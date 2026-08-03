Danh tính Đại úy Công an TP. Hà Nội vào vai “cơ trưởng" đang viral khắp MXH

Đại úy cho biết vì vừa tham gia các nội dung khác nhau, vừa làm công tác nghiệp vụ tại đơn vị nên không có nhiều thời gian tập luyện, hầu hết là nhảy ngẫu hứng.

Hội thao Quân sự, Võ thuật và Thể thao CAND năm 2026 đang diễn ra tại Đà Nẵng nhận về nhiều sự chú ý từ công chúng. Đặc biệt là các tình huống giả định, xử lý nhóm đối tượng vi phạm pháp luật.

Mới đây, phần thi môn Võ thuật của đội tuyển CATP Hà Nội tại Hội thao đã viral trên MXH.

Phần thi môn Võ thuật của đội tuyển CATP Hà Nội (Nguồn: Tú Kevin)

Theo đó, các chiến sĩ đoàn CATP Hà Nội đã đặt tình huống giả định đột kích vào một quán bar. Vào thời điểm kiểm tra có các thanh niên nam nữ vẫn đang “bay” theo tiếng nhạc mở công suất lớn đồng thời sử dụng chất cấm.

Khoảnh khắc thực hiện nhiệm vụ với thái độ bình tĩnh, động tác đẹp mắt của các chiến sĩ gây ấn tượng mạnh, không chỉ với người xem trực tiếp mà còn với cư dân mạng. Trên các nền tảng MXH, đoạn clip ghi lại tình huống nhận về hàng triệu lượt xem.

Không dừng lại ở đó, nhiều người còn chú ý đến chiến sĩ đảm nhận vai dancer trong quán bar. Đứng trên bục, nam chiến sĩ mặc trang phục áo lưới đen, một tay vẫn đang băng bó nhưng không ngại "quẩy" hết mình trong màn hóa thân. Phong thái tự tin, động tác cuốn hút của anh nhanh chóng trở thành điểm nhấn, được nhiều cư dân mạng chia sẻ và để lại bình luận thích thú.

“Anh dancer diễn như không diễn vậy trời”, “Không nhầm thì tay cơ trưởng còn đang bó bột cơ”, “Bắt beat không lệch nhịp nào”, “Body đỉnh chóp nhảy dẻo hơn cả dancer xịn”, “Các anh không làm thì thôi chứ đã làm thì làm cho viral luôn”, “Tay đã bó bột như vậy rồi mà vẫn còn nhảy dẻo dáng lại đẹp nữa”,... là một số bình luận từ dân tình.

Các chiến sĩ nhập vai tình huống trong một quán bar

Được biết người thực hiện nhiệm vụ đóng vai dancer này là Đại úy Hoàng, đang công tác tại Công an Thành phố Hà Nội (CATP Hà Nội).

Về việc khoảnh khắc hóa thân thành dancer viral trên MXH, Đại úy Hoàng chia sẻ với chúng tôi: “Mình thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của lãnh đạo CATP Hà Nội giao cho. Khi thực hiện nhiệm vụ không nghĩ là sẽ thu hút nhiều sự quan tâm đến như thế, cũng chỉ mong hoàn thành tốt nhiệm vụ và đóng cho giống bối cảnh đã được dàn dựng giúp đóng góp thành tích cao cho đoàn CATP Hà Nội”.

Đại úy Hoàng khi tham gia một nội dung thi đấu khác

Về quá trình chuẩn bị cho tiết mục, Đại úy Hoàng cho biết anh và đồng đội không chỉ thi đấu môn Võ thuật mà còn tham gia các nội dung khác đồng thời phải đảm bảo công tác nghiệp vụ tại đơn vị nên không có nhiều thời gian tập luyện. Vì vậy mọi người thường tranh thủ thời gian tập luyện, không kể cuối tuần thậm chí đến đêm.

“Hầu hết tiết mục là anh em tự nhảy ngẫu nhiên, chứ không phải làm nghề dancer hay có dùng chất kích thích như một số bình luận trên MXH. Nói vậy rất tội cho anh em cán bộ chiến sĩ tụi mình khi làm nhiệm vụ.

Mình cũng không muốn hình ảnh lúc đóng vai của mình bị sử dụng để xuyên tạc, làm ảnh hưởng xấu đến công việc của cá nhân cũng như hình ảnh của lực lượng. Vì vậy, mong mọi người và cộng đồng mạng tiếp nhận thông tin một cách khách quan, không cắt ghép, chỉnh sửa hoặc lan truyền những nội dung sai sự thật để tránh gây hiểu lầm không đáng có” - Đại úy Hoàng bày tỏ.

Cận cảnh bộ trang phục của Đại úy Hoàng khi hóa thân cơ trưởng

Thông qua phần đóng vai của mình và đồng đội, Đại úy Hoàng cũng mong khán giả và cộng đồng mạng sẽ nhớ đến hình ảnh người chiến sĩ CAND, đặc biệt là CATP Hà Nội giỏi nghiệp vụ và luôn linh hoạt trong mọi hoàn cảnh, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi được cấp trên giao phó.