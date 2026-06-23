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Danh tính nam shipper 24 tuổi bỏ xe máy và thùng hàng, nhảy cầu mất tích

Lam Giang (Tổng hợp)
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Nam thanh niên đang đi xe máy trên cầu thì bất ngờ dừng lại, nhảy xuống sông mất tích.

Thông tin một nam shipper để lại xe máy, giấy tờ tùy thân rồi nhảy sông mất tích đang khiến dư luận ngỡ ngàng. Sự việc xảy ra vào chiều ngày 22/6 trên cầu Hóa An (phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Danh tính nam shipper 24 tuổi bỏ xe máy và thùng hàng, nhảy cầu mất tích - Ảnh 1.

Hiện trường nơi nam shipper để lại xe máy cùng thùng hàng, nhảy xuống sông mất tích. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Nguồn tin trên báo Pháp luật TP.HCM cho hay, theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ 20 phút ngày 22/6, một số người dân đi đường thấy một nam thanh niên đi xe máy trên cầu Hóa An (hướng từ phường Biên Hòa về phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai). Khi đến giữa cầu, nam thanh niên bất ngờ dừng lại, để lại giấy tờ tùy thân, xe máy, thùng hàng rồi nhảy xuống sông Đồng Nai mất tích.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng phường Biên Hòa, phối hợp với lực lượng chức năng TP. Đồng Nai đã tổ chức tìm kiếm nạn nhân, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu thập được giấy tờ tùy thân của nam thanh niên tên là B.L.H.P. (24 tuổi, trú tại phường Trấn Biên). Sau khoảng 1 giờ, một người phụ nữ được cho là mẹ của nạn nhân đã đến hiện trường, gào khóc gọi tên con.

Nhiều người hy vọng phép màu sẽ xảy ra và nam shipper sẽ bình an trở về.

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