Ngày 10/6, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip quay lại cảnh một chiến sĩ công an ở Hà Giang lao ra giữa dòng nước lũ cuồn cuộn cứu người phụ nữ đang bị cuốn trôi. Nhiều người thể hiện sự xúc động, cảm ơn về hành động của chiến sĩ công an này và cho rằng những việc tốt như vậy cần lan toả nhiều hơn.



Qua tìm hiểu được biết, đây là Thượng uý Nguyễn Mạnh Tường (cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - trật tự (CSGT - TT), Công an huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 10/6, trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực đường xuống hẻm Tu Sản, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường phát hiện một gia đình gặp nguy hiểm, trong đó 2 người bị lũ cuốn. Thời điểm này, dòng nước chảy xiết, Thượng úy Tường đã lao xuống dòng nước đưa nạn nhân vào bờ. Người con sau đó tự di chuyển được vào bờ.

Thượng uý Nguyễn Mạnh Tường cho biết, từ rạng sáng nay (10/6), nước lũ dâng cao tại km162, quốc lộ 4C (đoạn qua thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, Hà Giang) đã gây ngập sâu đoạn đường dài khoảng 700m, khiến nhiều phương tiện không thể di chuyển.

Anh cùng 10 cán bộ CSGT khác từ sáng sớm được cử tới hiện trường, sử dụng 2 ô tô chuyên dụng để hỗ trợ, đưa người dân và du khách qua đoạn đường bị ngập úng.

"Thời điểm này, tại huyện Mèo Vạc, ngoài tuyến đường quốc lộ 4C bị ngập, đoạn đường từ xã Pả Vi đi 3 xã biên giới, trong đó có đoạn xuống sông Nho Quế, cũng bị ngập lụt rất nặng. Tôi cùng các anh em trong đơn vị đã cắt cử người lập chốt để ngăn người dân không di chuyển vào.", VTC News dẫn lời Thượng uý Tường chia sẻ.

Chị Hoàng Thị Quyết (vợ Thượng úy Tường) tâm sự, suốt đêm qua (ngày 9/6) anh đi trực ở cơ quan. Đến rạng sáng nay thì bắt đầu đi hỗ trợ người dân.

"Xem những hình ảnh anh lao ra cứu người tôi vừa lo vừa tự hào. Đến tận chiều nay mới liên lạc được với anh. Những hậu phương ở nhà như tôi xác định thời điểm mưa lũ này thì công việc chồng vất vả, nguy hiểm", chị Quyết cho biết trên báo Lao động.

Trước đó, vào chiều cùng ngày, tại làng du lịch Pả Vi (Mèo Vạc), lực lượng CSGT huyện Mèo Vạc cũng đã sử dụng xe chuyên dụng để chở các nhóm du khách nước ngoài bị mắc kẹt khi tham quan. Lực lượng Cảnh sát PCCC, CNCH và Cảnh sát Cơ động đã phân chia lực lượng, phối hợp với lực lượng tại chỗ ứng cứu kịp thời tại những điểm ngập úng, hỗ trợ, giúp đỡ hàng ngàn lượt người dân di chuyển qua vùng bị ngập và di dời tài sản đến nơi an toàn.

Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Hà Giang, tính đến 12 giờ ngày 10/6, mưa lớn đã làm 3 người chết; 39 điểm bị ngập gây ngập 350 nhà; 9,12 ha đất lúa và rau màu bị ảnh hưởng; 39 con gia súc, gia cầm bị chết; 2 cầu treo bị cuốn trôi tại các xã Thuận Hòa và Thanh Thủy huyện Vị Xuyên; ngập úng nhiều tuyến đường liên xã, thôn tại huyện Vị Xuyên.

Tối 10/6, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang đã có báo cáo nêu rõ, ước tính tổng thiệt hại chưa đầy đủ là trên 24 tỷ đồng.

Mưa lũ khiến 3 người chết là anh Lý Chàn H. (27 tuổi), cháu Lý Hưng T. do bị lũ cuốn và chị Lò Thị C. (làm việc tại xã Tả Ván, huyện Quản Bạ) bị vùi lấp do sạt lở đường đang thi công.

