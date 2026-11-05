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Đầu tháng 11, gửi ngân hàng bao nhiêu mới lãi được 10 triệu/tháng?

Ngọc Linh
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Với mức lãi kỳ vọng 10 triệu/tháng, số tiền cần gửi sẽ khác nhau tùy ngân hàng cũng như kỳ hạn.

Khảo sát mặt bằng lãi suất tiết kiệm tại BIDV, VietinBank, Vietcombank, Agribank và SHB đầu tháng 11 cho thấy: Agribank đang niêm yết mức lãi suất cao nhất ở cả 3 kỳ hạn 3 tháng, 9 tháng và 12 tháng. Trong khi đó, BIDV, VietinBank và Vietcombank có mức lãi suất tương đương nhau ở các kỳ hạn này.

- Ảnh 1.

Đồ họa AI

Với mục tiêu thu về 10 triệu đồng/tháng, tương đương 30 triệu đồng sau 1 kỳ hạn 3 tháng, 90 triệu đồng sau 1 kỳ hạn 9 tháng và 120 triệu đồng sau 1 kỳ hạn 12 tháng, công thức tính tiền gốc cần gửi như sau:

- Kỳ hạn 3 tháng: Tiền gốc = 30 triệu đồng/(Lãi suất năm x 3/12)

- Kỳ hạn 9 tháng: Tiền gốc = 90 triệu đồng/(Lãi suất năm ×x 9/12)

- Kỳ hạn 12 tháng: Tiền gốc = 120 triệu đồng/(Lãi suất năm x 12/12)

Gửi tiết kiệm tại BIDV, VietinBank, Vietcombank: Cần gửi tối thiểu khoảng 2,22 tỷ đồng để lãi 10 triệu/tháng

BIDV, VietinBank và Vietcombank cùng niêm yết lãi suất 2,4%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 3%/năm cho kỳ hạn 9 tháng; 5,4%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Với các mức lãi suất này, số tiền gốc cần gửi để nhận lãi tương đương 10 triệu đồng/tháng được tính như sau:

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng: Tiền gốc = 30 triệu đồng/(2,4% x 3/12) = 5.000.000.000 đồng (5 tỷ đồng).

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 9 tháng: Tiền gốc = 90 triệu đồng/(3% x 9/12) = 4.000.000.000 đồng (4 tỷ đồng).

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng: Tiền gốc = 120 triệu đồng/(5,4% x 12/12) = 2.222.222.222 đồng (khoảng 2,22 tỷ đồng).

- Ảnh 2.

Đồ họa AI

Gửi tiết kiệm tại Agribank: Cần gửi tối thiểu khoảng 1,76 tỷ đồng để lãi 10 triệu/tháng

Agribank hiện niêm yết lãi suất 4,75%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 6,6%/năm cho kỳ hạn 9 tháng; 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.Với các mức lãi suất này, số tiền gốc cần gửi để đạt tổng tiền lãi tương đương 10 triệu đồng/tháng được tính như sau:

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng: Tiền gốc = 30 triệu đồng/(4,75% x 3/12) = 2.526.315.789 đồng (khoảng 2,53 tỷ đồng).

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 9 tháng: Tiền gốc = 90 triệu đồng/(6,6% x 9/12) = 1.818.181.818 đồng (khoảng 1,82 tỷ đồng).

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng: Tiền gốc = 120 triệu đồng/(6,8% x 12/12) = 1.764.705.882 đồng (khoảng 1,76 tỷ đồng).

- Ảnh 3.

Đồ họa AI

Gửi tiết kiệm tại SHB: Cần gửi tối thiểu khoảng 2,45 tỷ đồng để lãi 10 triệu/tháng

SHB hiện niêm yết lãi suất 3%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 4,4%/năm cho kỳ hạn 9 tháng; 4,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Như vậy, số tiền gốc cần gửi để nhận lãi tương đương 10 triệu đồng/tháng được tính như sau:

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng: Tiền gốc = 30 triệu đồng/(3% x 3/12) = 4.000.000.000 đồng (4 tỷ đồng).

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 9 tháng: Tiền gốc = 90 triệu đồng/(4,4% x 9/12) = 2.727.272.727 đồng (khoảng 2,73 tỷ đồng).

- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng: Tiền gốc = 120 triệu đồng/(4,9% × 12/12) = 2.448.979.592 đồng (khoảng 2,45 tỷ đồng).

- Ảnh 4.

Đồ họa AI

*Lưu ý: Lãi suất trong bài là mức lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân, được khảo sát vào ngày 3/11. Lãi suất thực tế có thể thay đổi theo từng thời điểm, số tiền gửi, hình thức gửi (online/tại quầy) và thỏa thuận giữa ngân hàng với khách hàng.

Tags

ngân hàng

Lãi suất

VietinBank

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