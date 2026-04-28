Đây là các khoản thu nhập được miễn thuế TNCN từ ngày 01/7/2026, người dân cần biết rõ

Khả Văn |

Chính sách thuế mới theo Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 vừa được công bố với nhiều điểm đột phá, mở rộng diện miễn thuế cho người dân và doanh nghiệp.

Kể từ ngày 01/7/2026, hàng loạt nhóm thu nhập từ bất động sản, nông nghiệp đến các lĩnh vực công nghệ cao và an sinh xã hội sẽ chính thức được loại trừ nghĩa vụ thuế, mở ra cơ hội tối ưu tài chính cho nhiều đối tượng lao động.

Theo Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025, các giao dịch bất động sản mang tính chất gia đình như chuyển nhượng, thừa kế hoặc tặng cho giữa những người có quan hệ huyết thống và hôn nhân gần gũi tiếp tục được duy trì chính sách miễn thuế. Danh sách này bao gồm giao dịch giữa vợ với chồng, cha mẹ với con cái, ông bà với cháu, anh chị em ruột, và cả mối quan hệ giữa cha mẹ chồng/vợ với con dâu/con rể. Đặc biệt, để hỗ trợ an cư cho người dân, những cá nhân chỉ sở hữu duy nhất một nhà ở hoặc đất ở tại Việt Nam khi thực hiện chuyển nhượng cũng sẽ không phải nộp thuế. Ngoài ra, các khoản thu nhập phát sinh từ giá trị quyền sử dụng đất được Nhà nước giao cũng nằm trong diện không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính này.

Trong bối cảnh đẩy mạnh phát triển nông nghiệp bền vững, chính sách mới miễn thuế hoàn toàn cho thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản chưa qua chế biến hoặc chỉ sơ chế thông thường. Các mô hình liên kết hiện đại như "cánh đồng lớn", hợp tác xã nông nghiệp và sản xuất muối cũng được hưởng lợi tối đa. Điểm nhấn đáng chú ý nhất của Luật mới chính là sự ưu tiên dành cho kinh tế xanh khi lần đầu tiên miễn thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng tín chỉ carbon, kết quả giảm phát thải khí nhà kính và các khoản lãi từ trái phiếu xanh. Đây được xem là đòn bẩy quan trọng để thu hút đầu tư vào lĩnh vực bảo vệ môi trường và đổi mới sáng tạo.

Chính sách thuế từ năm 2026 tiếp tục khẳng định vai trò bảo vệ người lao động khi miễn thuế đối với phần tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ và tiền công cho những ngày không nghỉ phép. Các khoản lương hưu chi trả bởi Quỹ bảo hiểm xã hội, cùng với thu nhập từ quỹ hưu trí tự nguyện và bổ sung cũng được bảo toàn 100% giá trị cho người thụ hưởng. Ngoài ra, nhóm lao động đặc thù như thuyền viên Việt Nam làm việc cho các hãng tàu quốc tế hoặc ngư dân đánh bắt xa bờ cũng được hưởng chính sách miễn thuế tương tự. Các khoản thu nhập từ học bổng, tiền bồi thường bảo hiểm, tai nạn lao động và nguồn viện trợ nhân đạo nước ngoài cũng được pháp luật bảo vệ khỏi nghĩa vụ thuế.

Nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 quy định miễn thuế cho thu nhập của các chuyên gia, nhà đầu tư trong lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo và quỹ đầu tư mạo hiểm. Các khoản thu nhập từ việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, quyền tác giả và thực hiện các nhiệm vụ công nghệ cũng được khuyến khích bằng chính sách miễn thuế. Bên cạnh đó, các chuyên gia nước ngoài làm việc trong dự án ODA không hoàn lại hoặc cá nhân Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc cũng thuộc đối tượng không phải nộp thuế. Cuối cùng, chủ doanh nghiệp tư nhân và chủ công ty TNHH một thành viên cũng được miễn thuế TNCN đối với phần thu nhập sau khi doanh nghiệp đã hoàn tất nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp.

Mở mộ Tần Thủy Hoàng, chuyên gia vừa phát hiện hài cốt thiếu nữ 20 tuổi biến dạng liền uất ức bật khóc
Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

00:39
Khoảnh khắc máy bay hạng nhẹ lao đầu xuống đất và phát nổ khiến nữ nghị sĩ Mỹ thiệt mạng

Khoảnh khắc máy bay hạng nhẹ lao đầu xuống đất và phát nổ khiến nữ nghị sĩ Mỹ thiệt mạng

00:54
Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

00:34
Bất ngờ lai lịch của người đàn ông lái xe jeep đi ngược chiều, đe doạ tài xế công nghệ

Bất ngờ lai lịch của người đàn ông lái xe jeep đi ngược chiều, đe doạ tài xế công nghệ

00:51
Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

01:02
Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

00:54
Khung cảnh 'khó tin' ở công trình 1.000 tỷ đồng với kết cấu lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

Khung cảnh 'khó tin' ở công trình 1.000 tỷ đồng với kết cấu lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

01:18
Gần 100 cảnh sát cùng robot dập tắt vụ cháy như quả cầu lửa khổng lồ ở ngoại thành Hà Nội

Gần 100 cảnh sát cùng robot dập tắt vụ cháy như quả cầu lửa khổng lồ ở ngoại thành Hà Nội

00:38
