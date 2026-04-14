Đạo diễn là con trai NSND nổi tiếng, từng chỉ đạo cả bố đóng phim: U55 viên mãn bên vợ kém 9 tuổi, từng đi thi Hoa hậu

Nam nghệ sĩ được gọi "vua vai phụ"

Sinh năm 1973, Bình Trọng tên đầy đủ là Trần Bình Trọng, là con trai của NSND Trần Nhượng. Lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, anh sớm tiếp xúc với sân khấu, phim ảnh và từng tham gia diễn xuất từ khi còn rất nhỏ.

Dù có nền tảng gia đình nghệ thuật, nhưng Bình Trọng không đi lên bằng hào quang của cha mà chọn cách học nghề từ thực tế. Khi còn học tại Đại học Văn hóa, anh xin làm trợ lý đạo diễn để có thêm thu nhập, đồng thời tích lũy kinh nghiệm trong môi trường sản xuất phim. Chính quá trình va chạm nghề nghiệp ấy giúp anh hiểu sâu hơn về công việc phía sau ống kính, từ tổ chức hiện trường đến phối hợp với ê-kíp và diễn viên.

Hai cha con NSND Trần Nhượng và Nghệ sĩ Trần Bình Trọng. Ảnh: Internet

Trên màn ảnh, Bình Trọng tạo dấu ấn bằng ngoại hình và phong cách diễn rất riêng. Nếu NSND Trần Nhượng thường gắn với vẻ chỉn chu, phong độ, thì Bình Trọng lại quen thuộc với hình ảnh bụi bặm, xuề xòa, có phần hài hước và dân dã. Chính điều đó giúp anh đặc biệt phù hợp với các vai diễn tiểu nhân, khôn lỏi, lấc cấc hoặc những nhân vật mang màu sắc đời thường.

Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, anh được khán giả nhớ đến như một gương mặt quen thuộc của phim hài và phim truyền hình phía Bắc. Bình Trọng từng được gọi là “vua vai phụ” bởi dù thường không đóng vai trung tâm, anh vẫn để lại ấn tượng đậm nét với lối diễn tự nhiên, duyên dáng và dễ nhận diện.

Không dừng ở diễn xuất, Bình Trọng còn khẳng định vị trí của mình ở vai trò đạo diễn và sản xuất. Anh là người đứng sau nhiều sản phẩm hài được công chúng biết tới, nổi bật nhất là Đại gia chân đất và Làng ế vợ - hai series đã trở thành món ăn tinh thần quen thuộc của nhiều khán giả vào mỗi dịp Tết. Những tác phẩm này góp phần định hình tên tuổi Bình Trọng như một đạo diễn theo đuổi phong cách bình dân, gần gũi với đời sống nông thôn và tâm lý số đông.

Hai cha con có phong cách khác nhau.

Một chi tiết khiến nhiều người chú ý là Bình Trọng từng “chỉ đạo” chính cha mình trên phim trường. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ cho biết anh không coi đó là áp lực đặc biệt, bởi khi làm nghề, mọi diễn viên đều phải tuân theo yêu cầu chung của đạo diễn để bảo đảm hiệu quả tác phẩm.

Trần Bình Trọng xác định cho mình một hướng phát triển bền bỉ, lăn xả với từng bộ phim. Anh từng chia sẻ rằng bản thân không có nhu cầu trở thành ngôi sao hào nhoáng, mà quan trọng là làm nghề với lòng đam mê và sự chân thật trong mỗi nhân vật và dự án mình đảm nhiệm.

Chuyện tình với người vợ kém 9 tuổi từng đi thi hoa hậu

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình cảm của Bình Trọng cũng nhận được sự quan tâm. Vợ anh là Thu Phương, sinh năm 1982, kém chồng 9 tuổi. Cô từng là thí sinh tham gia cuộc thi Hoa hậu Hải Dương. Cả hai quen nhau khi Trần Bình Trọng tham gia công tác tổ chức cuộc thi hoa hậu, còn Thu Phương là thí sinh. Thời điểm ấy, cô đang là sinh viên Đại học Luật Hà Nội, sở hữu ngoại hình nổi bật và chiều cao ấn tượng.

Sau khoảng 3 năm tìm hiểu, cặp đôi kết hôn vào năm 2005. Cuộc sống hôn nhân của họ không phải lúc nào cũng bằng phẳng, nhưng sau những va vấp ban đầu, cả hai vẫn đồng hành cùng nhau để xây dựng tổ ấm bền chặt. Bình Trọng từng chia sẻ rằng vợ chồng anh cũng trải qua những giai đoạn ghen tuông, hiểu lầm như nhiều cặp đôi khác, song điều quan trọng là biết nhường nhịn và giữ gìn gia đình.

Sau khi kết hôn, Thu Phương không hoạt động showbiz mà chủ yếu làm hậu phương cho chồng. Cô tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, đồng thời hỗ trợ công việc tại hãng phim của gia đình và chăm lo cuộc sống riêng. Với Bình Trọng, sự đồng hành ấy là nền tảng quan trọng giúp anh có thể bền bỉ theo đuổi nghệ thuật trong nhiều năm.

Hiện tại, vợ chồng Bình Trọng có 3 người con. Dù là người của công chúng, nam nghệ sĩ vẫn giữ phong cách sống khá giản dị, không quá phô trương đời tư. Điều công chúng nhìn thấy rõ nhất ở anh là hình ảnh một nghệ sĩ chăm chỉ, bền bỉ với nghề và trân trọng giá trị gia đình.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật và sản xuất phim, Trần Bình Trọng có cuộc sống sung túc đáng mơ ước. Gia đình anh hiện sinh sống trong căn nhà mặt tiền, gồm 4 tầng sang trọng tại Hà Nội. Cơ ngơi này là thành quả của quá trình lao động nghệ thuật bền bỉ trong nhiều năm của anh.

Từ một diễn viên chuyên vai phụ đến đạo diễn đứng sau nhiều series hài quen thuộc, Bình Trọng đã xây dựng được dấu ấn riêng trong làng giải trí phía Bắc. Bên cạnh sự nghiệp bền bỉ, cuộc hôn nhân viên mãn với người vợ kém 9 tuổi từng thi nhan sắc cũng là một phần giúp chân dung nam nghệ sĩ thêm gần gũi và nhận được sự quan tâm của khán giả.

