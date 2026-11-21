Đằng sau cột mốc mới của công trình là một phương pháp thi công đặc biệt, lần đầu được áp dụng tại dự án đường sắt cao tốc này.

Đào xuyên lòng đất, đưa 100.000 tấn vật liệu ra ngoài

Sâu dưới lòng đất London, Anh, một công trình đường sắt quy mô lớn vừa ghi nhận bước tiến quan trọng sau hơn hai năm thi công. Để hoàn thành hai đoạn hầm đặc biệt, các kỹ sư và công nhân đã phải đào, vận chuyển lượng lớn vật liệu ra khỏi lòng đất.

Ngày 4/11/2026, đơn vị phát triển tuyến đường sắt cao tốc HS2 của Anh thông báo các đội thi công đã hoàn thành bước đột phá hầm vào khu vực nhà ga Old Oak Common ở phía tây London. Thành tựu này giúp kết nối nhà ga tương lai với hệ thống đường hầm đã được xây dựng trước đó, tạo thành một tuyến liên tục dài khoảng 8,8 dặm, tương đương hơn 14 km, từ Old Oak Common đến cửa hầm West Ruislip ở vùng ngoại ô phía tây bắc thủ đô.

Trọng tâm của cột mốc lần này là hai đoạn hầm, mỗi đoạn dài 360 m, nối khu vực nhà ga với công trình chuyển hướng đường ray tại Victoria Road. Dù có chiều dài khiêm tốn so với toàn tuyến, đây lại là những đoạn có yêu cầu kỹ thuật đặc biệt, đòi hỏi phương pháp thi công khác với phần lớn hệ thống đường hầm HS2.

Công việc bắt đầu từ tháng 5/2024 tại khu vực Victoria Road. Trong khi nhiều đoạn hầm khác của HS2 được thi công bằng máy đào hầm khổng lồ, hai đoạn dài 360 m này được đào hoàn toàn bằng máy xúc chuyên dụng trong lớp đất sét London. Sau khi đào, các kỹ sư sử dụng khoảng 30.000 m³ bê tông phun để gia cố, trước khi tiếp tục thi công lớp bê tông đổ tại chỗ bằng hệ thống ván khuôn di động.

Hai đoạn hầm dài 360 m mỗi đoạn vừa được kết nối với nhà ga Old Oak Common, góp phần hình thành tuyến hầm liên tục dài hơn 14 km dưới lòng đất London (Ảnh HS2)

Sở dĩ đội thi công không sử dụng phương pháp đào hầm thông thường là bởi hình dạng công trình có sự thay đổi đáng kể. Khi đi từ khu vực chuyển hướng đường ray về phía nhà ga, tiết diện hầm thu hẹp từ không gian dành cho hai đường ray xuống còn một đường ray. Sự thay đổi này khiến việc thi công bằng máy đào hầm cỡ lớn không phải phương án phù hợp, buộc các kỹ sư phải lựa chọn cách đào và gia cố linh hoạt hơn.

Tại đoạn đường hầm tiến sát khu vực nhà ga, thay vì phá bỏ toàn bộ bức tường ngăn giữa đường hầm và hộp ga theo cách thông thường, đội thi công đã cắt bức tường thành từng khối rồi đẩy chúng ngược về phía đoạn hầm đã hoàn thành. Phương pháp này được ví như trò chơi rút gỗ Jenga, khi các khối được xử lý lần lượt theo trình tự tính toán trước.

Đây là lần đầu tiên phương pháp đột phá hầm như vậy được áp dụng trong dự án HS2. Trước đó vào ngày 13/10/2026, một đường hầm theo hướng bắc cũng đã hoàn thành công đoạn đột phá. Việc xử lý thành công các điểm kết nối đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình đưa hệ thống đường hầm đến nhà ga Old Oak Common.

Khối lượng vật liệu đào lên cũng đặt ra bài toán lớn về vận chuyển và xử lý. Với tổng cộng khoảng 100.000 tấn, tương đương trọng lượng của khoảng 14.000 chiếc xe buýt hai tầng, việc đưa toàn bộ số đất đá này ra khỏi công trường đòi hỏi một kế hoạch hậu cần đáng kể. Tuy nhiên, thay vì coi đây là lượng phế thải cần loại bỏ, dự án đã chuyển toàn bộ vật liệu đào được đến các công trình tái sử dụng tại Anh.

Cách làm này giúp tận dụng nguồn vật liệu phát sinh trong quá trình xây dựng, đồng thời cho thấy những công việc phía sau một tuyến đường sắt cao tốc không chỉ dừng lại ở đào hầm, lắp đặt đường ray hay xây nhà ga. Từ xử lý đất đá, gia cố kết cấu đến tổ chức vận chuyển vật liệu, mỗi công đoạn đều có ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ của toàn dự án.

Khoảng 100.000 tấn vật liệu được đào lên trong quá trình thi công hai đoạn hầm (Ảnh HS2)

Mở đường cho siêu dự án đường sắt, dự kiến đi khoảng 225 km chỉ trong 45 phút

Công trình vừa hoàn thành là một phần của HS2, dự án đường sắt cao tốc được triển khai nhằm tăng năng lực vận chuyển hành khách trên mạng lưới đường sắt Anh. Trong đó, Old Oak Common được định hướng trở thành một trong những đầu mối giao thông quan trọng nhất London, kết nối tuyến cao tốc mới với nhiều hệ thống đường sắt hiện hữu.

Theo kế hoạch, nhà ga Old Oak Common sẽ là nơi hội tụ của HS2, tuyến Elizabeth, đường sắt Great Western và dịch vụ Heathrow Express. Việc kết nối các hệ thống này được kỳ vọng giúp hành khách thuận tiện chuyển tiếp giữa đường sắt cao tốc, các tuyến đi lại trong London, khu vực phía tây nước Anh và sân bay Heathrow.

Khi tuyến HS2 đi vào khai thác, hành khách dự kiến có thể di chuyển từ Old Oak Common đến nhà ga Birmingham Curzon Street trên quãng đường khoảng 140 dặm, tương đương 225 km, trong khoảng 45 phút. Nếu đạt được mục tiêu này, tuyến đường sắt mới sẽ tạo thêm một lựa chọn di chuyển nhanh giữa London và Birmingham, hai trung tâm kinh tế lớn của Anh.

Không chỉ hướng tới việc rút ngắn thời gian đi lại, HS2 còn được kỳ vọng tăng hơn gấp đôi số ghế phục vụ hành khách vào giờ cao điểm giữa London và Birmingham. Đây là một trong những lợi ích quan trọng của dự án, bởi việc bổ sung năng lực vận chuyển trên tuyến mới có thể giúp giảm áp lực cho các tuyến đường sắt hiện hữu, tạo điều kiện cải thiện độ tin cậy của toàn mạng lưới.

Nhà ga Old Oak Common trong tương lai sẽ trở thành đầu mối giao thông lớn, kết nối đường sắt cao tốc HS2 với nhiều tuyến đường sắt hiện hữu tại London (Ảnh HS2)

Đối với khu vực phía tây London, sự xuất hiện của nhà ga Old Oak Common còn được kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế và đô thị. Những đầu mối giao thông lớn thường kéo theo nhu cầu về nhà ở, thương mại, văn phòng và dịch vụ, đặc biệt tại các khu vực có khả năng kết nối nhanh với trung tâm thành phố và những đô thị lân cận.

Lãnh đạo HS2 đặt kỳ vọng nhà ga Old Oak Common có thể đóng góp khoảng 10 tỷ bảng Anh cho nền kinh tế địa phương trong thập kỷ tới. Đây là mục tiêu và dự báo được đưa ra trong quá trình phát triển dự án, không phải giá trị kinh tế đã được tạo ra ở thời điểm hiện tại.

Dù đạt thêm một cột mốc quan trọng, dự án HS2 vẫn còn nhiều công việc phải hoàn thành. Đến đầu tháng 11/2026, toàn bộ hoạt động đào các đường hầm sâu giữa London và Birmingham đã hoàn tất, trong khi hơn 80% các công trình kết cấu lớn đang được xây dựng hoặc đã hoàn thành. Trong năm tài chính 2025–2026, khối lượng xây dựng thực hiện vượt kế hoạch hơn 10%, đồng thời sáu cột mốc lớn được hoàn thành sớm hơn dự kiến.

Tuy nhiên, việc hoàn thành các hạng mục xây dựng không đồng nghĩa tuyến đường sắt đã sẵn sàng đón khách. Các công đoạn lắp đặt hệ thống đường sắt, thiết bị kỹ thuật, thử nghiệm và đưa vào vận hành vẫn cần tiếp tục triển khai. HS2 hiện đặt mục tiêu hoàn thành tuyến từ Old Oak Common đến Birmingham Curzon Street vào năm 2037 hoặc sớm hơn.