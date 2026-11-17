Vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng 16/11, tại ngã tư Nguyễn Quyền – Nguyễn Đăng Đạo, tỉnh Bắc Ninh, khiến một nam thiếu niên tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h30 ngày 16/11, anh N.V.G. (SN 1991, trú tại tổ dân phố Đề Cầu, phường Ninh Xá, Bắc Ninh) điều khiển ô tô con lưu thông trên đường Nguyễn Quyền, theo hướng từ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 ra Quốc lộ 18.

Khi đi đến khu vực ngã tư Nguyễn Quyền – Nguyễn Đăng Đạo, thuộc phường Võ Cường, ô tô xảy ra va chạm với một xe mô tô di chuyển từ bên trái, theo hướng từ ngã Sáu về cầu chui Quốc lộ 1.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe mô tô có hai nam thanh niên gồm L.V.Q. (SN 2008, trú tại thôn Lùng Thàng, xã Hồ Thầu, tỉnh Tuyên Quang) và B.V.M. (SN 2008, thường trú tại xã Hồ Thầu, tỉnh Tuyên Quang). Cú va chạm khiến L.V.Q. tử vong tại hiện trường. B.V.M. bị thương, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 cấp cứu. Hai phương tiện liên quan đều bị hư hỏng.

Camera an ninh ghi lại khoảnh khắc xảy ra vụ tai nạn. (Nguồn: Phòng CSGT, CA thành phố Bắc Ninh)

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đang thụ lý vụ việc, tiến hành xác minh người điều khiển xe mô tô và làm rõ nguyên nhân dẫn đến tai nạn.

Từ vụ việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông cần chủ động giảm tốc độ khi đến gần các nút giao, chấp hành nghiêm tín hiệu đèn và quan sát kỹ các hướng trước khi di chuyển. Đặc biệt, ngay cả khi đèn tín hiệu chuyển xanh, người điều khiển phương tiện vẫn cần chú ý quan sát những xe còn đang đi qua giao lộ, duy trì tốc độ phù hợp và sẵn sàng dừng lại an toàn khi xuất hiện tình huống bất ngờ.