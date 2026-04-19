HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Để mua 2 triệu thùng dầu Iran dễ dàng, nền nước láng giềng của Trung Quốc phải 'nhờ' tới Bắc Kinh

Y Vân |

Các lệnh trừng phạt sâu rộng của Mỹ đã khiến giao dịch dầu Iran trở nên phức tạp hơn.

Để mua 2 triệu thùng dầu Iran dễ dàng, nền nước láng giềng của Trung Quốc phải 'nhờ' tới Bắc Kinh - Ảnh 1.

Các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đang dùng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc để thanh toán tiền mua dầu từ Iran, Reuters đưa tin.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ miễn trừ lệnh trừng phạt trong vòng 30 ngày đối với dầu Iran, bắt đầu từ 20/3. Washington tuyên bố sẽ không được gia hạn lệnh miễn trừ này.

Vì Tehran chịu các lệnh trừng phạt sâu rộng của Mỹ, việc thanh toán cho hàng hóa của Iran là một vấn đề phức tạp.

Tập đoàn Dầu khí Ấn Độ đã mua 2 triệu thùng dầu của Iran được cho là trị giá 200 triệu USD vào tháng 4. Đây là lần đầu tiên nước này mua dầu thô của Iran sau 7 năm.

New Delhi cũng đã cho phép 4 tàu chở dầu của Iran cập bến nhà máy lọc dầu tư nhân lớn nhất nước này, Reliance ⁠Industries.

Các giao dịch được xử lý thông qua Ngân hàng ICICI, một ngân hàng tư nhân Ấn Độ. Ngân hàng chuyển tiền bằng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc tới Iran thông qua chi nhánh Thượng Hải, Reuters đưa tin.

Các nhà máy lọc dầu Ấn Độ trước đây đã sử dụng nhân dân tệ để tiến hành một số giao dịch mua dầu Nga.

Các thương nhân bán dầu Nga cho các công ty Ấn Độ thích thanh toán bằng nhân dân tệ hơn là USD vì họ không phải đổi tiền Trung Quốc trước khi thanh toán cho các nhà sản xuất dầu. Đồng nhân dân tệ đã trở thành ngoại tệ chính ở Nga.

Dầu Iran chiếm 11,5% tổng nhập khẩu của Ấn Độ trước khi New Delhi tạm ngừng mua từ năm 2019 sau khi Mỹ thắt chặt các lệnh trừng phạt.

Ấn Độ là nhà nhập khẩu và tiêu thụ dầu lớn thứ 3 thế giới, với nhập khẩu đáp ứng 90% nhu cầu trong nước.

Theo Reuters﻿

Tags

Trung Quốc

Iran

thùng dầu

láng giềng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại