Mỹ bắt tàu chở dầu Venezuela đang tới Cuba - Ông Trump: 'Tàu lớn nhất từng bị bắt'

Đài CBS News (Mỹ) đưa tin, Mỹ đã bắt giữ một tàu chở dầu 20 năm tuổi có tên The Skipper ngoài khơi bờ biển Venezuela hôm 10/12, sau nhiều tháng căng thẳng leo thang giữa Washington và Caracas.

Vụ bắt giữ đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố cùng ngày trong một sự kiện không liên quan diễn ra tại Nhà Trắng.

“Như các bạn đã biết, chúng tôi vừa bắt giữ một tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela, một tàu chở dầu lớn, rất lớn, thực tế là tàu lớn nhất từng bị bắt giữ”, ông Trump nói, tờ Politico (Mỹ) trích dẫn.

Ảnh: Airbus

Vụ bắt giữ có sự tham gia của lực lượng đặc nhiệm và 2 máy bay trực thăng

Theo một quan chức quân sự cấp cao và một nguồn tin thân cận với vụ bắt giữ của Mỹ, hành động này bắt đầu vào sáng 10/12 (giờ địa phương), ngay sau khi con tàu rời cảng Venezuela.

Theo lời một quan chức cấp cao Mỹ được đài CNN (Mỹ) dẫn lời, con tàu vốn đang hướng đến Cuba, cuối cùng lại được chuyển hướng đến châu Á sau khi được các bên bán hàng Cuba môi giới. Ông cũng cho biết thêm rằng có thể sẽ có thêm các vụ tịch thu khác trong những tuần tới khi Mỹ gây áp lực lên Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Theo nguồn tin của CBS News, hành động bắt giữ này được triển khai từ tàu sân bay USS Gerald R. Ford, vốn đã hiện diện trong vùng biển Caribe nhiều tuần nay như một phần của kế hoạch tăng cường lực lượng Mỹ quy mô lớn hơn trong khu vực.

Theo các nguồn tin, hành động bắt giữ có sự tham gia của hai máy bay trực thăng, lực lượng đặc nhiệm, 10 thành viên của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ và 10 lính thủy đánh bộ. Nhóm đổ bộ bao gồm Đội An ninh và Phản ứng Hàng hải thuộc Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ - một đơn vị ngăn chặn hàng hải tinh nhuệ đồn trú tại Chesapeake, bang Virginia, Mỹ.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi đã đăng tải một video dài 44 giây về hành động bắt giữ này trên nền tảng xã hội X, cho thấy lực lượng vũ trang đổ bộ lên boong tàu từ trực thăng. Bà cho biết Mỹ đã thực thi lệnh tịch thu tàu, đồng thời cáo buộc tàu chở dầu này "được sử dụng để vận chuyển dầu bị cấm vận từ Venezuela và Iran".

Các quan chức Mỹ cho biết, mặc dù Chính phủ Mỹ - đặc biệt là Bộ Tư pháp và Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa - đã từng tịch thu các tàu chở dầu bị trừng phạt, nhưng việc tiến hành đổ bộ bằng dây thừng từ trực thăng trên biển là rất hiếm, mặc dù đó là điều mà lực lượng đổ bộ được huấn luyện.

Các quan chức Mỹ nói với CBS News rằng hành động bắt giữ lần này do Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ dẫn đầu, được hỗ trợ bởi lực lượng Hải quân Mỹ. Bất kỳ hành động nào như vậy đều yêu cầu Lực lượng Bảo vệ Bờ biển phải là cơ quan chủ trì về mặt pháp lý vì các thẩm quyền được áp dụng cho các vụ bắt giữ này thuộc thẩm quyền của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển.

Video về hành động bắt giữ tàu chở dầu The Skipper do Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ dẫn đầu được Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi chia sẻ trên X

Con tàu này đã bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt 3 năm trước

CBS News đưa tin, tàu The Skipper đã bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt vào năm 2022 vì vai trò bị cáo buộc của nó trong một mạng lưới buôn lậu dầu mỏ, mạng lưới này đã giúp tài trợ cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran và Hezbollah - một nhóm vũ trang Lebanon được Iran hậu thuẫn.

Theo tuyên bố của Bộ Tài chính Mỹ, con tàu – từng được biết đến với tên Adisa vào năm 2022 – nằm trong số các tàu do ông trùm dầu mỏ người Nga Viktor Artemov kiểm soát - người đang bị trừng phạt. Vào thời điểm đó, Bộ Tài chính Mỹ cho biết Artemov đã vận chuyển dầu của Iran bằng một mạng lưới tàu thuyền rộng lớn, thường được đăng ký theo những cách mờ ám nhằm mục đích né tránh các hạn chế của Mỹ đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran.

Thông báo về lệnh trừng phạt năm 2022 của Bộ Tài chính Mỹ không đề cập đến Venezuela. Tuy nhiên, các mạng lưới dầu mỏ liên quan đến cả Iran và Venezuela đã được báo cáo trong nhiều năm, khiến Mỹ phản ứng gay gắt. Hai quốc gia này là những nhà sản xuất dầu mỏ lớn với trữ lượng dầu mỏ hàng đầu thế giới, nhưng hoạt động thương mại bị hạn chế bởi các lệnh trừng phạt nặng nề của Mỹ .

Theo các dữ liệu công khai, tàu chở dầu The Skipper do công ty quản lý Thomarose Global Ventures LTD có trụ sở tại Nigeria kiểm soát và thuộc sở hữu của một công ty có liên hệ với Artemov.

Con tàu này đã 20 tuổi, ban đầu hoạt động dưới tên The Toyo vào năm 2005. Với chiều dài 333 mét, nó là một trong những tàu chở dầu lớn nhất thế giới vào thời điểm được đóng.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Bondi cho biết con tàu bị trừng phạt "do liên quan đến mạng lưới vận chuyển dầu bất hợp pháp hỗ trợ các tổ chức khủng bố nước ngoài."

"Vụ bắt giữ này kết thúc ngoài khơi bờ biển Venezuela, đã được tiến hành một cách an toàn và bảo mật - và cuộc điều tra của chúng tôi cùng với Bộ An ninh Nội địa nhằm ngăn chặn việc vận chuyển dầu bị cấm vận vẫn đang tiếp tục", bà Bondi nói.

Chính phủ Venezuela tuyên bố trong một thông cáo rằng họ "lên án mạnh mẽ và bác bỏ hành vi cướp bóc trắng trợn và vi phạm bản quyền quốc tế này".