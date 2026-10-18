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Danh tính người đàn ông đi ô tô vứt rác ra đường ở Nghệ An, công an mời làm việc

Lam Giang (Tổng hợp)
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Công an phường Vinh Hưng hiện đang tham mưu UBND phường này ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với ông T. về hành vi đổ rác ra đường bộ.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một người đàn ông đi xe ô tô, mang một đống rác vứt xuống lề đường. Hình ảnh đã khiến nhiều người bày tỏ sự bức xúc trước hành động thiếu ý thức của người đàn ông, gây mất mỹ quan đô thị. Theo phản ánh, sự việc xảy ra tại đường 72m (đoạn qua khối 9 Hưng Đông, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An). 

Thông tin trên báo Dân trí cho hay, sau sự việc, Công an phường Vinh Hưng đã vào cuộc xác minh. Người đàn ông có hành vi đổ rác ra đường được xác định là N.T.T. (45 tuổi, trú tại địa phương). 

Danh tính người đàn ông đi ô tô vứt rác giữa đường ở Nghệ An, công an mời làm việc - Ảnh 1.

Ông T. thừa nhận hành vi đổ rác ra đường. 

Tại cơ quan công an, ông T. thừa nhận hành vi vi phạm xảy ra ngày 17/10 trên tuyến đường 72m. Người đàn ông cho hay, sau khi dọn dẹp nhà cửa, ông đã gom rác thải vào thùng giấy, đặt lên cốp ô tô để mang đi đổ. Khi di chuyển trên đường 72m, thấy ven đường đã có một số rác thải, ông dừng xe và vứt thùng giấy chứa rác sinh hoạt xuống lòng đường. 

Báo Tiền Phong thông tin thêm, Công an phường Vinh Hưng đã lập biên bản vụ việc để làm căn cứ xử lý theo quy định. Người đàn ông cũng cam kết không tái phạm. 

Công an phường Vinh Hưng hiện đang tham mưu UBND phường này ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với ông T. về hành vi đổ rác ra đường bộ theo Nghị định 336/2025/NĐ-CP, mức phạt dự kiến từ 1-2 triệu đồng.

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