cũng chẳng khác Trân Phi là bao, được Từ Hi yêu mến chưa chắc đã là sung sướng.



*Theo Sohu (Trung Quốc)