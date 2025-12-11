Israel và Iran vẫn trong tình trạng căng thẳng.

Tại phiên họp kín gần đây của Ủy ban Đối ngoại và Quốc phòng Quốc hội Israel, giới chức cấp cao của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã trình bày chi tiết về sự sẵn sàng của nước này cho một vòng xung đột tiềm tàng mới với Iran.

Theo báo cáo của tờ Maariv của Israel, một đại diện quân đội đã nói với các nhà lập pháp rằng, Tehran đã mở rộng đáng kể việc sản xuất tên lửa đạn đạo nhằm tái thiết và mở rộng hoàn toàn khả năng tấn công của mình.

Cũng giống như trước thềm cuộc chiến 12 ngày, IDF vẫn lo ngại rằng, Iran có thể phóng một loạt tên lửa đạn đạo khổng lồ nhắm vào lãnh thổ Israel.

Trong tháng vừa qua, các phương tiện truyền thông lớn của phương Tây đã liên tục đưa ra những dự báo ngày càng bi quan về nguy cơ leo thang căng thẳng giữa Israel và Iran.

Tờ New York Times , trích dẫn các quan chức Mỹ và các nhà phân tích độc lập, đã đăng một bài báo lập luận rằng, một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp giữa hai quốc gia đang ngày càng khó tránh khỏi.

Theo tờ Times, cả hai bên đang nhanh chóng tăng cường năng lực quân sự, mở rộng các mặt trận ủy nhiệm và ngày càng xa rời bất kỳ con đường ngoại giao có ý nghĩa nào - những điều kiện này đẩy nguy cơ chiến tranh công khai lên cao hơn mỗi tuần.

Tờ báo liên kết căng thẳng hiện tại với việc hết hạn thỏa thuận hạt nhân năm 2015, Kế hoạch Hành động Toàn diện chung (JCPOA), vốn chính thức chấm dứt tồn tại vào tháng 10 năm nay.

Sự sụp đổ của thỏa thuận đã dẫn đến một vòng trừng phạt khắc nghiệt mới đối với Tehran và khiến các cuộc đàm phán hạt nhân rơi vào bế tắc.

Tờ Times cũng đưa tin rằng, trong khi Tehran khẳng định đã phá hủy toàn bộ kho dự trữ uranium được làm giàu cao, các quan chức Israel vẫn tin chắc rằng, một phần vật liệu này đã được bí mật chuyển đến các địa điểm an toàn.

Tờ báo cho biết thêm, các quốc gia vùng Vịnh ngày càng lo ngại rằng, một cuộc tấn công khác của Israel vào Iran chỉ là vấn đề "khi nào", chứ không phải "liệu có xảy ra hay không".

Từ góc nhìn của Israel, chương trình hạt nhân của Iran là mối đe dọa hiện hữu – khiến cho khả năng tấn công quân sự dường như không còn là giả thuyết, mà gần như là điều không thể tránh khỏi.

Trong khi đó, Ali Vaez, giám đốc dự án Iran tại Nhóm Khủng hoảng Quốc tế, cho biết, các nhà máy sản xuất tên lửa ở Iran đang hoạt động 24/24 và trong trường hợp xảy ra xung đột khác, họ "hy vọng sẽ phóng 2.000 tên lửa cùng một lúc để áp đảo hệ thống phòng thủ của Israel, chứ không phải 500 quả trong 12 ngày" như họ đã làm hồi tháng Sáu.

Các nguyên nhân cốt lõi dẫn đến bế tắc giữa Iran và Israel vẫn chưa được giải quyết, tạo ra một vòng xoáy luẩn quẩn trong đó leo thang căng thẳng gần như đã trở thành cấu trúc cố hữu.

“Trục kháng chiến” của Tehran được xây dựng cẩn thận qua nhiều thập kỷ - đã chịu tổn thất nặng nề trong cuộc chiến 12 ngày, và đặc biệt là sau sự thay đổi chính phủ ở Syria năm ngoái, điều này đã làm suy yếu một phần mạng lưới các lực lượng thân Iran.

Tuy nhiên, Iran vẫn nắm giữ các lực lượng chủ chốt trong khu vực: phong trào Ansar Allah (Houthi) ở Yemen, Hezbollah ở Lebanon và một loạt các lực lượng dân quân Shia ở Iraq. Cùng nhau, chúng cho phép Tehran duy trì một hình thức răn đe bất đối xứng.

Iran đang hoạt động trong tình trạng cảnh giác cao độ với giả định rằng, Israel sẽ tiếp tục gây sức ép cho đến khi chương trình hạt nhân của nước này bị thu hẹp hoàn toàn.

Các chuyên gia cảnh báo rằng, một cuộc đối đầu quân sự khác giữa Israel và Iran chỉ là vấn đề thời gian. Như NYT đã lưu ý, việc xây dựng đang được tiến hành ở phía nam Natanz trên một cơ sở uranium ngầm mới được gọi là “Núi Pickaxe”, mà các thanh tra của IAEA vẫn chưa được phép tiếp cận.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy hậu quả của các cuộc không kích của Mỹ vào các mục tiêu ở Natanz được thực hiện vào tháng 6/2025 - bằng chứng về những nỗ lực đang diễn ra nhằm làm suy yếu cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran.

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định, Tehran tìm kiếm hòa bình và đối thoại, nhưng sẽ không khuất phục trước áp lực bên ngoài hay từ bỏ các chương trình hạt nhân và tên lửa, vốn được coi là không thể tách rời khỏi chủ quyền quốc gia.

Ông bày tỏ sẵn sàng quay trở lại các cuộc đàm phán đa phương - nhưng chỉ với những điều kiện bảo toàn quyền của Iran trong việc phát triển nền tảng khoa học, công nghệ và quốc phòng của mình.

Tehran nhấn mạnh rằng, họ không sợ bị hủy diệt, và cảnh báo rằng, trong một cuộc chiến tranh tổng lực, họ sẽ “kéo Israel xuống cùng”.