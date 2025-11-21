Israel tấn công Gaza bất chấp lệnh ngừng bắn, nguy cơ xung đột tái bùng phát

Những đợt không kích mới của Israel đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng

Theo Bệnh viện Nasser tại thành phố Khan Younis, miền Nam Gaza, 4 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công vào rạng sáng cùng ngày. Trước đó, Cơ quan Phòng vệ Dân sự của Gaza (dưới sự quản lý của Hamas) ghi nhận con số 3 nạn nhân. Trong số các nạn nhân có 3 người thuộc một gia đình, bao gồm một bé gái 1 tuổi thiệt mạng khi một ngôi nhà ở phía Đông Khan Younis bị trúng không kích. Một người khác tử vong tại thị trấn Abasan al-Kabira, cũng ở khu vực này.

Một nguồn tin thuộc Bộ Nội vụ do Hamas điều hành cho hay pháo kích vẫn tiếp diễn quanh khu vực Khan Younis. Qatar - quốc gia đóng vai trò trung gian - đã lên án các cuộc tấn công của Israel, cho rằng đây là "hành động leo thang nguy hiểm, đe dọa phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn".

Người dân Gaza bày tỏ lo ngại chiến sự có thể bùng phát trở lại. "Tiếng pháo kích và những vụ nổ ở phía Đông Gaza tối qua thực sự đáng sợ" - chị Lina Kuraz, 33 tuổi, sống tại khu Tuffah, thành phố Gaza, chia sẻ - "Con gái tôi hỏi suốt đêm: 'Chiến tranh có quay lại không?'. Mỗi lần chúng tôi cố gắng hy vọng, thì pháo lại nổ. Bao giờ cơn ác mộng này mới kết thúc?".

Cuộc sống ở Gaza vẫn chưa bình yên dù thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 10/10/2025 (Ảnh: AFP)

Phía quân đội Israel xác nhận có tiến hành một cuộc tấn công "để phá hủy hạ tầng khủng bố" ở khu vực phía Đông "vạch vàng" - ranh giới mà lực lượng Israel đã rút về theo thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian. Tuy nhiên, Tel Aviv nói không nắm được thông tin về thương vong.

Từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực ngày 10/10, Israel vẫn thực hiện nhiều cuộc tấn công nhắm vào các mục tiêu bị cáo buộc thuộc Hamas, khiến hơn 312 người thiệt mạng - theo Bộ Y tế Gaza. Riêng ngày 19/11, các vụ không kích đã khiến 27 người tử vong.

Anh Mohammed Hamdouna, 36 tuổi, người phải sơ tán từ Bắc Gaza đến khu lều tị nạn Al-Mawasi, cho biết: "Chiến tranh chưa kết thúc. Cường độ có giảm, nhưng hằng ngày vẫn có người thiệt mạng. Chúng tôi sống trong lều, thành phố thì đổ nát, cửa khẩu vẫn đóng, và mọi nhu yếu phẩm đều thiếu thốn".

Trước tình hình ngày càng căng thẳng, lực lượng Hamas đã kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng các bên trung gian gây sức ép buộc Israel tuân thủ lệnh ngừng bắn. Người phát ngôn Hamas Hazem Qassem cáo buộc Israel phớt lờ nỗ lực của các bên hòa giải.

Xung đột tại Dải Gaza bùng phát từ ngày 7/10/2023, sau khi Hamas tấn công Israel làm 1.221 người thiệt mạng. Các cuộc tấn công đáp trả của Israel đã khiến ít nhất 69.546 người tại Gaza thiệt mạng, theo số liệu từ Bộ Y tế Gaza được Liên hợp quốc đánh giá là đáng tin cậy.