Theo hãng tin Reuters, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ triệu tập khẩn cấp nội các để trừng trị những người Israel đứng sau các cuộc tấn công mới nhất nhằm vào người Palestine ở khu vực Bờ Tây. Ông Netanyahu tuyên bố: "Tôi coi những vụ bạo loạn và hành vi tự ý thực thi luật pháp của một nhóm cực đoan nhỏ là vô cùng nghiêm trọng".

Thủ tướng Israel kêu gọi các cơ quan thực thi pháp luật xử lý những kẻ gây rối "theo đầy đủ mức độ pháp luật", đồng thời cam kết sẽ triệu tập các bộ trưởng liên quan càng sớm càng tốt để ứng phó với vấn đề này.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters

Hôm 17/11, người Israel đã phóng hỏa đốt nhà cửa và xe cộ tại Jab'a - một làng Palestine gần thành phố Bethlehem. Đây là vụ tấn công thứ hai trong ngày, sau khi làng Sa'ir cũng bị tấn công trước đó, theo hãng tin WAFA dẫn nguồn từ các quan chức địa phương.

Quân đội Israel cho biết lực lượng an ninh đã được điều động tới Jab'a và đang truy tìm thủ phạm.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cũng tuyên bố trong vài tuần tới, chính phủ sẽ phê duyệt quyết định "mang tính bước ngoặt" để phân bổ nguồn lực và kinh phí nhằm giải quyết tình trạng bạo lực.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh Israel đang đối mặt với áp lực quốc tế ngày càng lớn, yêu cầu nước này kiềm chế các cuộc tấn công của người dân định cư vào cộng đồng Palestine ở Bờ Tây.

Theo Văn phòng Liên Hợp Quốc về Điều phối Các vấn đề Nhân đạo (OCHA), chỉ riêng trong tháng 10, người định cư Israel đã thực hiện ít nhất 264 vụ tấn công vào người Palestine - con số cao kỷ lục kể từ khi LHQ bắt đầu ghi nhận các sự cố năm 2006.

Chính phủ Palestine đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động khẩn cấp để chấm dứt các vụ tấn công mà họ cho là được thực hiện "dưới sự bảo vệ và ủng hộ của chính phủ Israel", vi phạm luật pháp quốc tế.

Phía Israel phản bác, cho rằng chỉ có "một thiểu số" người dân thực hiện các vụ bạo loạn và họ không đại diện cho đa số công dân.

Bờ Tây, nơi sinh sống của 2,7 triệu người Palestine, từ lâu là trung tâm của kế hoạch thành lập nhà nước Palestine tồn tại bên cạnh Israel. Tuy nhiên, các chính phủ Israel liên tiếp đã khuyến khích việc mở rộng các khu định cư, khiến vùng đất này ngày càng bị chia cắt.

Hiện có khoảng 500.000 người Israel sinh sống tại các khu định cư ở Bờ Tây. Liên Hợp Quốc, Palestine và hầu hết các quốc gia coi những khu định cư này là bất hợp pháp theo luật quốc tế. Israel bác bỏ quan điểm này, viện dẫn mối liên hệ lịch sử-tôn giáo với vùng đất và lý do an ninh.