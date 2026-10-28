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Đào đất, bất ngờ phát hiện cục vàng 1,2 kg trị giá hơn 4 tỷ đồng

Y Vân (Theo Gulf News)
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Cục vàng quý hiếm nặng 1,2 kg được tìm thấy sau nhiều ngày tìm kiếm trong đất đỏ.

Một người đàn ông ở vùng hẻo lánh của Australia đã gặp may mắn sau khi phát hiện 1 cục vàng ước tính trị giá từ 150.000-160.000 USD (4,13 tỷ VNĐ) sau nhiều ngày tìm kiếm trong lớp đất đỏ.

Địa điểm phát hiện vàng gần Tibooburra, vùng cực tây bắc New South Wales.

Trả lời phỏng vấn đài ABC News, người đàn ông giấu tên cho biết trong quá trình dò vàng, ông thường chỉ tìm thấy sắt vụn, bao gồm đạn chì, đinh cũ và móng ngựa.

Ban đầu, tín hiệu từ máy dò kim loại không thể hiện rõ kích thước của vật tìm thấy. Tuy nhiên, khi ông đào sâu hơn, máy bắt đầu phát ra tín hiệu mạnh hơn nhiều.

Ông nhớ lại đã nhìn thấy một chấm nhỏ màu vàng tươi ở giữa cái hố khi gạt đất sang một bên.

Theo ABC News, cục vàng này, được đặt tên là Tibooburra Spud, nặng gần 1,2 kg và chứa thạch anh. Kết quả kiểm tra cho thấy khoảng 940 gram trong mẫu vật là vàng nguyên chất.

Giá trị ước tính của nó dao động từ 150.000 - 160.000 USD, mặc dù giá bán cuối cùng có thể thay đổi tùy thuộc vào người mua và nhu cầu của nhà sưu tập.

Theo thông tin được biết, người đàn ông này có kế hoạch bán cục vàng này cho một nhà sưu tập, có thể thu được mức giá cao hơn cho mẫu vật quý hiếm này.

Greg Spangler, người bán thiết bị tìm kiếm khoáng sản ở Broken Hill, nói với ABC News rằng những cục vàng nặng hơn 1 kg là rất hiếm.

Tuy nhiên, ông nhận thấy sự quan tâm ngày càng tăng đối với việc tìm kiếm vàng như một thú vui, với nhiều người ra ngoài trời để tìm kiếm các mỏ kim loại quý.

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Tags

cục vàng

Australia

New South Wales

ABC News

Greg

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