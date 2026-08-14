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Đào móng sửa nhà, phát hiện giếng cổ chứa số vàng, bạc trị giá hơn 11.000 tỷ đồng

Lê Anh
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Mùa hè năm 1974, trong lúc đào móng để sửa lại căn nhà cũ, một nông dân ở huyện Phù Câu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, bất ngờ phát hiện một chiếc chum cổ chứa đầy vàng và tiền cổ. Cũng từ đây, kho báu hơn 2000 năm tuổi được khai quật.

Tháng 7/1974, ông Tôn Bản Lập, một người dân ở thôn Cổ Thành, huyện Phù Câu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, đào móng để sửa lại căn nhà cũ. Trong lúc đào đất, chiếc xẻng của ông bất ngờ va phải một vật cứng. Nghĩ rằng mình có thể vừa chạm phải một tảng đá, ông Tôn dừng lại xem xét và phát hiện một chiếc chum cổ nằm sâu dưới lòng đất.

Khi đó, người hàng xóm Triệu Căn Vượng tình cờ đi ngang qua, thấy ông Tôn đang đào đất liền chạy đến giúp. Sau đó, hai người cùng nhau đào chiếc chum lên và đưa vào nhà. Khi mở nắp chum ra, cả hai sững sờ trước cảnh tượng bên trong: một lượng lớn vàng cùng những đồng tiền cổ nằm chất đầy.

Quá bất ngờ và phấn khích, ông Triệu không kìm được mà reo lên: “Tất cả đều là vàng! Chúng ta giàu rồi!”

Tiếng hô lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Chẳng mấy chốc, hàng xóm kéo đến nhà ông Tôn ngày một đông, khiến thông tin về phát hiện này nhanh chóng lan khắp làng. Thậm chí, có người còn nảy sinh ý định đòi chia số vàng có trong chiếc chum.

Tuy nhiên, ông Tôn Bản Lập khi đó là một cán bộ trong làng đã nhận ra những thứ vừa được tìm thấy có thể không phải tài sản thông thường mà là các di vật được chôn dưới lòng đất từ hàng nghìn năm trước. Sau khi cân nhắc, ông quyết định báo cáo sự việc với chính quyền địa phương.

Đào móng sửa nhà, phát hiện kho báu 11 .000 tỷ đồng ở Hà Nam - Ảnh 1.

Ảnh: Sohu

Tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương và các chuyên gia nhanh chóng tổ chức thu hồi số hiện vật, đồng thời tiến hành khảo sát, khai quật khu vực nơi phát hiện cổ vật. Kết quả, họ phát hiện dấu tích một giếng cổ đã bị bỏ hoang.

Dựa trên quy mô khu vực cùng cách phân bố của các đồng tiền vàng, bạc trong giếng cổ, các chuyên gia cho rằng số tài sản này có thể từng được một quan chức cấp cao hoặc thương nhân giàu có chôn giấu trong thời kỳ chiến tranh nhằm bảo toàn của cải. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, kho báu sau đó bị lãng quên và nằm lại dưới lòng đất suốt hàng nghìn năm.

Theo Sohu, có tổng cộng 392 món đồ bằng vàng cùng nhiều đồng tiền bạc, có nguồn gốc từ thời Chiến Quốc và gắn với nước Sở được tìm thấy. Toàn bộ số cổ vật này về sau được định giá hơn 3 tỷ NDT (hơn 11.000 tỷ đồng).

Các chuyên gia đánh giá những hiện vật này có giá trị đặc biệt trong việc nghiên cứu lịch sử tiền tệ Trung Quốc, đồng thời góp phần làm rõ hoạt động lưu thông và sử dụng tiền bạc dưới thời Chiến Quốc.

Hơn nửa thế kỷ sau ngày được phát hiện, kho vàng và tiền cổ này vẫn là nguồn tư liệu quý, giúp hậu thế hiểu thêm về đời sống kinh tế - xã hội, hoạt động thương mại và những biến động chiến tranh tại Trung Quốc cách đây hơn 2.000 năm.

(Theo Sohu)

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đào móng

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