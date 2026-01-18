Một đầu bếp bánh ngọt được mọi người yêu mến tại Florida, Mỹ đã tử vong một cách thương tâm sau khi bị cuốn vào máy trộn bột làm bánh mì tại cửa hàng tạp hóa nơi ông làm việc.

Theo Sở Cảnh sát North Miami Beach, ông Mordehay Grunberger, 71 tuổi, được tìm thấy đã tử vong tại chợ thực phẩm Kosher Nam Florida ở North Miami Beach vào sáng sớm thứ Sáu (16/1). Nguyên nhân được xác định là một tai nạn hy hữu liên quan đến máy trộn bột công nghiệp. Cơ quan chức năng tin rằng người nhân viên lâu năm này đã bị mắc kẹt trong máy và không có dấu hiệu của hành vi sát hại.

Cửa hàng tạp hóa Kosher đã đóng cửa vào thứ Sáu sau sự việc chết người này. Cảnh sát hiện chưa tiết lộ chi tiết nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn đau lòng. Trên trang Facebook cá nhân, ông Grunberger tự giới thiệu mình là bếp trưởng bánh ngọt.

Ảnh minh hoạ

Người vợ đang chìm trong đau buồn của ông, bà Inna Gastman Moar, đã chia sẻ sự mất mát to lớn trên mạng xã hội. Bà viết rằng người chồng yêu dấu Miki, người thân thiết nhất, người bạn thân nhất và là cha của hai cậu con trai tuyệt vời của bà đã ra đi một cách bi kịch. Bà chia sẻ bản thân như đánh mất chính mình vì ông là tình yêu lớn nhất cuộc đời bà.

Bà Moar cũng đăng tải nhiều bức ảnh tình cảm của hai vợ chồng, trong khi người thân và bạn bè liên tục gửi lời chia buồn và ôn lại những kỷ niệm về ông Grunberger. Một người thân thiết mô tả ông là người có trái tim cao cả, luôn giúp đỡ mọi người trong những thời điểm khó khăn nhất. Một người bạn khác nhận xét ông là một người tuyệt vời, luôn chạm đến trái tim của những người xung quanh theo cách này hay cách khác.

Nạn nhân và vợ

Cảnh sát cho biết cái chết của ông Grunberger vẫn đang được điều tra. Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (OSHA) cũng đã vào cuộc để làm rõ vụ việc này.

Nguồn: NYPost