Mở mộ Tần Thủy Hoàng, chuyên gia vừa phát hiện hài cốt thiếu nữ 20 tuổi biến dạng liền uất ức bật khóc

Sự phát hiện đau lòng tại khu lăng mộ Tần Thủy Hoàng

Khi khai quật tại khu vực phía Tây Bắc lăng mộ Tần Thủy Hoàng, các nhà khảo cổ đã có một phát hiện vô cùng bất ngờ và gây xúc động mạnh. Những bộ hài cốt của các cô gái trẻ, khoảng 20 tuổi, đã được phát hiện trong một ngôi mộ nhỏ. Tuy nhiên, điều khiến các chuyên gia không thể kìm nén cảm xúc chính là sự biến dạng đáng sợ của những bộ hài cốt này. Chứng kiến cảnh tượng này, một trong các chuyên gia đã không thể giấu được cảm xúc, bật khóc vì uất ức.

Các bộ hài cốt được phát hiện có tư thế vô cùng kỳ lạ. Đặc biệt, các chân của họ bị co lại, tạo thành hình dạng vặn vẹo, như thể họ đã phải chịu đựng một sự tra tấn ghê gớm trước khi chết. Các nhà khảo cổ cho rằng đây là những nạn nhân của một hình thức mai táng tàn nhẫn: tuẫn táng.

Tuẫn táng – Một nỗi đau khôn cùng trong lịch sử cổ đại

Theo các nhà khảo cổ, đây là những nạn nhân của một hình thức tuẫn táng – một tục lệ xưa cũ mà nhiều triều đại cổ đại từng áp dụng, trong đó có triều đại Tần. Tuẫn táng, khác với bồi táng, là hành động ép người sống phải chết một cách bất thường để chôn theo người đã mất. Những phụ nữ trẻ này không phải tự nguyện mà bị ép buộc, bị kết liễu đời sống theo những cách vô cùng dã man.

Chế độ tuẫn táng có ba hình thức phổ biến: rượu độc, thắt cổ, và chôn sống. Nạn nhân bị ép uống rượu có độc tính chậm để từ từ qua đời, hoặc bị buộc thắt cổ, hoặc bị đẩy vào huyệt mộ, chờ đợi cái chết trong bóng tối. Những cô gái này, theo phán đoán của các chuyên gia, có thể đã bị tuẫn táng theo cách táng co gập chân, một hình thức thường áp dụng cho những người có địa vị thấp hoặc bị ép buộc tuẫn táng.

Sự phát hiện này khiến các chuyên gia không khỏi xúc động, bởi vì đây là những phận đời bị tước đoạt trong đau đớn và nhục nhã. Dù thời gian đã qua đi, sự tàn bạo của chế độ tuẫn táng vẫn là một vết thương sâu trong lịch sử. Các nhà khảo cổ đã xác định rằng những bộ hài cốt này là của những người phi tần có địa vị thấp, không được chôn trong chính khu mộ của Tần Thủy Hoàng, mà chỉ được an táng trong những ngôi mộ phụ, mang theo sự cô đơn và tủi nhục.

Chế độ tuẫn táng từng tồn tại trong nhiều triều đại cổ đại, từ Thương, Chu, Xuân Thu, Chiến Quốc cho đến nhà Tần. Tuy nhiên, nhà Tần nổi bật với sự tàn khốc của nghi thức này. Những nạn nhân bị ép buộc tuẫn táng có thể là cung nữ, phi tần, thậm chí là thợ xây mộ. Số lượng nạn nhân có thể lên đến hàng nghìn người. Tục lệ này phản ánh sự bất công và tàn nhẫn trong xã hội cổ đại.

Dù cho nhiều triều đại đã kết thúc và chế độ tuẫn táng bị lãng quên, những phát hiện như thế này vẫn khiến chúng ta phải suy ngẫm về sự tàn bạo trong lịch sử. Các nhà khảo cổ, trong khi tìm kiếm và khai quật lịch sử, không chỉ phát hiện ra những dấu vết của quá khứ mà còn mở ra một cánh cửa để chúng ta nhìn nhận lại những nỗi đau mà thế hệ trước phải gánh chịu.

Hy vọng cho một xã hội nhân văn hơn

Mặc dù tục lệ tuẫn táng đã không còn tồn tại trong xã hội ngày nay, nhưng những phát hiện như vậy vẫn nhắc nhở chúng ta về những trang sử đau thương. Ngày nay, chúng ta may mắn sống trong một xã hội mà các giá trị nhân văn đã được đề cao, và những hành động tàn nhẫn như vậy không còn tái diễn.

Các nhà khảo cổ, qua những phát hiện của mình, đã giúp chúng ta nhìn nhận lại quá khứ một cách sâu sắc hơn, hy vọng rằng những bi kịch này sẽ không bao giờ xảy ra nữa, mà chỉ còn tồn tại trong những ký ức của lịch sử.

