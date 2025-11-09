Đây là 2 xe điện Skoda có thể lắp tại Việt Nam năm sau: Mẫu nhỉnh hơn Karoq quy đổi từ 1 tỷ đồng, Enyaq có bản mới

Trong khuôn khổ chuyến làm việc sáng 7/11 tại Nhà máy ô tô Thành Công Việt Hưng (Quảng Ninh), các lãnh đạo bộ, ban ngành của Việt Nam và Lào đã nghe Tập đoàn Thành Công (TC Group) chia sẻ về định hướng phát triển giai đoạn tiếp theo, trong đó đáng chú ý là kế hoạch bắt đầu sản xuất xe điện từ năm 2026.

Theo báo cáo của TC Group, nhà máy Thành Công Việt Hưng được xây dựng trên diện tích hơn 36 ha, công suất thiết kế 120.000 xe/năm, đang lắp ráp hai mẫu Kushaq và Slavia dưới dạng CKD. Từ năm 2026, dây chuyền tại đây sẽ được mở rộng để sản xuất xe điện và linh kiện phụ trợ, hướng tới nâng tỷ lệ nội địa hóa, mở rộng xuất khẩu và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Xe điện Skoda có khả năng được lắp tại Việt Nam từ năm sau. Ảnh: Skoda

Hiện tại, tại Việt Nam, mẫu SUV điện Enyaq đã xuất hiện dưới dạng xe mẫu, thử nghiệm, chưa được mở bán thương mại. Theo danh mục sản phẩm quốc tế của hãng, Skoda đang phân phối hai mẫu xe điện chủ lực gồm Enyaq và Elroq - đại diện cho thế hệ SUV điện phát triển trên nền tảng MEB của Volkswagen Group. Trong đó, Enyaq đã chuyển sang bản nâng cấp mới nhất, khác với xe đang có tại Việt Nam.

Skoda Elroq

Skoda Elroq là mẫu xe điện có giá dễ tiếp cận nhất của hãng. Tại Anh, xe có giá từ khoảng hơn 31.700 bảng (khoảng 1 tỷ đồng). Xe có kích thước tổng thể 4.488 x 1.884 x 1.625 mm, nhỉnh hơn một chút so với Karoq đang bán tại Việt Nam.

Elroq có kích thước nằm giữa Karoq và Kodiaq. Ảnh: Skoda

Elroq sở hữu thiết kế Modern Solid mới nhất của Skoda, nổi bật với phần đầu “Tech-Deck Face”, cụm đèn chiếu sáng LED phân tầng và logo chữ “Skoda” thay cho biểu tượng cánh chim truyền thống. Hệ số cản gió đạt 0,26 - mức tốt trong phân khúc.

Khoang nội thất được thiết kế tối giản, tập trung vào trải nghiệm người lái. Xe trang bị màn hình giải trí 13 inch đặt nổi ở trung tâm, cụm đồng hồ kỹ thuật số gọn gàng. Các chất liệu trong khoang lái ưu tiên tính bền vững, như vải RecyTitan và TechnoFil tái chế. Dung tích khoang hành lý đạt 470 lít và có thể mở rộng lên 1.580 lít khi gập hàng ghế sau.

Nội thất xe theo hướng tối giản. Ảnh: Skoda

Elroq được cung cấp ba cấu hình: bản tiêu chuẩn Elroq 50 dùng pin 55 kWh cho công suất 168 mã lực, phạm vi hoạt động 375 km; bản Elroq 60 dùng pin 63 kWh, công suất 201 mã lực, phạm vi 400 km; và bản cao cấp Elroq 85 với pin 82 kWh, công suất 282 mã lực, mô-men xoắn 545 Nm, di chuyển tối đa 581 km theo chuẩn WLTP.

Cả ba phiên bản đều dẫn động cầu sau và hỗ trợ sạc nhanh DC tối đa 175 kW, cho phép sạc từ 10-80% chỉ trong khoảng 28 phút.

Skoda Enyaq

Skoda Enyaq 2025 là bản nâng cấp facelift so với xe đang bán tại Việt Nam.

Enyaq 2025 mang diện mạo mới lấy cảm hứng từ triết lý thiết kế "Tech-Deck Face". Phần đầu xe nổi bật với 36 dải LED tạo nên hiệu ứng “bốn mắt” đặc trưng, kết hợp lưới tản nhiệt tinh gọn và dải đèn định vị mới. Cụm đèn hậu LED và đèn báo rẽ dạng động cũng được nâng cấp. Bộ mâm mới có kích thước từ 19 đến 21 inch giúp xe có vẻ ngoài thể thao hơn.

Enyaq có kiểu dáng SUV thường và coupe SUV. Ảnh: Skoda

Khoang lái của Enyaq 2025 vẫn giữ phong cách đặc trưng với màn hình cảm ứng 13 inch, cụm đồng hồ kỹ thuật số và các nút bấm vật lý quen thuộc. Xe được bổ sung vô-lăng thiết kế mới cùng loạt trang bị “Simply Clever” như ô cất ở cửa, túi điện thoại sau ghế...

Nội thất Enyaq tương tự Elroq. Ảnh: Skoda

Về vận hành, Enyaq 2025 vẫn phát triển trên nền tảng MEB của Volkswagen Group, song các cấu hình được tinh chỉnh lại. Phiên bản Enyaq 60 dùng pin 63 kWh, công suất 201 mã lực, tầm hoạt động 431 km; Enyaq 85 RWD trang bị pin 82 kWh, công suất 282 mã lực, mô-men xoắn 544 Nm, chạy tối đa 578 km (587 km với bản Coupe); còn Enyaq 85x AWD sử dụng hai động cơ điện, công suất tương đương nhưng tầm hoạt động thấp hơn, khoảng 534 km.

Tất cả đều hỗ trợ sạc nhanh DC, nạp 10-80% pin trong 24-28 phút.

Giá bán của Enyaq 2025 tại châu Âu khởi điểm khoảng 44.000 Euro, tương đương hơn 1,3 tỷ đồng.