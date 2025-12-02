Một mảnh vỡ lớn - đầu đạn phân mảnh nổ mạnh của tên lửa siêu thanh không đối đất Kh-47M2 Kinzhal - đã được phát hiện tại khu vực Chernihiv của Ukraine.

Thông tin này được kênh Telegram "Military Informant" đăng tải, đồng thời công bố hình ảnh về phát hiện đặc biệt quan trọng nói trên.

Theo hình ảnh trực quan, đầu đạn gần như vẫn còn nguyên vẹn sau va chạm, một điều cực kỳ hiếm gặp trong những vụ việc như vậy. Các chuyên gia lưu ý rằng đầu đạn không phát nổ khi va chạm, bảo toàn các thành phần cấu trúc chính, bao gồm vỏ đạn và thuốc nổ.

Giới chuyên gia nhấn mạnh giá trị cao của phát hiện này đối với các cơ quan tình báo phương Tây và các trung tâm kỹ thuật quân sự của NATO.

Ukraine trước đây đã nhiều lần báo cáo việc đánh chặn tên lửa Kinzhal bằng hệ thống Patriot, nhưng những trường hợp xác nhận thu hồi được các mảnh vỡ lớn của loại đạn này vẫn còn hạn chế. Bộ Quốc phòng Ukraine vẫn chưa có bình luận chính thức nào về phát hiện này.

Việc thu hồi được đầu đạn còn nguyên vẹn của tên lửa Kinzhal là cực hiếm gặp.

Tuy nhiên một số nhà phân tích cho rằng đầu đạn còn nguyên vẹn của tên lửa Kinzhal là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy loại đạn siêu thanh này đã bị bắn hạ bởi tổ hợp phòng không Patriot.

Lý do là bởi khi cơ động ở vận tốc lên tới Mach 10, nếu tên lửa lao xuống đất thì nếu xảy ra sự cố kỹ thuật, đầu đạn cũng không thể còn nguyên vẹn như vậy mà chắc chắn sẽ bị biến dạng nặng nề.

Hình dáng "nguyên bản" của đầu đạn chỉ có thể xảy ra một khả năng, đó là đạn đánh chặn của Patriot đã đánh trúng Kinzhal trên không, khiến thân quả tên lửa bị vỡ vụn và làm rơi đầu đạn xuống đất trong tình trạng như trên.