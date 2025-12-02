"Máy giặt người" chỉ nghe cũng đủ khiếp sợ: Nhà sản xuất khẳng định nó "thậm chí có thể rửa sạch tâm hồn"

Science Inc., một công ty Nhật Bản, hiện đã chính thức ra mắt sản phẩm mà họ gọi là "máy giặt người Mirai". Lần đầu tiên được giới thiệu tại Triển lãm Thế giới ở Osaka vào đầu năm 2025, người tiêu dùng Nhật Bản hiện đã có thể chính thức sở hữu sản phẩm này.

Chiếc máy này hoạt động như một bồn tắm spa tự động công nghệ cao, có thể tắm rửa từ đầu đến chân chỉ trong vài phút. Người dùng chỉ cần bước vào bồn và ngả lưng vào ghế ngồi thoải mái. Ít ai biết rằng, thiết bị này được lấy cảm hứng từ hơn 50 năm trước. Vào năm 1970 tại Nhật Bản , một chiếc kén hình quả trứng được gọi là 'bồn tắm siêu âm' đã được tạo ra, có thể chứa đầy nước ấm khi có người bước vào - thậm chí còn có chức năng mát-xa.

Khi đã vào bên trong, khoang sẽ được đóng lại và máy sẽ rửa sạch bằng các bong bóng siêu nhỏ. Máy cũng có thể rửa sạch bong bóng và lau khô người ngồi, đồng thời phát nhạc thư giãn.

Theo phát ngôn viên của công ty, bà Sachiko Maekura, chiếc máy này không chỉ rửa sạch cơ thể mà còn "rửa sạch tâm hồn". Thiết bị này cũng có thể theo dõi các chỉ số quan trọng của người dùng để tăng cường an toàn và thoải mái.

Máy giặt của con người

Toàn bộ quá trình mất khoảng 15 phút, người dùng không cần phải tốn công sức. Điều thú vị là ý tưởng này lần đầu tiên xuất hiện tại Triển lãm Osaka Expo năm 1970, do Sanyo Electric (nay là Panasonic Holdings) giới thiệu.

Chủ tịch Khoa học, Yasuaki Aoyama, đã nhìn thấy ý tưởng này từ khi còn nhỏ và đã hồi sinh nó bằng công nghệ hiện đại. Nó lại trở thành một điểm thu hút lớn tại Triển lãm Thế giới Osaka 2025, đến mức họ quyết định thương mại hóa nó.

Bản thân khoang chứa có kích thước dài 2,5 mét, rộng 1 mét và cao 2,6 mét, đủ lớn để hầu hết mọi người đều có thể nằm thoải mái bên trong. Quá trình làm sạch được thực hiện bằng cách sử dụng các bong bóng nhỏ đến mức có thể len lỏi vào lỗ chân lông, loại bỏ dầu, bụi bẩn và da chết.

Đây là công nghệ spa cao cấp của Nhật Bản, vốn đã được sử dụng trong các phòng tắm và thẩm mỹ viện. Các cảm biến trong buồng tắm sẽ theo dõi các dấu hiệu sinh tồn của bạn để giúp ngăn ngừa ngất xỉu, hoảng loạn hoặc các vấn đề sức khỏe.

Điểm thực sự nâng tầm "máy giặt người Mirai" chính là khả năng tích hợp AI thông minh. Các cảm biến tích hợp bên trong ghế ngồi sẽ thu thập dữ liệu sinh học của người dùng một cách tỉ mỉ. Thông tin thời gian thực này cho phép máy cá nhân hóa trải nghiệm, tự động điều chỉnh nhiệt độ nước và áp lực tia nước để đảm bảo sự thoải mái và hiệu quả tối ưu, phù hợp với nhu cầu cá nhân.

Theo các báo cáo, chiếc máy này sẽ được tung ra thị trường với mức giá hấp dẫn là 60 triệu Yên (khoảng 10 tỷ đồng). Sản phẩm này hướng đến thị trường spa thương mại cao cấp, chứ không nhất thiết là sản phẩm tiêu dùng gia đình. Vì lý do này, nó có thể sẽ chỉ được sử dụng tại các khách sạn cao cấp, khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Nhật Bản, công viên giải trí, spa chăm sóc sức khỏe và khu nghỉ dưỡng.

Số lượng giới hạn

Công ty dự kiến sản xuất số lượng giới hạn từ 40 đến 50 chiếc, mỗi chiếc đều được chế tác thủ công. Một khách sạn giấu tên ở Nhật Bản đã cam kết mua chiếc đầu tiên được sản xuất, và 5 đến 8 chiếc khác đã được các khách hàng tiềm năng khác đặt mua.

Với số lượng sản phẩm và giá cả hạn chế, chiếc máy mới này không thực sự chỉ dùng để tắm rửa. Nó thể hiện niềm sự quan tâm của Nhật Bản đối với tự động hóa và robot chăm sóc, đặc biệt là đối với nhóm dân số già.

Một thiết bị có thể giặt giũ, sấy khô và giữ an toàn cho cơ thể là nguyên mẫu cho các hệ thống chăm sóc người cao tuổi tự động trong tương lai và các cơ sở tắm rửa hoàn toàn tự động. Tạp chí Science cho biết: "Khi công nghệ tiến bộ và sản xuất hàng loạt trở nên khả thi hơn, một mẫu nhà giá cả phải chăng hơn có thể sẽ ra mắt".