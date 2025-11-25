Theo Văn phòng Truyền thông chính quyền Gaza, khoảng 342 thường dân đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel, phần lớn là trẻ em, phụ nữ và người cao tuổi.

"Chúng tôi lên án mạnh mẽ những hành vi vi phạm nghiêm trọng và có hệ thống liên tục đối với thỏa thuận ngừng bắn của chính quyền chiếm đóng Israel" - Văn phòng Truyền thông chính quyền Gaza cho biết trong một tuyên bố - "Thực tế này cấu thành sự vi phạm trắng trợn luật nhân đạo quốc tế và nghị định thư nhân đạo kèm theo thỏa thuận. Trong số những vi phạm này, 27 vụ xảy ra hôm 22/11, khiến 24 người tử vong và 87 người bị thương".

Cơ quan này cho rằng Israel phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những hậu quả nhân đạo và an ninh từ các hành vi vi phạm của mình.

Israel tiếp tục hạn chế nghiêm ngặt việc cung cấp đầy đủ, tự do các nguồn viện trợ và vật tư y tế rất cần thiết vào vùng đất bị tàn phá này theo quy định của thỏa thuận ngừng bắn.

Người dân Palestine đi bộ giữa đống đổ nát ở Jabalia, Gaza, ngày 21/11/2025

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Tel Aviv đã phát động các cuộc tấn công sau khi một chiến binh Hamas tấn công binh sĩ Israel tại vùng lãnh thổ do Israel kiểm soát bên trong "ranh giới vàng" của Gaza.

Izzat al-Risheq - một thành viên cấp cao trong bộ máy chính trị của Hamas - đã kêu gọi các bên trung gian của thỏa thuận hòa bình Gaza và chính quyền Mỹ gây áp lực buộc Israel phải ủng hộ yêu sách của mình và thực hiện lệnh ngừng bắn ở Gaza.

"Israel đang bịa ra những cái cớ để trốn tránh thỏa thuận và tiếp tục tiến hành cuộc chiến tranh hủy diệt. Chính Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn hàng ngày và có hệ thống" - ông Izzat al-Risheq nói trong một tuyên bố. Ông cũng bác bỏ các báo cáo cho rằng Hamas đã hủy bỏ lệnh ngừng bắn.

Chính quyền địa phương cho biết hàng chục gia đình Palestine đã bị bao vây ở phía Bắc Gaza. Trong khi đó, quân đội Israel tái bố trí lực lượng sâu hơn vào vùng đất bị bao vây này, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Hamas cho biết Israel đã tiến về phía Tây, vượt qua "ranh giới vàng" - nơi quân đội Israel đóng quân tại Gaza - và đang thay đổi ranh giới được quy định trong thỏa thuận.