Đâu ra 600 triệu “nhảy” vào tài khoản, cô gái vội báo công an: 5 năm sau được trả ơn bằng thứ không ngờ!

Cách đây 5 năm, Trương Lệ - Một cô gái ở Quảng Châu (Trung Quốc), mới vừa tốt nghiệp Đại học, vật lộn trang trải cuộc sống ở thành phố lớn với đồng lương ít ỏi 4.500 NDT (khoảng 23 triệu đồng).

Chi phí sinh hoạt ở Quảng Châu không đắt đỏ như Bắc Kinh hay Thượng Hải, nhưng với một người mới đi làm, hàng tháng phải gửi tiền về chu cấp cho bố mẹ nuôi em ăn học như Trương Lệ, mức thu nhập ấy quả thực khó xoay sở. Cuộc sống khó khăn đến mức ngày nào Trương Lệ cũng dành ra 2 NDT (khoảng 7.500 đồng) để mua một tờ vé số với hy vọng đổi đời.

Cô biết khả năng mình trúng số là rất thấp, nhưng đó là hành động duy nhất giúp cô có thêm niềm tin, thêm sự lạc quan.

Và điều không thể ngờ là một “vận may tiền bạc” thực sự đã xảy đến với Trương Lệ trong những ngày tháng bế tắc nhất, chỉ là không phải kết quả của việc kiên trì mua vé số. Một ngày đầu tháng 10/2019, Trương Lệ không tin nổi vào mắt mình khi thấy tin nhắn báo biến động số dư tài khoản.

Một khoản tiền trị giá 120.000 NDT (600 triệu đồng) thực sự đã “nhảy” vào tài khoản của cô. Khỏi cần nghĩ, Trương Lệ biết chắc đó là tiền người lạ chuyển khoản nhầm, vì chừng đó bằng 2,2 lần thu nhập cả năm của cô nên chắc chắn, không phải công ty sai sót. Gia đình, họ hàng người thân của Trương Lệ cũng chẳng ai giàu đến mức có chừng đó tiền để mà cho cô.

Ảnh minh họa

“Tôi thực sự có thể đổi đời với số tiền ấy, nó không chỉ đủ để nuôi em gái tôi ăn học, mà còn đủ để giúp bố mẹ tôi trả nợ. Trong phút chốc, thực tình tôi đã nghĩ đến việc giữ số tiền đó để trang trải cuộc sống đang bế tắc của mình” - Trương Lệ trải lòng.

Dẫu vậy, Trương Lệ vẫn chọn làm một người tốt thay vì để lòng tham lấn át lý trí. Sáng ngày hôm sau, cô đến công an trình báo sự việc. Cán bộ công an sau khi tiếp nhận thông tin, lập tức phong tỏa khoản tiền này để chờ xác minh.

Những ngày sau đó, công việc điều tra diễn ra. Công an liên hệ với phía ngân hàng, truy ra chủ tài khoản gửi nhầm là một người đàn ông tên Lưu Hải, sống tại Thâm Quyến. Lưu Hải khi đó là chủ một doanh nghiệp nhỏ, trong lúc thanh toán tiền hàng cho nhà cung cấp, đã hấp tấp nhập sai số tài khoản, khiến toàn bộ số tiền rơi vào tài khoản của Trương Lệ. Khi được mời lên làm việc, Lưu Hải cung cấp đầy đủ giấy tờ tùy thân. Sau quá trình xác minh, số tiền 120.000 NDT được hoàn trả lại cho chính chủ

Mọi việc tưởng như đã khép lại ở đó. Trương Lệ cũng thở phào, cảm thấy nhẹ lòng vì suy cho cùng, nếu lén lút giữ số tiền đó, chắc cô cũng chẳng thể ăn ngon ngủ yên.

Thời gian cứ thế trôi qua. Cuộc sống của Trương Lệ cũng dần ổn định hơn. Cô tìm được một công việc mới, mức lương cao hơn, còn có thêm một vài khoản thu nhập khác từ những công việc phụ. Thu nhập không quá cao nhưng chí ít cũng đủ để trang trải chi phí sống, nuôi em ăn học, và tiết kiệm được một ít.

5 năm trôi qua, ký ức về khoản tiền 120.000 NDT rơi vào tài khoản cũng chẳng còn xuất hiện trong trí nhớ của Trương Lệ nữa. Nhưng đúng là những chuyện bất ngờ thường xảy ra vào khi người ta chẳng ngờ nhất.

Một buổi chiều cuối tuần, khi xuống kiểm tra hòm thư của căn hộ, Trương Lệ thấy một bưu phẩm đề tên cô là người nhận, còn người gửi là Lưu Hải. Suy nghĩ đầu tiên bật ra trong tâm trí Trương Lệ lúc ấy đơn giản chỉ là: “Lưu Hải là ai chứ nhỉ?”.

Ảnh minh họa

Không nghĩ lâu, cô lập tức mở bưu phẩm và sửng sốt khi thấy trong đó là 1 chiếc nhẫn vàng 5 kèm theo giấy chứng nhận, cùng một lá thư.

“Cảm ơn cô đã trả lại số tiền 120.000 NDT cho tôi cách đây 5 năm. Đó là toàn bộ tài sản tôi tích góp được để khởi nghiệp, nếu mất đi, quả thực cả gia đình tôi sẽ lâm vào cảnh khốn khổ. Tôi vẫn luôn biết ơn lòng tốt của cô, nhưng đến giờ này mới có đủ tài chính để gửi quà cảm ơn, thay vì chỉ nói suông. Chúc cô mọi điều tốt lành trong cuộc sống” - Lưu Hải viết trong thư.

Trương Lệ đọc thư mà vừa xúc động, vừa bối rối. Không ngờ sau ngần ấy năm, ông vẫn còn lưu tâm đến hành động của mình.

Câu chuyện của Trương Lệ nhanh chóng được bạn bè truyền tai nhau. Ai nghe cũng ngạc nhiên.

“Tiền bạc có thể kiếm lại, nhưng danh dự và lòng tự trọng, nếu đã mất đi rất khó lấy lại” - Trương Lệ viết khi kể lại câu chuyện của mình.