Trong lịch sử Trung Quốc, nhiều tuyệt sắc giai nhân bị gắn mác là hồng nhan họa thủy, Đát Kỷ là một trong số đó. Theo nhiều truyền thuyết, Tô Đát Kỷ dựa vào nhan sắc của mình để giành lấy sự sủng ái của Đế Tân (tức là Trụ Vương), nhờ vào tài ăn nói của mình mà khiến đức vua ngày một tàn bạo hơn. Trụ Vương đã để triều Thương bị diệt vong, Đát Kỷ bị cho là thủ phạm chính khiến triều Thương lừng lẫy hỗn loạn.



Đát Kỷ được cho là nguyên nhân khiến triều đại nhà Thương bị diệt vong. (Ảnh: Sohu)

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, Đát Kỷ còn có tới 3 sáng tạo và 2 trong số đó hiện nay vẫn được rất nhiều người sử dụng. Những thứ này là gì?

3 sáng tạo của Đát Kỷ

Ao rượu rừng thịt

Ý tưởng này của Đát Kỷ là nguyên nhân chính khiến cho nhà Thương bị diệt vong. Tương truyền, trong cung Thương có một nơi dành riêng cho thú vui của Trụ Vương và Đát Kỷ. Họ ra lệnh dùng roi đánh khắp người các con vật thật đau, để hằn lên vết đỏ, rướm máu, rồi mang nướng lên để thưởng thức, đem thịt treo thành rừng, gọi là Nhục lâm (rừng thịt). Nơi này được thiết kế với những hồ nhỏ, Trụ Vương cho đổ rượu vào đầy hồ, gọi là Tửu trì (ao rượu), rồi cùng Đát Kỷ và các mỹ nhân xuống tắm rượu. Ông còn cho xây Lộc Đài (đài hươu) vuông mỗi bên 3 dặm, cao ngàn thước, quy mô lớn chưa từng thấy, phải dùng đến hàng vạn thợ xây, xây 7 năm mới xong.

Hình ảnh mô phỏng ao rượu rừng thịt của Trụ Vương. (Ảnh: Sohu)

Vì những việc làm vô đạo của 2 người, Tỷ Can, là chú ruột của Trụ Vương đã khuyên can nhà vua và đề nghị phế giết Đát Kỷ. Trụ Vương tức giận giết chết Tỷ Can rất tàn khốc bằng cách cho người mổ tim của ông. Sau đó, Chu Vũ vương Cơ Phát phát động chính biến, lật đổ Đế Tân. Đát Kỷ trong cơn loạn bị bắt và bị chém đầu thị chúng.

Bàn là

Trong những năm tháng ở bên cạnh Trụ Vương, Đát Kỷ đã nghĩ ra một hình phạt tàn khốc khiến vô số người bỏ mạng. Theo nhiều ghi chép, hình phạt này là ý tưởng của Đát Kỷ nhằm làm Trụ Vương vui lòng. Đát Kỷ và nhà vua coi nó như là một trò tiêu khiển, họ rất thích thú khi thấy người chịu phạt phải giãy giụa đau đớn. Cụ thể hình phạt này là cho than vào cái ống bằng sắt tới khi nó chuyển thành nóng đỏ. Sau đó, nhà vua ra lệnh cho quân lính trói tù nhân vào cột sắt này.

Thật bất ngờ, hình phạt do Đát Kỷ nghĩ ra lại là ý tưởng để tạo ra chiếc bàn là. (Ảnh: Sohu)

Đát Kỷ rất thích hình phạt này và thường bật cười khi tù nhân kêu gào vì da thịt bị đốt cháy. Sau này, người ta thông qua ý tưởng về hình phạt này mà phát minh ra một loại vật dụng dùng để là phẳng quần áo là bàn là. Những chiếc bàn là bằng đồng được làm ra vào thời nhà Hán. Tới ngày nay, nhiều bà nội trợ vẫn sử dụng bàn là điện để giúp cho quần áo phẳng phiu, gọn gàng.

Đũa

Tương truyền, vào thời nhà Thương, người dân vẫn ăn bốc là chủ yếu, người giàu thì có kẻ hầu dùng tay dâng cơm lên tận miệng. Trụ Vương vốn đã tàn bạo, trong chuyện ăn uống càng khó tính, do đó, việc hầu Trụ Vương ăn cơm đã trở thành nỗi ám ảnh của cả hậu cung. Trụ Vương yêu cầu tất cả các món không được quá nóng, cũng không được quá nguội. Chỉ cần một món không đạt yêu cầu này, tất cả các đầu bếp ngự trù đều bị xử tử, những hạ nhân bốc cơm cho vua cũng không tránh khỏi cảnh vạ lây.

Đát Kỷ cũng là người sáng tạo ra đôi đũa mà chúng ta vẫn ăn hàng ngày. (Ảnh: Sohu)

Trong một lần, khi đang tiếp đồ ăn cho Trụ Vương, Đát Kỷ sợ hãi nhận ra món này vẫn nóng. Vì sợ bị phạt, nàng nhanh trí dùng luôn hai chiếc trâm cài đầu để "gắp" đồ ăn cho vua. Vừa dâng, nàng vừa thổi, nhờ đó, món ăn lại rất vừa miệng, Trụ Vương cũng rất vừa lòng. Sau đó, nhận thấy đây là phương án an toàn nên Đát Kỷ hạ lệnh cho thợ chế tác ra đôi đũa vàng để tiện dùng. Kể từ đó, đôi đũa mà ngày nay chúng ta thường sử dụng đã chính thức ra đời.

*Nguồn: Sina, Sohu