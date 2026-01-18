Trong văn hóa phương Đông, tháng 12 âm lịch (còn gọi là tháng Chạp) là thời điểm "thu hoạch" quan trọng nhất trong năm. Theo lịch vạn niên 2026, mùng 1 tháng Chạp năm Ất Tỵ bắt đầu từ ngày 19/01/2026 dương lịch.

Dưới đây là 4 con giáp được dự báo sẽ có vận trình rực rỡ, tài lộc "chạm đỉnh" từ ngày mùng 1 tháng Chạp này. Hãy xem trong đó có bạn không để biết cách tận dụng cơ hội, tối ưu tài lộc, chuẩn bị cho một cái Tết đầy ấm no sắp tới nhé.

1. Con giáp tuổi Dậu: Tam Hợp hóa cát, Tiền bạc chật két

Tháng Chạp (tháng Sửu) tạo thành cục diện Tam Hợp (Tỵ - Dậu - Sửu) với con giáp tuổi Dậu. Đây chính là thời điểm vàng để bản mệnh tận dụng cá điều kiện thiên thời - địa lợi - nhân hòa để gặt hái thành quả rực rỡ nhất trong năm Ất Tỵ, chốt lại một năm vô cùng viên mãn của họ, cũng như chuẩn bị cho cái Tết Bính Ngọ đầy đủ, thịnh vượng ở phía trước.

(Ảnh minh họa)

- Tài lộc: Dòng tiền từ các khoản đầu tư, thưởng cuối năm và lợi nhuận kinh doanh đồng loạt đổ về. Tuổi Dậu không chỉ dư dả sắm Tết mà thậm chí, nếu biết tính toán thì còn có khoản tích lũy lớn cho năm mới 2026.

- Cách tối ưu: Con giáp tuổi Dậu hãy quyết đoán thực hiện các kế hoạch lớn ngay từ đầu tháng. Đặt một chậu Cây Thiết Mộc Lan tại phòng khách để giữ chân tài khí.

2. Con giáp tuổi Tỵ: Cục diện tương hợp, Về đích viên mãn

Sau một năm tuổi với tương đối nhiều thử thách, bước sang tháng Chạp, tuổi Tỵ sẽ gặp cục diện Tỵ - Sửu bán hợp, giúp vận trình của con giáp này lội ngược dòng ngoạn mục. Đây là cơ hội hiếm có của họ, nếu biết tận dụng có thể giúp tuổi Tỵ xoay chuyển tình thế, tạo đà cho họ về đích viên mãn dịp cuối năm.

(Ảnh minh họa)

- Tài lộc: Quý nhân xuất hiện hỗ trợ, giúp con giáp này thu hồi được những khoản nợ khó đòi hoặc nhận được những cơ hội làm ăn "béo bở" vào phút chót. Sự nghiệp thăng hoa kéo theo thu nhập tăng vọt cho tuổi Tỵ.

- Cách tối ưu: Tuổi Tỵ hãy tin vào trực giác nhạy bén của bản thân. Sử dụng tinh dầu sả xông nhà định kỳ để thanh lọc năng lượng xấu, đón vận may.

3. Con giáp tuổi Tý: Lục Hợp Quý Nhân, Sự nghiệp thăng hoa

Tháng Sửu là tháng Lục Hợp với tuổi Tý (Tý - Sửu hợp), mang lại sự ổn định và hanh thông tuyệt đối cho con giáp này. Với những ưu điểm của con giáp tuổi Tý, như sự thông minh, lanh lợi, khả năng quản lý tài chính xuất sắc, họ có thể sẽ tạo nên những cú đột phá bất ngờ trong sự nghiệp, trở nên giàu có và sung túc.

(Ảnh minh họa)

- Tài lộc: Bản mệnh đón nhận nhiều tin vui về tiền bạc từ công việc chính. Khả năng ngoại giao xuất sắc giúp tuổi Tý nhận được những bản hợp đồng hoặc mối làm ăn giá trị cao. Tiền bạc rủng rỉnh, "lộc lá" đầy nhà dịp cuối năm.

- Cách tối ưu: Tuổi Tý hãy tích cực tham gia các buổi gặp gỡ tất niên để mở rộng quan hệ. Trồng một chậu Cây Lan Ý tại bàn làm việc để thu hút thêm cát khí từ quý nhân nhé.

4. Con giáp tuổi Mùi: Hồng vận đương đầu, Lộc lá đầy nhà

Tuổi Mùi là con giáp bất ngờ nhất trong danh sách này. Dù bước vào tháng xung nhẹ nhưng nhờ có các đại cát tinh chiếu mệnh, tuổi Mùi lại trở thành con giáp "biến nguy thành cơ" đầy ấn tượng. Hãy nỗ lực hết sức, bạn có thể trở thành quý nhân của chính mình.

(Ảnh minh họa)

- Tài lộc: Bạn có vận may đặc biệt về "Thiên Tài" (lộc bất ngờ). Có thể nhận được quà tặng, trúng thưởng hoặc lợi nhuận đột biến từ nghề tay trái. Tiền nong dư dả giúp con giáp tuổi Mùi tận hưởng một cái Tết vô cùng sung túc, đủ đầy.

- Cách tối ưu: Tuổi Mùi hãy dành thời gian dọn dẹp, trang hoàng cửa nhà đón sinh khí. Tránh để các loại cây héo úa trước cửa để không chặn đứng dòng tài lộc đang vào nhà.

* Lời khuyên chung: Để duy trì vận may từ mùng 1 tháng Chạp sang tận năm Bính Ngọ 2026, các con giáp nên giữ tâm thế lạc quan, làm việc thiện và giải quyết dứt điểm các khoản nợ nần trước Tết. Chúc các bạn một tháng Chạp đại thắng!

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.